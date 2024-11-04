Steam Fiyatları 2,400 TL Olan İki Şahane Oyun Prime Gaming ile Bedava Oldu
Steam Fiyatları 2,400 TL Olan İki Şahane Oyun Prime Gaming ile Bedava Oldu
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Amazon Prime Gaming bu ay abonelerine 22 ücretsiz oyun vereceğini açıklamıştı.
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Toplam Steam değerleri 2,400 TL'yi bulan iki oyun daha Amazon Prime Gaming ile ücretsiz oluyor.
Amazon Prime Gaming abonelerinin bu ay kavuşacakları tüm bedava oyunlar ise şöyle:
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