Parkta Çocuklar Gibi Eğlenirken Çekirge Misali Zıplayan Kaan Urgancıoğlu'nun Neşeli Halleri Dikkat Çekti!
Parkta Çocuklar Gibi Eğlenirken Çekirge Misali Zıplayan Kaan Urgancıoğlu'nun Neşeli Halleri Dikkat Çekti!
Yargı dizisinde Pınar Deniz ile uyumları ve dillere destan 'partnercilik'leriyle uzun süre gündemden düşmeyen Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz haftalarda babalıkta ilk yılını doldurmuş ve oğlu Ardıç'ın doğum günündeki mutlu halleriyle gündeme gelmişti. Sempatik tavırları ve yer, zaman ayırmadan ettiği danslarıyla gündeme gelen karizmatik oyuncu, bu sefer de çocuk parkındaki neşeli halleriyle gündeme geldi. Urgancıoğlu, içindeki çocuğu serbest bırakırken yüzümüzü tebessüm ettirmeyi de başardı.
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'Düriye'nin Güğümleri' dizisiyle tanınırlık elde eden Kaan Urgancıoğlu, 'Kara Sevda' dizisindeki rolüyle adeta kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayarak, bir anti kahramana hayat verse de birçok izleyicinin gönlünde taht kurmayı başarmıştı.
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2021-2024 yılları arasında 'Yargı' dizisinde Pınar Deniz ile başrolü paylaşmış ve ikilinin uyumu epey beğeniyle takip edilmişti o dönemlerde. Böylelikle Urgancıoğlu'nun yıldızı da hiç sönmeden parlamaya devam etmişti.
Karizmatik oyuncu, 2023 yılında Burcu Denizer ile hayatını birleştirdi. İkilinin biricik oğlu Ardıç ise aynı yılın aralık ayında dünyaya gözlerini açtı.
Ardıç dünyaya geldiğinden beri yüzünde gülümseme hiç eksik olmayan Urgancıoğlu, son zamanlarda neşeli halleri ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.
Sempatik oyuncu, parkta zıp zıp zıplarken doyasıya eğlendiği anları 'Çocuğu parka getirdik' notunu düşerek paylaştı.👇
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Urgancıoğlu'nun paylaşımı bu şekilde👇
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