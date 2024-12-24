Parkta Çocuklar Gibi Eğlenirken Çekirge Misali Zıplayan Kaan Urgancıoğlu'nun Neşeli Halleri Dikkat Çekti!

Yargı dizisinde Pınar Deniz ile uyumları ve dillere destan 'partnercilik'leriyle uzun süre gündemden düşmeyen Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz haftalarda babalıkta ilk yılını doldurmuş ve oğlu Ardıç'ın doğum günündeki mutlu halleriyle gündeme gelmişti. Sempatik tavırları ve yer, zaman ayırmadan ettiği danslarıyla gündeme gelen karizmatik oyuncu, bu sefer de çocuk parkındaki neşeli halleriyle gündeme geldi. Urgancıoğlu, içindeki çocuğu serbest bırakırken yüzümüzü tebessüm ettirmeyi de başardı.