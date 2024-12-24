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Rapçiler Hakkında Çıkan Cinsel İstismar Suçlamalarının Ardından Aydilge'den "Ben Demiştim" Paylaşımı Gecikmedi

Rapçiler Hakkında Çıkan Cinsel İstismar Suçlamalarının Ardından Aydilge'den "Ben Demiştim" Paylaşımı Gecikmedi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.12.2024 - 16:17

Geçtiğimiz günlerde, adının ve fotoğraflarının yayılmasını istemeyen fakat olayın duyulmasını isteyen 19 yaşındaki bir genç kadın @blu3berry isimli bir sosyal medya hesabından iki rapçinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmişti. Ege Taştan ve Osman Candan'a (QIMP) yöneltilen iddialar kan dondururken sosyal medya paylaşımlarla çalkalanıyor. 

Daha öncesinde İbrahim Tilaver, Lil Zey gibi isimlerle ufak çaplı atışmalara giren Aydilge'den çıkan haberlerin ardından 'ben demiştim' paylaşımı geldi. Sosyal medya kulanıcılarının kimisi Aydilge'ye hak verirken kimisi de bu gibi olayların müzikten bağımsız olduğunu savundu. Lil Zey ise suçlamaların yöneltildiği isimlere öfke kusarken bu sefer Aydilge'ye hak verdi.

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İstanbul'da, genç bir kadın rapçi Ege Taştan ve Osman Candan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu. Anonim bir sosyal medya hesabından yaşadıklarını paylaşan genç kadın "Cezalarını çeksinler istiyorum" ifadelerini kullanarak birbir kanıtlarını ortaya döktü.

İstanbul'da, genç bir kadın rapçi Ege Taştan ve Osman Candan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu. Anonim bir sosyal medya hesabından yaşadıklarını paylaşan genç kadın "Cezalarını çeksinler istiyorum" ifadelerini kullanarak birbir kanıtlarını ortaya döktü.

'Touchdown' adını kullanan rapçi Ege Taştan ve 'Qimp' adını kullanan Osman Candan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirten ismin paylaşımları ve yaşadıkları kan dondururken sosyal medya ayağa kalktı.

'Touchdown' adını kullanan rapçi Ege Taştan ve 'Qimp' adını kullanan Osman Candan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirten ismin paylaşımları ve yaşadıkları kan dondururken sosyal medya ayağa kalktı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsettik:

Yakın geçmişte İbrahim Tilaver'le yapımcılığını yaptığı 'Cıstak' şarkısı yüzünden ufak bir tartışmaya giren Aydilge sözleriyle has bildirmiş, ardından İbrahim Tilaver'den özür gelmişti.

Yakın geçmişte İbrahim Tilaver'le yapımcılığını yaptığı 'Cıstak' şarkısı yüzünden ufak bir tartışmaya giren Aydilge sözleriyle has bildirmiş, ardından İbrahim Tilaver'den özür gelmişti.

Yaşananlardan burada bahsetmiştik👇

Geçtiğimiz yıllarda, Aydilge bir tweet atarak Lil Zey'i eleştirmiş, rap müziğin bazı unsurlarını ve özellikle rapçinin müzik tarzını beğenmediğini belirten isme Lil Zey'in verdiği cevapla ortalık karışmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda, Aydilge bir tweet atarak Lil Zey'i eleştirmiş, rap müziğin bazı unsurlarını ve özellikle rapçinin müzik tarzını beğenmediğini belirten isme Lil Zey'in verdiği cevapla ortalık karışmıştı.

Aydilge'nin eleştirilerine Lil Zey, sosyal medya üzerinden sert bir şekilde yanıt vermiş, Lil Zey, Aydilge'ye zehir zemberek sözler etmişti ve müziğiyle alay etmişti.

Aydilge'nin eleştirilerine Lil Zey, sosyal medya üzerinden sert bir şekilde yanıt vermiş, Lil Zey, Aydilge'ye zehir zemberek sözler etmişti ve müziğiyle alay etmişti.

İkilinin arasında tırmanan son gerginliğin detaylarından sizin için burada bahsetmiştik👇

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Yaşanan olayların ve rapçilere yöneltilen kan donduran suçlamaların ardından Aydilge X hesabından "Şimdi ne demek istediğini anladınız mı?" notunu düştüğü bir paylaşımda bulundu.

Yaşanan olayların ve rapçilere yöneltilen kan donduran suçlamaların ardından Aydilge X hesabından "Şimdi ne demek istediğini anladınız mı?" notunu düştüğü bir paylaşımda bulundu.
twitter.com

Aydilge'ye hak veren isim ise Lil Zey oldu! "Bu kadını haklı çıkardınız ya. Bu tecavüzcüleri asmak lazım. Bu itlerle çalışan herkesi kınıyorum. Allah belanızı versin" diyen rapçi, cinsel istismarla suçlanan Ege Taştan ve Osman Candan'a ateş püskürdü.

Aydilge'ye hak veren X kullanıcıları da oldu, tepki gösterenler de... Gelin birlikte bakalım!

Aydilge'ye hak veren X kullanıcıları da oldu, tepki gösterenler de... Gelin birlikte bakalım!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Lil Zey'in attığı tweet ise birçok kullanıcı tarafından eleştirildi.

Lil Zey'in attığı tweet ise birçok kullanıcı tarafından eleştirildi.
twitter.com
twitter.com

Kendisi atılan tweetlere yanıt vermeden edemedi👇

Kendisi atılan tweetlere yanıt vermeden edemedi👇
twitter.com

Lil Zey'in "Bu kadını haklı çıkardınız ya" sözleri sinirlerin hoplamasına neden oldu...

Lil Zey'in "Bu kadını haklı çıkardınız ya" sözleri sinirlerin hoplamasına neden oldu...
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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