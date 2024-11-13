Call of Duty: Black Ops 6 Oyuncuları Memnun Etti: Satışları %60 Arttırdı
Call of Duty: Black Ops 6 Oyuncuları Memnun Etti: Satışları %60 Arttırdı
25 Ekim tarihinde çıkan Call of Duty: Black Ops 6, serinin hayranlarını memnun etmeyi başardı. Hem tek oyunculu kısımda hem de çok oyunculu tarafta işler iyi gidiyor.
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Black Ops 6 oyuncuları sevindirdi.
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PlayStation ve Steam satışlarında büyük gelişme var.
Game Pass etkisi de var tabii...
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