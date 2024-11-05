PlayStation 5 Pro'nun Resmi Olarak Destekleyeceği 55 Oyunun Listesi Yayınlandı
PlayStation 5 Pro'nun Resmi Olarak Destekleyeceği 55 Oyunun Listesi Yayınlandı
Tartışmalar eşliğinde çıkmaya hazırlanan PlayStation 5 Pro için resmi desteklenen oyunların bir listesi yayınlandı. Sony tarafından yayınlanan bu listeyle birlikte Pro cihazlarda daha yüksek performans alabileceğimiz 55 oyun belli oldu.
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PlayStation 5 Pro ilk duyurulduğunda büyük tepkiler aldı.
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Gelişmiş ışın izleme teknolojisi ve çok daha fazlasıyla geliyor.
Liste bir hayli uzun, o yüzden ilk kısmı burada;
Listenin devamı ise şu şekilde;
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