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Call of Duty: Black Ops 6 Oyuncuları Memnun Etti: Satışları %60 Arttırdı

Call of Duty: Black Ops 6 Oyuncuları Memnun Etti: Satışları %60 Arttırdı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
13.11.2024 - 17:46

25 Ekim tarihinde çıkan Call of Duty: Black Ops 6, serinin hayranlarını memnun etmeyi başardı. Hem tek oyunculu kısımda hem de çok oyunculu tarafta işler iyi gidiyor. 

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Black Ops 6 oyuncuları sevindirdi.

Black Ops 6 oyuncuları sevindirdi.

25 Ekim tarihinde piyasaya sürülen Call of Duty: Black Ops 6, oyuncuların bir numaralı gözdesi durumunda. Öyle ki, oyunun Steam satışları haftalardır zirvede yer alıyor ve bu konu hakkında bazı açıklamalar yapıldı.

PlayStation ve Steam satışlarında büyük gelişme var.

PlayStation ve Steam satışlarında büyük gelişme var.

Black Ops yönetmeni Miles Leslie, BBC ile yaptığı bir röportajda oyunun satışlarının iyi olduğunu söyledi. Özellikle PlayStation ve Steam üzerinde iyi oranlara ulaştıklarını aktardı. Modern Warfare 3'ten sonra satışların %60 oranında yükseldiğini de belirtti.

Game Pass etkisi de var tabii...

Game Pass etkisi de var tabii...

Seriye çekinceli olan oyuncuları Game Pass sayesinde kendilerine çekebildiklerini de belirten yönetmen Miles Leslie, aynı zamanda Black Ops 6'nın serideki en başarılı oyunlardan birisi olduğunu da yineledi.

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