Günün Gülümseten Fırsatı: Eufy by Anker Clean X9 Pro Hibrit Robot Süpürge İndirimde!
Günün Gülümseten Fırsatı: Eufy by Anker Clean X9 Pro Hibrit Robot Süpürge İndirimde!
Son zamanların en çok tercih edilen robot süpürgeleri arasında olan eufy by anker Clean X9 Pro Hibrit Robot Süpürge; evinizin tüm tozunu çekmek için hazır. Tam bir fiyat performans ürünü olan eufy by anker Clean X9 Pro Hibrit Robot Süpürge şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.
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Bu içerik 06.11.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Beşgen moplar, zeminlerdeki kir ve lekeleri çıkarmak için basınçla saniyede üç kez dönüyor.
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Gelişmiş emiş gücü, evcil hayvan tüyleri, kırıntılar, toz ve çamur da dahil olmak üzere çeşitli kiri süpürerek halılarınızda ve zemininizde temizliği sağlamaya yardımcı oluyor.
3D ToF sensörleri ve yapay zeka destekli kamera ile X9 Pro evinizi haritalayarak odalarda gezinebilir ve temizlik yapabilir.
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