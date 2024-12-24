Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Sevilen Oyuncusu Zeynep Koçak Yeni Yıl Dileklerinde Teoman'ı Bir Numaraya Koydu

Bir dönemler geniş kitleler tarafından sevilerek takip edilen eğlence programı 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' yetenekli oyuncu kadrosu ve özenle hazırlanan skeçleriyle izleyicisine eğlenceli dakikalar yaşatıyordu. Günümüzde popülerlik elde etmiş Oğuzhan Koç ve Eser Yenenler gibi birçok ismi ise bu program sayesinde tanıyoruz. Zeynep Koçak da skeçlerdeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken isimlerden birisi olurken yine hayatımıza Çok Güzel Hareketler Bunlar ile girmişti. Koçak, yeni bir seneye merhaba demeden önce 2025'ten beklentilerini sosyal medya hesabında paylaştı. Koçak, birinci sıraya Teoman ile tanışmayı koyarak takipçilerini şaşırttı.