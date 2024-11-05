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Bir Oyun Daha Aramızdan Ayrılıyor: Bu Elder Scrolls Oyunu Artık Oynanamayacak!

Bir Oyun Daha Aramızdan Ayrılıyor: Bu Elder Scrolls Oyunu Artık Oynanamayacak!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 20:01

İlk defa 2017 yılında karşımıza çıkan oynaması ücretsiz The Elder Scrolls: Legends, 2025 yılında sunucularına veda edecek.

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Oynaması ücretsiz bir kart oyunu kapanıyor.

Oynaması ücretsiz bir kart oyunu kapanıyor.

Bethesda tarafından 2017 yılında piyasaya sürülen ve oynaması ücretsiz olan kart oyunu The Elder Scrolls: Legends, birkaç ay sonra bizlere veda edecek. 2025 yılının henüz başında oyunun sunucuları kapatılıyor.

Öğrenmesi kolay ama ustalaşması zor bir oyun.

Öğrenmesi kolay ama ustalaşması zor bir oyun.

Global anlamda birçok oyuncusu bulunan The Elder Scrolls: Legends'ın sonu yaklaşıyor. Bethesda tarafından yayınlanan bir mesajda oyunun sunucularının 30 Ocak 2025 tarihinde kapatılacağı aktarıldı. Aynı zamanda oyun, dijital mağazalardan da kaldırılmış durumda.

30 Ocak 2025'e kadar oynayan oynasın!

30 Ocak 2025'e kadar oynayan oynasın!

Şu an dijital mağazalardan kaldırılan oyunu eğer daha önce indirdiyseniz 30 Ocak 2025'e kadar oynayabiliyorsunuz. Bu tarihe kadar mağazadaki tüm öğelere ise 1 altın karşılığında erişme şansına sahip olacaksınız.

Neden kapatılacağı ise henüz paylaşılmadı.

Neden kapatılacağı ise henüz paylaşılmadı.

Bethesda cephesinden konu hakkında detaylı bir açıklama gelmedi. Oyun aynı zamanda Steam üzerinde de yer alıyordu ve 10,756 incelemenin %74'ü olumlu durumdaydı.

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