Yasa Dışı Bahis Sorgulamasının İlk Duruşmasına Katılan Serdar Ortaç, Aylık Gelirini Hakim Karşısında Açıkladı!

Serdar Ortaç, 'Malta'da bir açılış için teklif geldi, ben de kabul ettim. Havaalanına vardığımda beni daha önce tanımadığım 2 kişi karşıladı. Malta'da röportaja başladılar, şahsi telefondan yayın açtılar. Çekilen video kendi sitelerinde benim iznim olmadan yayınlanmış. İlk başta fark etmedim ancak sonradan anladım ki Ünal ve Cenk'in giydiği tişörtlerin üzerinde Türkiye'deki televizyonlarda görmeye aşina olduğum bir kumar sitesinin ismi yazılıymış'