Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik , Giyim , Ev Yaşam
Bugün İndirimde Neler Var? NYX Kapatıcıdan Samsung Galaxy Tab S9 FE Tablet'e 05 Kasım 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? NYX Kapatıcıdan Samsung Galaxy Tab S9 FE Tablet'e 05 Kasım 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 04:22

05 Kasım 2024 tarihinde, alışveriş severler için birçok fırsat kapıda! NYX markasının kaliteli ve etkili kapatıcılarından olan Bare With Me, teknoloji tutkunlarının vazgeçilmezi Samsung Galaxy Tab S9 FE tablet modeline kadar pek çok ürün, bugün indirimde. İster güzellik rutininizi yenilemek isteyin, ister teknolojik bir yenilik arayışında olun, günün fırsatları sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen harekete geçin ve indirimli ürünlerin keyfini çıkarın!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 05.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Salomon ALPHACROSS 5 Yürüyüş Ayakkabısı Erkek

1. Salomon ALPHACROSS 5 Yürüyüş Ayakkabısı Erkek

Prime fırsatı ile şimdi 2.721,59 TL.

Salomon ALPHACROSS 5 Yürüyüş Ayakkabısı Erkek

Gülümseten Kasım Fırsatları'nı buradan inceleyin

Amazon

2. Remington Saç Kurutma Makinesi Silk

2. Remington Saç Kurutma Makinesi Silk

Şimdi indirimle 1.672,99 TL.

Remington Saç Kurutma Makinesi Silk

Gülümseten Kasım Fırsatları'nı buradan inceleyin

Amazon

3. adidas Terrex Anylander R.rdy Spor Ayakkabı Erkek

3. adidas Terrex Anylander R.rdy Spor Ayakkabı Erkek

3.659,00 TL'den  2.572,88 TL'ye düştü.

adidas Terrex Anylander R.rdy Spor Ayakkabı Erkek

Gülümseten Kasım Fırsatları'nı buradan inceleyin

Amazon

4. Feandrea Tırmalama Ağacı

4. Feandrea Tırmalama Ağacı

7.670,99 TL yerine indirimle şimdi 3.269,99 TL.

Feandrea Tırmalama Ağacı

Gülümseten Kasım Fırsatları'nı buradan inceleyin

Amazon

5. Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat

5. Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat

9.264,00 TL yerine indirimle 7.979,05 TL.

Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat

Gülümseten Kasım Fırsatları'nı buradan inceleyin

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet

6. Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet

Prime fırsatı ile 15.273,90 TL.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet

Gülümseten Kasım Fırsatları'nı buradan inceleyin

Amazon

7. Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu Kendinden Yumuşatıcılı Bitkisel Deterjan Konsantre Vegan 750 ml

7. Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu Kendinden Yumuşatıcılı Bitkisel Deterjan Konsantre Vegan 750 ml

Siveno'da tüm ürünlerde Kasım fırsatı başladı ! Tüm ürünlerde Son 30 günün en düşük fiyatlarını yakalayın.

Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu Kendinden Yumuşatıcılı Bitkisel Deterjan Konsantre Vegan 750 ml

Trendyol

8. TEFAL GV9230 Pro Express Protect Buhar Kazanlı Ütü

8. TEFAL GV9230 Pro Express Protect Buhar Kazanlı Ütü

Tefal marka ürünlerde 1000TL'ye varan kupon ve en avantajlı fiyatlar şimdi sizi bekliyor.

TEFAL GV9230 Pro Express Protect Buhar Kazanlı Ütü

Trendyol

9. Vaseline Gluta Hya Serum Etkili Losyon 200 ml Gluta Hya Serum Etkili Uv Losyon 200 ml

9. Vaseline Gluta Hya Serum Etkili Losyon 200 ml Gluta Hya Serum Etkili Uv Losyon 200 ml

Elidor, Clear, Dove, Vaseline ürünlerinde son 14,30 günün en düşük fiyatları fırsatını kaçırma! Üstelik tüm fırsatlara ek 6 Kasım'da Marka Gününe özel 400 TL ve üstü alışverişe 100 TL indirim fırsatı seni bekliyor!!!

Vaseline Gluta Hya Serum Etkili Losyon 200 ml Gluta Hya Serum Etkili Uv Losyon 200 ml

Trendyol

10. NYX Professional Makeup Bare With Me Kapatıcı Serum 02 Light Concealer

10. NYX Professional Makeup Bare With Me Kapatıcı Serum 02 Light Concealer

Yılda 1 kez gelen fırsatları kaçırmayın! 

NYX markası bu yıl ilk kez %50 İNDİRİMDE!! Lash Sensation Set 295 TL, Telescopic 269, Buttermelt 439 TL!

NYX Professional Makeup Bare With Me Kapatıcı Serum 02 Light Concealer

Trendyol
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Karaca Amore 8 Parça 2 Kişilik Yemek Takımı

11. Karaca Amore 8 Parça 2 Kişilik Yemek Takımı

Sofralarınıza şıklık katacak yemek ve kahvaltı takımlarında Kasım fırsatları başladı!

Karaca Amore 8 Parça 2 Kişilik Yemek Takımı

Trendyol

12. Hoover H3WPS2106TAB6-17 10 kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı 1200 Devir Çamaşır Makinesi

12. Hoover H3WPS2106TAB6-17 10 kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı 1200 Devir Çamaşır Makinesi

12.899,00 TL yerine indirimle 11.999,00 TL.

Hoover H3WPS2106TAB6-17 10 kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı 1200 Devir Çamaşır Makinesi

Hepsiburada

13. Kiehl's Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Favori Nem İkilisi Seti

13. Kiehl's Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Favori Nem İkilisi Seti

Şimdi 975,00 TL.

Kiehl's Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Favori Nem İkilisi Seti

Hepsiburada

14. Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos 1.06 LT

14. Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos 1.06 LT

1.849,20 TL'den 1.529,10 TL'ye düştü.

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos 1.06 LT

Hepsiburada

15. Karaca Multichef Stand Mikser Shiny Black Mutfak Şefi 1900W 5,5 Lt (Kıyma Çekme /sucuk-Sosis/içli Köfte Aparatlı)

15. Karaca Multichef Stand Mikser Shiny Black Mutfak Şefi 1900W 5,5 Lt (Kıyma Çekme /sucuk-Sosis/içli Köfte Aparatlı)

8.499,00 TL yerine şimdi 5.999,00 TL.

Karaca Multichef Stand Mikser Shiny Black Mutfak Şefi 1900W 5,5 Lt (Kıyma Çekme /sucuk-Sosis/içli Köfte Aparatlı)

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

16. U.S. Polo Assn. Erkek Lacivert Kazak /Triko

16. U.S. Polo Assn. Erkek Lacivert Kazak /Triko

Sepette sadece 399,98 TL.

U.S. Polo Assn. Erkek Lacivert Kazak /Triko

Hepsiburada

17. Fissler Vitaquick Premium 8 Litre Düdüklü Tencere

17. Fissler Vitaquick Premium 8 Litre Düdüklü Tencere

13.799,00 TL yerine sadece 9.999,20 TL.

Fissler Vitaquick Premium 8 Litre Düdüklü Tencere

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın