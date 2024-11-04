Ekmeksiz Kalan Tostçudan Molotofçu Yerliye Haftanın En Komik Steam Yorumları
Ekmeksiz Kalan Tostçudan Molotofçu Yerliye Haftanın En Komik Steam Yorumları
Oyuncular bu hafta da favori oyunları hakkında yaptıkları komik yorumlarla kırıp geçirmeyi başardılar. Haftanın ilk gününe gülümseten bir başlangıç için gelin yorumlara bir göz atalım.
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Biz daha bizimkini kum kullanmaya ikna edemedik.
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3. Penguin mi? İnsan saldırmaya kıyamaz. 🥰
Ama böyle söyleyince daha çekici oldu?
💀
Mahcup tostçu.
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Bu seri her yıl biraz böyle hissettiriyor ama el mahkum işte.
Panam ve Anadolu kadınlığı?
Sen bir de sniperları gör...
Medeniyet bu değil.
Ya ne kaçması, kapı sıkışmış pencereden çıktım alt tarafı. 👉👈
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