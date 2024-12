Blake Lively Rol Arkadaşı Justin Baldoni Hakkında Cinsel İstismar Suçlamasında Bulundu!

Dünyaca ünlü yıldız Blake Lively, 'It Ends with Us' filmindeki rol arkadaşı ve yönetmeni olan Justin Baldoni hakkında cinsel istismar suçlamasında bulundu. Lively, 80 sayfalık bir şikayet dilekçesi hazırlayanLively, Baldoni’nin film setinde düşmanca bir çalışma ortamı yarattığını iddia ederek hayranlarını şoke eden bir açıklamaya imza attı.