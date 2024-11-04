Artık Her Yerde Oynanabilen Doom, Bu Sefer Nintendo'nun Yeni Cihazında Oynandı!

İlk defa 1993 yılında çıkan FPS oyunlarının atalarından birisi olarak kabul edilen Doom, bildiğiniz üzere neredeyse her yerde oynanabilen bir oyun haline geldi. Tuşlu telefonlar, gebelik testi, buzdolabı ve hatta bakteri hücrelerinde bile oynanan oyun, artık Nintendo'nun yeni saatinde çalışıyor.