Rapçiler Hakkında Çıkan Cinsel İstismar Suçlamalarının Ardından Aydilge'den "Ben Demiştim" Paylaşımı Gecikmedi

Geçtiğimiz günlerde, adının ve fotoğraflarının yayılmasını istemeyen fakat olayın duyulmasını isteyen 19 yaşındaki bir genç kadın @blu3berry isimli bir sosyal medya hesabından iki rapçinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmişti. Ege Taştan ve Osman Candan'a (QIMP) yöneltilen iddialar kan dondururken sosyal medya paylaşımlarla çalkalanıyor.

Daha öncesinde İbrahim Tilaver, Lil Zey gibi isimlerle ufak çaplı atışmalara giren Aydilge'den çıkan haberlerin ardından 'ben demiştim' paylaşımı geldi. Sosyal medya kulanıcılarının kimisi Aydilge'ye hak verirken kimisi de bu gibi olayların müzikten bağımsız olduğunu savundu. Lil Zey ise suçlamaların yöneltildiği isimlere öfke kusarken bu sefer Aydilge'ye hak verdi.