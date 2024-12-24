Yasa Dışı Bahis Sorgulamasının İlk Duruşmasına Katılan Serdar Ortaç, Aylık Gelirini Hakim Karşısında Açıkladı!
Yasa Dışı Bahis Sorgulamasının İlk Duruşmasına Katılan Serdar Ortaç, Aylık Gelirini Hakim Karşısında Açıkladı!
'Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik' suçlarıyla yargılanan iki ünlü isim Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, davanın ilk duruşması kapsamında bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeydi. Mehmet Ali Erbil, tanık olarak dinlenirken Serdar Ortaç, hakim karşısına çıktı. Ortaç, bugünkü davada aylık gelirini hakim karşısında açıkladı.
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Geçtiğimiz günlerde ünlü isimlere 'Yasa dışı bahse teşvik' iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bu süreçte Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a ev hapsi verilmişti.
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'Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılanan Ortaç'ın ilk duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti.
"Benim davama daha bir ay var. Serdar daha şanslı" ifadelerini kullanan Mehmet Ali Erbil, duruşmaya tanık olarak katıldı.
İlk duruşmasına giderken yürümekte zorlandığı görünen Serdar Ortaç, savunmasını yapmak için hakim karşısına çıktı. Aylık geliri sorulan Ortaç, aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu beyan etti.
Duruşmada Malta'da yaşadıklarını anlatan Ortaç, tanımadığı iki kişi tarafından karşılandığını ve şahsi telefonlarından videosunun çekildiğini iddia etti. İkilinin üzerinde ''Türkiye'de görmeye alışık olduğum bir kumar sitesinin adının yazılı olduğu tişört varmış!'' diyerek durumu sonradan fark ettiğini belirtti.
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''Malta'ya gittiğime pişman oldum!'' diyen Ortaç, sözlerine ''Kimseyi teşvik etmedim, benim bilgim ve kontrolüm dışında kendi çektikleri videoyu kendi sitelerinde yayınlamışlar. Suç işleme kastım yoktur." cümlesiyle devam etti.
Açıklanan mütalaada Ortaç'ın 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi ve 3 bin güne kadar para cezasına çarptırılmasını talep edildi. Taraflara süre verip duruşmayı 25 Şubat'a erteleyen hakim, ayrıca Ortaç'ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi.
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