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Taze Aşıkların Yeni Yıl Planı Belli Oldu: Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy Yılbaşını Paris'te Karşılayacak

Taze Aşıkların Yeni Yıl Planı Belli Oldu: Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy Yılbaşını Paris'te Karşılayacak

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 10:04

Karizmasıyla gönlümüzü çalan başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy ve ekranların sevilen kadın oyuncularından Aslıhan Malbora'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Magazin Burada'nın haberine göre ikili yeni yılı kutlamak için birlikte aşk tatiline çıkacak. Çiftin tercihi ise yurt dışı. Aşkın şehrine yolculuk yapacak olan Ulusoy ve Malbora'dan aşk pozları gelir mi, bekleyip göreceğiz...

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Çağatay Ulusoy, yakışıklılığıyla gönlümüzü fethetmiş, 'Emir Sarrafoğlu' olduğu günden bu yana pek çok farklı projede yer almış başarılı erkek oyuncularımızdan biliyorsunuz.

Çağatay Ulusoy, yakışıklılığıyla gönlümüzü fethetmiş, 'Emir Sarrafoğlu' olduğu günden bu yana pek çok farklı projede yer almış başarılı erkek oyuncularımızdan biliyorsunuz.

Aslıhan Malbora, 2021 yılında televizyon ekranlarında yayınlanan 'Üç Kuruş' isimli dizide 'Leyla' karakterine hayat vermişti. Malbora, dizideki performansıyla oldukça beğenilmiş ve kendini kanıtlamayı başarmıştı.

Aslıhan Malbora, 2021 yılında televizyon ekranlarında yayınlanan 'Üç Kuruş' isimli dizide 'Leyla' karakterine hayat vermişti. Malbora, dizideki performansıyla oldukça beğenilmiş ve kendini kanıtlamayı başarmıştı.

Güzel oyuncunun roman havası oynağı sahnelerin birçoğu diziye damga vurmuş ve sosyal medyada epey konuşulmuştu.

'Kübra' isimli dijital platform dizisinde birlikte rol alan iki ünlü isimin aşk yaşamaya başladığı dedikoduları son günlerde magazin gündemine bomba gibi düştü.

'Kübra' isimli dijital platform dizisinde birlikte rol alan iki ünlü isimin aşk yaşamaya başladığı dedikoduları son günlerde magazin gündemine bomba gibi düştü.

Malbora ve Ulusoy ikilisi bugün Barcelona tatili dönüşünde 2. Sayfa Magazin muhabirleri tarafından görüntülenince yılın aşk iddiası doğrulanmış oldu.👇

Malbora ve Ulusoy ikilisi bugün Barcelona tatili dönüşünde 2. Sayfa Magazin muhabirleri tarafından görüntülenince yılın aşk iddiası doğrulanmış oldu.👇

Detayları bu yazımızda👇

Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy ikilisinin yeni yıl planı belli oldu. Magazin Burada'nın haberine göre, çiçeği burnunda çift, yılbaşını Paris'te karşılayacak ve bir otelde konaklayacak.👇

Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy ikilisinin yeni yıl planı belli oldu. Magazin Burada'nın haberine göre, çiçeği burnunda çift, yılbaşını Paris'te karşılayacak ve bir otelde konaklayacak.👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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semiramis

olum hem paris yazıp hem niye şehrin fotosunu buzladınız :D

Deniz Öz

Seni magazincilerin ortasında sap gibi bırakıp arkadan tüyen, elini tutup ortalığa çıkmayan adama tekmeyi atmazsan akılsızsındır. Bu adam kaç yıllık sevgilis... Devamını Gör