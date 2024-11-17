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İddia: Yeni Horizon Oyunu Online Olacak ve Önümüzdeki Yıl Çıkacak!

İddia: Yeni Horizon Oyunu Online Olacak ve Önümüzdeki Yıl Çıkacak!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
17.11.2024 - 19:01

Ortaya atılan yeni iddialara göre, Horizon serisinin yeni oyunu önümüzdeki yıl gelecek.

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Horizon serisi, milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başardı.

Horizon serisi, milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başardı.

2023 yılının Mayıs ayında yayınlanan bir veriye göre, Horizon markası toplamda 32 milyondan fazla kopya satmayı başardı. Bu rakamlar da bizlere Horizon serisinin oyuncular tarafından sevildiğini gösteriyor.

Ortaya atılan iddialara göre yeni Horizon oyunu, düşündüğümüzden yakın olabilir.

Ortaya atılan iddialara göre yeni Horizon oyunu, düşündüğümüzden yakın olabilir.
twitter.com

Guerilla Games'in açtığı bir staj ilanına göre, geliştirilmekte olan bir proje için stajyer alımı yapılacak. Verilen detaylar arasında da bu proje için 2025 yılının ilk yarısında çalışabilme şartı isteniyor.

Staj ilanında, projenin sonlara gelindiğine dair bir ipucu da yer alıyor.

Staj ilanında, projenin sonlara gelindiğine dair bir ipucu da yer alıyor.

Açılan ilanda yer alan dikkat çekici bir cümle daha var. Bu cümleye göre Guerilla Games, çıkmaya hazır olan bir oyuna dair teorik ve pratik bilgiler edinmek isteyen bir stajyer arayışında. Bu durum da bizlere oyunun piyasaya sürülmesine az bir süre kaldığını işaret ediyor.

Oyuncular bu projeye çok sıcak bakmıyor.

Oyuncular bu projeye çok sıcak bakmıyor.

Online yapıda bir Horizon oyununun geliştirildiği dedikodularını yakın zamanda duymuştuk. Bu durum bazı kesimleri heyecanlandırsa da büyük bir kesim çok oyunculu bir Horizon oyununa sıcak bakmıyor. Bunun en büyük nedeni ise son yıllarda çıkan ve oyun sektörünü olumsuz yönde etkileyen 'Live Service' oyunlarının yarattığı ön yargı.

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