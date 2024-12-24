Aman Drake Duymasın! Kendrick Lamar, Billboard Tarafından 2024'ün 'En İyi Pop Yıldızı' Seçildi!

Düştü düşecek, yükseldi yükselecek derken kaos dolu bir sene geçiren Kendrick Lamar, bu yıl adını sansasyonlarla duyurmuştu. Önce aldatılma iddiaları, ardından Drake ile olan savaşı derken Lamar, 2024'ü hem kariyerinde yaşadıkları hem de aşk hayatında yaşadığı karmaşalarla unutabileceğe benzemiyordu. Bu seneyi sonlandırmadan Lamar'ı sevindirecek bir olay yaşandı. Dünyaca ünlü rapçi, Billboard Staff tarafından '2024'ün En İyi Pop Yıldızı' seçildi.