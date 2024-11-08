Mass Effect Televizyon Dizisi Geliştirme Aşamasına Geçiyor!
Mass Effect Televizyon Dizisi Geliştirme Aşamasına Geçiyor!
2021 yılında sürpriz bir şekilde duyurulan fakat daha sonra haber alamadığımız Mass Effect televizyon dizisinden yeni haberler var.
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Artık bir Mass Effect dizimiz olacak!
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N7 Day özelinde bir duyuru.
Projeyi Amazon üstleniyor.
Electronic Arts'ın en çok satan serilerinden bir tanesi.
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