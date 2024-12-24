Taze Aşıkların Yeni Yıl Planı Belli Oldu: Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy Yılbaşını Paris'te Karşılayacak

Karizmasıyla gönlümüzü çalan başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy ve ekranların sevilen kadın oyuncularından Aslıhan Malbora'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Magazin Burada'nın haberine göre ikili yeni yılı kutlamak için birlikte aşk tatiline çıkacak. Çiftin tercihi ise yurt dışı. Aşkın şehrine yolculuk yapacak olan Ulusoy ve Malbora'dan aşk pozları gelir mi, bekleyip göreceğiz...