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Aman Drake Duymasın! Kendrick Lamar, Billboard Tarafından 2024'ün 'En İyi Pop Yıldızı' Seçildi!

Aman Drake Duymasın! Kendrick Lamar, Billboard Tarafından 2024'ün 'En İyi Pop Yıldızı' Seçildi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 10:56

Düştü düşecek, yükseldi yükselecek derken kaos dolu bir sene geçiren Kendrick Lamar, bu yıl adını sansasyonlarla duyurmuştu. Önce aldatılma iddiaları, ardından Drake ile olan savaşı derken Lamar, 2024'ü hem kariyerinde yaşadıkları hem de aşk hayatında yaşadığı karmaşalarla unutabileceğe benzemiyordu. Bu seneyi sonlandırmadan Lamar'ı sevindirecek bir olay yaşandı. Dünyaca ünlü rapçi, Billboard Staff tarafından '2024'ün En İyi Pop Yıldızı' seçildi.

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Son yıllarda hip-hop dünyasının en önemli isimlerinden biri haline gelen Kendrick Lamar, kendine has ritmi ve başarılı şarkılarıyla tanınıyor. Kendisi en son bu kasım ayında 'GNX' adını taşıyan albümünü sevenleriyle buluşturdu.

Son yıllarda hip-hop dünyasının en önemli isimlerinden biri haline gelen Kendrick Lamar, kendine has ritmi ve başarılı şarkılarıyla tanınıyor. Kendisi en son bu kasım ayında 'GNX' adını taşıyan albümünü sevenleriyle buluşturdu.

Lamar, kariyerindeki başarısının yanı sıra ilişki hayatıyla da gündeme geldi. Drake, diss şarkısında; Whitney’in, Kendrick’i Dave Free ile aldattığını iddia etmişti. Bunun ardından Whitney, Kendrick Lamar’ı takip etmeyi bıraktıktan sonra hala Dave Free’yi takip etmeye devam etmişti.

Lamar, kariyerindeki başarısının yanı sıra ilişki hayatıyla da gündeme geldi. Drake, diss şarkısında; Whitney’in, Kendrick’i Dave Free ile aldattığını iddia etmişti. Bunun ardından Whitney, Kendrick Lamar’ı takip etmeyi bıraktıktan sonra hala Dave Free’yi takip etmeye devam etmişti.

Kendrick Lamar'ın diğer bir dünyaca ünlü isim Drake ile atışmaları yalnızca bu konu özelinde değildi elbette. Zirve için her daim yarışta olan ikili, tartışmanın fitilini her geçen gün bir üst seviyede ateşlemeye devam ediyor.

Kendrick Lamar'ın diğer bir dünyaca ünlü isim Drake ile atışmaları yalnızca bu konu özelinde değildi elbette. Zirve için her daim yarışta olan ikili, tartışmanın fitilini her geçen gün bir üst seviyede ateşlemeye devam ediyor.

Aralarındaki gerilimin boyutu geçtiğimiz aylarda epey artmış ve şarkı sözlerini aşarak eyleme dökülmüştü. Lamar, Drake'in evine silahlı bir saldırı düzenlemiş ve bununla gündeme gelmişti.

Aralarındaki gerilimin boyutu geçtiğimiz aylarda epey artmış ve şarkı sözlerini aşarak eyleme dökülmüştü. Lamar, Drake'in evine silahlı bir saldırı düzenlemiş ve bununla gündeme gelmişti.

Haberin detaylarına bu yazımızda değindik👇

Kendrick Lamar, Billboard Staff tarafından 'Yılın En İyi Pop Şarkıcısı' seçildi. 2025 yılına zirveyi kucaklayarak girecek olan Lamar için, 2024'ün tüm zorlukları geride kalacak gibi gözüküyor.

Kendrick Lamar, Billboard Staff tarafından 'Yılın En İyi Pop Şarkıcısı' seçildi. 2025 yılına zirveyi kucaklayarak girecek olan Lamar için, 2024'ün tüm zorlukları geride kalacak gibi gözüküyor.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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