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PlayStation 5 Pro'nun Resmi Olarak Destekleyeceği 55 Oyunun Listesi Yayınlandı

PlayStation 5 Pro'nun Resmi Olarak Destekleyeceği 55 Oyunun Listesi Yayınlandı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 19:05

Tartışmalar eşliğinde çıkmaya hazırlanan PlayStation 5 Pro için resmi desteklenen oyunların bir listesi yayınlandı. Sony tarafından yayınlanan bu listeyle birlikte Pro cihazlarda daha yüksek performans alabileceğimiz 55 oyun belli oldu.

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PlayStation 5 Pro ilk duyurulduğunda büyük tepkiler aldı.

PlayStation 5 Pro ilk duyurulduğunda büyük tepkiler aldı.

Geçtiğimiz aylarda duyurulduğu zaman birçok kullanıcı tarafından eleştiri yağmuruna tutulan PlayStation 5 Pro, artık resmi olarak çıkmaya hazırlanıyor. Bu süreçte ise cihazın destekleyeceği oyunların bir listesi yayınlandı.

Gelişmiş ışın izleme teknolojisi ve çok daha fazlasıyla geliyor.

Gelişmiş ışın izleme teknolojisi ve çok daha fazlasıyla geliyor.

PlayStation 5 Pro'nun getirdiği teknolojiler arasında PlayStation Spectral Super Resolution, gelişmiş ışın izleme, 120hz'e kadar kare hızı gibi teknolojiler yer alıyor. Sony tarafından paylaşılan listede yer alan oyunların tamamı, bu teknolojilerden yararlanabilecek.

Liste bir hayli uzun, o yüzden ilk kısmı burada;

Liste bir hayli uzun, o yüzden ilk kısmı burada;

PlayStation 5 Pro'nun destekleyeceği 55 oyunluk listenin ilk kısmı şu şekilde;

  • Alan Wake 2

  • Albatroz

  • Apex Legends

  • Assassin’s Creed Mirage

  • Baldur’s Gate 3

  • Call of Duty: Black Ops 6

  • EA Sports College Football 25

  • Dead Island 2

  • Demon’s Souls

  • Diablo IV

  • Dragon Age: The Veilguard

  • Dragon’s Dogma 2

  • Dying Light 2 Reloaded Edition

  • EA Sports FC 25

  • Enlisted

  • F1 24

  • Final Fantasy VII Rebirth

  • Fortnite

  • God of War Ragnarök

  • Hogwarts Legacy

  • Horizon Forbidden West

  • Horizon Zero Dawn Remastered

  • Kayak VR: Mirage

  • Lies of P

  • Lords of the Fallen (2023)

  • Madden NFL 25

  • Marvel’s Spider-Man Remastered

  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

  • Marvel’s Spider-Man 2

Listenin devamı ise şu şekilde;

Listenin devamı ise şu şekilde;

  • Naraka: Bladepoint

  • NBA 2K25

  • No Man’s Sky

  • Palworld

  • Paladin’s Passage

  • Planet Coaster 2

  • Professional Spirits Baseball 2024-2025

  • Ratchet & Clank: Rift Apart

  • Resident Evil 4

  • Resident Evil Village

  • Rise of the Ronin

  • Rogue Flight 

  • Star Wars: Jedi Survivor

  • Star Wars: Outlaws

  • Stellar Blade

  • Test Drive Unlimited: Solar Crown

  • The Callisto Protocol

  • The Crew Motorfest

  • The Finals

  • The First Descendant 

  • The Last of Us Part I

  • The Last of Us Part II Remastered

  • Until Dawn

  • War Thunder

  • Warframe

  • World of Warships: Legends

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