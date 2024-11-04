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Ekmeksiz Kalan Tostçudan Molotofçu Yerliye Haftanın En Komik Steam Yorumları

Ekmeksiz Kalan Tostçudan Molotofçu Yerliye Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Gaming Editörü
04.11.2024 - 14:57

Oyuncular bu hafta da favori oyunları hakkında yaptıkları komik yorumlarla kırıp geçirmeyi başardılar. Haftanın ilk gününe gülümseten bir başlangıç için gelin yorumlara bir göz atalım.

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Biz daha bizimkini kum kullanmaya ikna edemedik.

Biz daha bizimkini kum kullanmaya ikna edemedik.

Oyun: Stray

3. Penguin mi? İnsan saldırmaya kıyamaz. 🥰

3. Penguin mi? İnsan saldırmaya kıyamaz. 🥰

Oyun: Age of History 3

Ama böyle söyleyince daha çekici oldu?

Ama böyle söyleyince daha çekici oldu?

Oyun: Black Desert

💀

💀

Oyun: Buckshot Roulette

Mahcup tostçu.

Mahcup tostçu.

Oyun: Tostchu

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Bu seri her yıl biraz böyle hissettiriyor ama el mahkum işte.

Bu seri her yıl biraz böyle hissettiriyor ama el mahkum işte.

Oyun: EA Sports FC 25

Panam ve Anadolu kadınlığı?

Panam ve Anadolu kadınlığı?

Oyun: Cyberpunk 2077

Sen bir de sniperları gör...

Sen bir de sniperları gör...

Oyun: Battlefield 1

Medeniyet bu değil.

Medeniyet bu değil.

Oyun: The Forest

Ya ne kaçması, kapı sıkışmış pencereden çıktım alt tarafı. 👉👈

Ya ne kaçması, kapı sıkışmış pencereden çıktım alt tarafı. 👉👈

Oyun: Dying Light

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