İddia: Yeni Horizon Oyunu Online Olacak ve Önümüzdeki Yıl Çıkacak!

Açılan ilanda yer alan dikkat çekici bir cümle daha var. Bu cümleye göre Guerilla Games, çıkmaya hazır olan bir oyuna dair teorik ve pratik bilgiler edinmek isteyen bir stajyer arayışında. Bu durum da bizlere oyunun piyasaya sürülmesine az bir süre kaldığını işaret ediyor.