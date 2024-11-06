Gülümseten Kasım Fırsatı: BeSafe iZi Turn i-Size Oto Koltuğu İndirimde!

BeSafe iZi Turn i-Size Oto Koltuğu, 0-18 kg aralığındaki minik yolcular için maksimum güvenlik ve konfor sunuyor. 360 derece dönebilme özelliği sayesinde ebeveynlere kolay kullanım imkanı verirken, şık Metallic Melange tasarımıyla da dikkat çekiyor. Uzun yolculukları daha güvenli ve rahat hale getiren bu oto koltuğu, ailenizin vazgeçilmezlerinden olmaya aday!

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