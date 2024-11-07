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Kasım İndirimlerinde Gaming Rüzgarı! Setup'ınızı Avantajlı Fiyatlarla Güçlendirin!

etiket Kasım İndirimlerinde Gaming Rüzgarı! Setup'ınızı Avantajlı Fiyatlarla Güçlendirin!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
07.11.2024 - 16:44

Kasım İndirimleri gaming tutkunları için müthiş fırsatlar sunuyor! Oyuncu kulaklıklarından güçlü klavyelere, monitörlerden konforlu oyuncu koltuklarına kadar ihtiyacınız olan her şey şimdi avantajlı fiyatlarla! Gaming dünyanızı bir üst seviyeye taşımanın tam zamanı!

Bu içerik 07.11.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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7. GIGABYTE GeForce RTX™ 4060 Ti WINDFORCE OC 8G 2 fanlı WINDFORCE COOLING SYSTEM Gaming Ekran Kartı

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10. ASUS ROG GR701 Fanlı Alüminyum Çelik Alaşımlı Temperli Cam USB 3.2 EATX/ATX/MINI-ATX/MICRO-ATX Oyuncu Kasası Beyaz

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12. Razer Base Station V2 Chroma - USB hub'lı ve RGB aydınlatmalı kulaklık standı

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Şu anda Gülümseten Kasım indirimleri ile 4.929 TL.

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