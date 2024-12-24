Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Sevilen Oyuncusu Zeynep Koçak Yeni Yıl Dileklerinde Teoman'ı Bir Numaraya Koydu
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Sevilen Oyuncusu Zeynep Koçak Yeni Yıl Dileklerinde Teoman'ı Bir Numaraya Koydu
Bir dönemler geniş kitleler tarafından sevilerek takip edilen eğlence programı 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' yetenekli oyuncu kadrosu ve özenle hazırlanan skeçleriyle izleyicisine eğlenceli dakikalar yaşatıyordu. Günümüzde popülerlik elde etmiş Oğuzhan Koç ve Eser Yenenler gibi birçok ismi ise bu program sayesinde tanıyoruz. Zeynep Koçak da skeçlerdeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken isimlerden birisi olurken yine hayatımıza Çok Güzel Hareketler Bunlar ile girmişti. Koçak, yeni bir seneye merhaba demeden önce 2025'ten beklentilerini sosyal medya hesabında paylaştı. Koçak, birinci sıraya Teoman ile tanışmayı koyarak takipçilerini şaşırttı.
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'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile tandığımız Zeynep Koçak, o dönemlerde kısa sürede yetenekli oyunculuğuyla ön plana çıkmıştı. O yıllarda aynı sahneyi paylaştığı ve skeçlerde beraber rol aldığı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşk çok konuşulmuştu.
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Son yıllarda yeni televizyon yapımlarımda göremediğimiz Koçak, imaj değişimiyle adından söz ettirmeyi başarırken sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
Güzel oyuncu yeni yıla merhaba demeden önce 2025'ten beklentilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Koçak, ''Hayatıma renk gelsin'' diyerek Teoman ile tanışmak istediğini belirtti.
Zeynep Koçak'ın paylaşımında "2025 dileklerim, 1 numara; Teoman ile tanışıp 3 - 4 saat muhabbet etmek. Yürüme falan filan asla değil. Maksat hayatıma renk gelsin. Kim istemez Teoman'ın 'Ya sal be amaan' demesini." ifadeleri yer aldı.👇
Koçak ikinci sıraya ise Altın Kelebek'i almayı manifestleyen Mert Yazıcıoğlu'na göndermede bulunarak yeni yılda isteklerini hayatına kolaylıkla çekebilmeyi diledi.👇
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