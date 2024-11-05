Bir Oyun Daha Aramızdan Ayrılıyor: Bu Elder Scrolls Oyunu Artık Oynanamayacak!
Bir Oyun Daha Aramızdan Ayrılıyor: Bu Elder Scrolls Oyunu Artık Oynanamayacak!
İlk defa 2017 yılında karşımıza çıkan oynaması ücretsiz The Elder Scrolls: Legends, 2025 yılında sunucularına veda edecek.
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Oynaması ücretsiz bir kart oyunu kapanıyor.
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Öğrenmesi kolay ama ustalaşması zor bir oyun.
30 Ocak 2025'e kadar oynayan oynasın!
Neden kapatılacağı ise henüz paylaşılmadı.
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