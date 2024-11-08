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Mass Effect Televizyon Dizisi Geliştirme Aşamasına Geçiyor!

Mass Effect Televizyon Dizisi Geliştirme Aşamasına Geçiyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
08.11.2024 - 18:15

2021 yılında sürpriz bir şekilde duyurulan fakat daha sonra haber alamadığımız Mass Effect televizyon dizisinden yeni haberler var. 

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Artık bir Mass Effect dizimiz olacak!

Artık bir Mass Effect dizimiz olacak!

İlk defa 2021 yılında duyurulan ancak bir daha haber alamadığımız ve hatta iptal edildiğini düşündüğümüz Mass Effect televizyon dizisi, geliştirme aşamasına geçiyor.

N7 Day özelinde bir duyuru.

N7 Day özelinde bir duyuru.

Bildiğiniz üzere her 7 Kasım günü N7 Day günü olarak kabul ediliyor. Mass Effect hayranlarının ortak günü olarak kabul edilen bu gün içerisinde bizlere televizyon dizisi hakkında ilk bilgiler de verilmiş oldu.

Projeyi Amazon üstleniyor.

Projeyi Amazon üstleniyor.

Yabancı kaynaklara göre dizinin geliştirme aşamasına geçilmiş durumda ve projeyi Amazon MGM Studios üstleniyor. Dizinin senaryosunu Daniel Casey yazacak ancak henüz nasıl bir konuya sahip olacağı kesinleşmiş değil.

Electronic Arts'ın en çok satan serilerinden bir tanesi.

Electronic Arts'ın en çok satan serilerinden bir tanesi.

Electronic Arts'ın en çok satan serilerinden bir tanesi olan Mass Effect, Amazon ile güçlerini birleştirerek karşımıza televizyon dizisi olarak çıkacak. Bildiğiniz üzere Amazon daha önce de Fallout için bir dizi uyarlaması yapmış ve oldukça iyi yorumlar almıştı.

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