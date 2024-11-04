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Artık Her Yerde Oynanabilen Doom, Bu Sefer Nintendo'nun Yeni Cihazında Oynandı!

Artık Her Yerde Oynanabilen Doom, Bu Sefer Nintendo'nun Yeni Cihazında Oynandı!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
04.11.2024 - 19:55

Artık akla hayale gelmeyecek yerlerde bile oynanabilen Doom, bu sefer Nintendo'nun saat amaçlı çıkarttığı Alarmo üzerinde oynandı.

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Oynanmadığı yer kalmadı...

Oynanmadığı yer kalmadı...

İlk defa 1993 yılında çıkan FPS oyunlarının atalarından birisi olarak kabul edilen Doom, bildiğiniz üzere neredeyse her yerde oynanabilen bir oyun haline geldi. Tuşlu telefonlar, gebelik testi, buzdolabı ve hatta bakteri hücrelerinde bile oynanan oyun, artık Nintendo'nun yeni saatinde çalışıyor.

"Nerelerde oynanıyor ki bu Doom?" diye merak edenlere;

Nedir bu Alarmo?

Nedir bu Alarmo?

Nintendo'nun yeni cihazı diyoruz ama aslında Alarmo bir saat. Akıllı bir sisteme sahip olan Alarmo, içerisinde yer alan Nintendo karakterleriyle size ilginç bir 'saat' deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Ve Alarmo'da Doom çalıştırıldı!

Ve Alarmo'da Doom çalıştırıldı!

Artık şaşırmış gibi yapıyoruz ancak bu durum çok normal bir hale gelmeye başladı. Nintendo'nun yeni saati Alarmo'da Doom'u oynamayı başaran bir X kullanıcısı, o anların videosunu ise sosyal medya hesabından paylaştı.

O ilginç anları aşağıdaki videodan görebilirsiniz;

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