Dragon Age: The Veilguard İçin DLC Gelmeyecek: Onun Yerine Tüm Ekip Mass Effect'e Odaklanıyor!
Dragon Age: The Veilguard İçin DLC Gelmeyecek: Onun Yerine Tüm Ekip Mass Effect'e Odaklanıyor!
31 Ekim tarihinde tartışmalar eşliğinde çıkan Dragon Age: The Veilguard için geliştirici ekipten bazı açıklamalar paylaşıldı. Oyuna DLC gelmeyeceğini ve hatta The Veilguard üzerinde çalışan neredeyse tüm ekibin yeni Mass Effect oyununa geçtiği söylendi.
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Oldukça yüksek puanlar ile çıktı.
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Oyun için bir DLC planlanmıyor!
Yeni Mass Effect oyunu için çalışmalar hızlanıyor.
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