Blake Lively Rol Arkadaşı Justin Baldoni Hakkında Cinsel İstismar Suçlamasında Bulundu!
Blake Lively Rol Arkadaşı Justin Baldoni Hakkında Cinsel İstismar Suçlamasında Bulundu!
Dünyaca ünlü yıldız Blake Lively, 'It Ends with Us' filmindeki rol arkadaşı ve yönetmeni olan Justin Baldoni hakkında cinsel istismar suçlamasında bulundu. Lively, 80 sayfalık bir şikayet dilekçesi hazırlayanLively, Baldoni’nin film setinde düşmanca bir çalışma ortamı yarattığını iddia ederek hayranlarını şoke eden bir açıklamaya imza attı.
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'Gossip Girl'ün Serena van der Woodsen'ı olarak bir neslin genç kızlığına imajıyla damga vurmuş ve ikonikleşmiş Blake Lively'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Justin Baldoni ise Hollywood'un tanınan simalarından. Amerikalı oyuncu ve yönetmen olan Baldoni, en son Blake Lively ile 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' isimli filmde başrolü paylaştı. Baldoni, aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstlendi.
Blake Lively, Justin Baldoni ile ilgili ortaya attığı bir iddiayla gündemi sarstı. Lively, Baldoni hakkında 80 sayfalık bir dilekçe yazarak ünlü ismi cinsel istismar uygulamakla suçladı.
Dilekçede, çekimlerin gitgide daha rahatsız edici bir hal alması sebebiyle, Baldoni ve yapımcı Jamey Heath'in davranışlarını gözden geçirmek için Lively’nin eşi Ryan Reynolds’ın da dahil olduğu bir toplantı düzenlendiği belirtildi. İddialara göre bu toplantıda, Baldoni ve Heath'ten çıplak kadın videoları ve cinsellik deneyimlerini paylaşmayı durdurması istendi.
Lively'nin iddiasına göre; Baldoni filmin çekimleri süresince ünlü oyuncuya cinsel taciz sayılabilecek davranışlarda bulunurken sürekli olarak güzel oyuncunun fazla kilolarını gündeme getirdi. Bunun yanı sıra senaryoda olmamasına rağmen daha fazla cinsel içerikli sahne çekilmesini istedi.
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Baldoni'nin avukatı Bryan Freedman, Lively'nin iddialarını ''Tamamen yanlış, çirkin ve kasıtlı bir şekilde müstehcen.'' olarak değerlendirdi.
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Filmi izledm adam filmede de ruh hastası..