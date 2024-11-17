İddia: Yeni Horizon Oyunu Online Olacak ve Önümüzdeki Yıl Çıkacak!
İddia: Yeni Horizon Oyunu Online Olacak ve Önümüzdeki Yıl Çıkacak!
Ortaya atılan yeni iddialara göre, Horizon serisinin yeni oyunu önümüzdeki yıl gelecek.
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Horizon serisi, milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başardı.
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Ortaya atılan iddialara göre yeni Horizon oyunu, düşündüğümüzden yakın olabilir.
Staj ilanında, projenin sonlara gelindiğine dair bir ipucu da yer alıyor.
Oyuncular bu projeye çok sıcak bakmıyor.
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