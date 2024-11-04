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Steam Fiyatları 2,400 TL Olan İki Şahane Oyun Prime Gaming ile Bedava Oldu

Steam Fiyatları 2,400 TL Olan İki Şahane Oyun Prime Gaming ile Bedava Oldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Gaming Editörü
04.11.2024 - 12:41

Amazon Prime Gaming bu ay kullanıcılarının karşısına yepyeni bedava oyunlarla çıkmaya devam ediyor. Toplam Steam değerleri 2,400 TL'yi bulan iki sevilen oyun daha Amazon Prime Gaming ile ücretsiz oldu.

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Amazon Prime Gaming bu ay abonelerine 22 ücretsiz oyun vereceğini açıklamıştı.

Amazon Prime Gaming bu ay abonelerine 22 ücretsiz oyun vereceğini açıklamıştı.

Kullanıcılarına her ay bedava oyunlar ve oyun içi ögeler veren Amazon Prime Gaming bu ay Cadılar Bayramı şerefine alışık olduğumuzdan çok daha geniş bir bedava oyun kataloğu ile karşımıza çıktı.

Toplam Steam değerleri 2,400 TL'yi bulan iki oyun daha Amazon Prime Gaming ile ücretsiz oluyor.

Toplam Steam değerleri 2,400 TL'yi bulan iki oyun daha Amazon Prime Gaming ile ücretsiz oluyor.

40 dolar değerindeki Mafia: Definitive Edition ve 30 dolar değerindeki Marvel’s Guardians of the Galaxy bu ay Amazon Prime Gaming'in bedava oyunları arasındaki yerlerini aldılar.

Amazon Prime Gaming abonelerinin bu ay kavuşacakları tüm bedava oyunlar ise şöyle:

Amazon Prime Gaming abonelerinin bu ay kavuşacakları tüm bedava oyunlar ise şöyle:

1 Kasım

  • Marvel’s Guardians of the Galaxy

  • Mafia: Definitive Edition

7 Kasım

  • Dishonored: Definitive Edition

  • Duck Paradox

  • Close To The Sun

  • Disney Pixar Cars

  • Bang Bang Racing

  • Snakebird Complete

14 Kasım

  • Ms. Holmes: The Case of the Dancing Men

  • Chasm: The Rift

  • House of Golf 2

  • Tomb Raider: Anniversary

  • Blade of Darkness

21 Kasım

  • Max: The Curse of Brotherhood

  • Overcooked: Gourmet Edition

  • Gloomy Tales: One-Way Ticket

  • Super Meat Boy

  • Moonscars

  • RIOT: Civil Unrest

27 Kasım

  • Elite Dangerous

  • Sir Whoopass: Immortal Death

  • Jurassic World Evolution

  • Mystery Case Files: The Dalimar Legacy

  • Shogun Showdown

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