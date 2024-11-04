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Dragon Age: The Veilguard İçin DLC Gelmeyecek: Onun Yerine Tüm Ekip Mass Effect'e Odaklanıyor!

Dragon Age: The Veilguard İçin DLC Gelmeyecek: Onun Yerine Tüm Ekip Mass Effect'e Odaklanıyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
04.11.2024 - 20:54

31 Ekim tarihinde tartışmalar eşliğinde çıkan Dragon Age: The Veilguard için geliştirici ekipten bazı açıklamalar paylaşıldı. Oyuna DLC gelmeyeceğini ve hatta The Veilguard üzerinde çalışan neredeyse tüm ekibin yeni Mass Effect oyununa geçtiği söylendi. 

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Oldukça yüksek puanlar ile çıktı.

Oldukça yüksek puanlar ile çıktı.

31 Ekim tarihinde piyasaya sürülen The Veilguard, eleştirmenler tarafından yüksek puanlar alarak açılışını yapmıştı. Şimdi ise oyunun kreatif direktörü John Epler, verdiği bir röportajda çok ilginç açıklamalarda bulundu.

İncelemeler çok olumluydu;

Oyun için bir DLC planlanmıyor!

Oyun için bir DLC planlanmıyor!

Verdiği bir röportajda oldukça ilginç açıklamalarda bulunan kreatif direktör John Epler, The Veilguard için gelecek planları olmadığını aktardı. Geliştirici BioWare'in şu an bir DLC planlamadığını aktaran Epler, aynı zamanda ekibin çoğunun yeni Mass Effect projesine geçtiğini söyledi.

Yeni Mass Effect oyunu için çalışmalar hızlanıyor.

Yeni Mass Effect oyunu için çalışmalar hızlanıyor.

DLC planı olmadığı için BioWare çalışanlarının büyük bir kısmının yeni Mass Effect projesine geçtiğini aktardı John Epler. Yeni Mass Effect oyunu şu an henüz geliştirme aşamasında ve hakkında neredeyse hiçbir bilgiye sahip değiliz.

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