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Günün Gülümseten Fırsatı: Eufy by Anker Clean X9 Pro Hibrit Robot Süpürge İndirimde!

etiket Günün Gülümseten Fırsatı: Eufy by Anker Clean X9 Pro Hibrit Robot Süpürge İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
06.11.2024 - 13:15

Son zamanların en çok tercih edilen robot süpürgeleri arasında olan eufy by anker Clean X9 Pro Hibrit Robot Süpürge; evinizin tüm tozunu çekmek için hazır. Tam bir fiyat performans ürünü olan eufy by anker Clean X9 Pro Hibrit Robot Süpürge şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

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Bu içerik 06.11.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Beşgen moplar, zeminlerdeki kir ve lekeleri çıkarmak için basınçla saniyede üç kez dönüyor.

Beşgen moplar, zeminlerdeki kir ve lekeleri çıkarmak için basınçla saniyede üç kez dönüyor.

40 derece ısıtmalı kurutma özellikli otomatik temizleme istasyonu: Süpürme ve paspaslama işlemleri bittiğinde, otomatik temizleme istasyonu, bakteri üremesini ve kokuları önlemek için mopları yıkar ve kurutur.

Gelişmiş emiş gücü, evcil hayvan tüyleri, kırıntılar, toz ve çamur da dahil olmak üzere çeşitli kiri süpürerek halılarınızda ve zemininizde temizliği sağlamaya yardımcı oluyor.

Gelişmiş emiş gücü, evcil hayvan tüyleri, kırıntılar, toz ve çamur da dahil olmak üzere çeşitli kiri süpürerek halılarınızda ve zemininizde temizliği sağlamaya yardımcı oluyor.

Eufy Clean'in çığır açan teknolojisi, X9 Pro'nun halıya yaklaştığını algılamasını sağlar; mop süpürme sırasında halılarınızı kuru tutmak için otomatik olarak 12 mm yükseltilir.

3D ToF sensörleri ve yapay zeka destekli kamera ile X9 Pro evinizi haritalayarak odalarda gezinebilir ve temizlik yapabilir.

3D ToF sensörleri ve yapay zeka destekli kamera ile X9 Pro evinizi haritalayarak odalarda gezinebilir ve temizlik yapabilir.

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Amazon Gülümseten Kasım indirimindeki tüm ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

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