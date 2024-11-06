Gülümseten Kasım Fırsatı: BeSafe iZi Turn i-Size Oto Koltuğu İndirimde!
Gülümseten Kasım Fırsatı: BeSafe iZi Turn i-Size Oto Koltuğu İndirimde!
BeSafe iZi Turn i-Size Oto Koltuğu, 0-18 kg aralığındaki minik yolcular için maksimum güvenlik ve konfor sunuyor. 360 derece dönebilme özelliği sayesinde ebeveynlere kolay kullanım imkanı verirken, şık Metallic Melange tasarımıyla da dikkat çekiyor. Uzun yolculukları daha güvenli ve rahat hale getiren bu oto koltuğu, ailenizin vazgeçilmezlerinden olmaya aday!
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Bu içerik 06.11.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BeSafe iZi Turn i-Size, 360° döner yapısı sayesinde çocuğunuzu koltuğa kolayca yerleştirmenizi sağlar. Bu pratik tasarım, ebeveynlere büyük bir rahatlık sunar.
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i-Size güvenlik standartlarına uygun olan bu koltuk, yan darbelere karşı ek koruma (SIP+) sağlar. Böylece, çocuğunuz her yolculukta güvende olur.
Ayarlanabilir baş desteği, çocuğunuzun büyümesine uygun şekilde koltuğu ayarlamanıza imkan tanır. Yumuşak ve dayanıklı döşemesi ise uzun yolculuklarda ekstra konfor sağlar.
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