Artık Her Yerde Oynanabilen Doom, Bu Sefer Nintendo'nun Yeni Cihazında Oynandı!
Artık Her Yerde Oynanabilen Doom, Bu Sefer Nintendo'nun Yeni Cihazında Oynandı!
Artık akla hayale gelmeyecek yerlerde bile oynanabilen Doom, bu sefer Nintendo'nun saat amaçlı çıkarttığı Alarmo üzerinde oynandı.
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Oynanmadığı yer kalmadı...
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Nedir bu Alarmo?
Ve Alarmo'da Doom çalıştırıldı!
O ilginç anları aşağıdaki videodan görebilirsiniz;
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