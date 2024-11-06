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Gülümseten Kasım Fırsatı: Ugg Kadın W Classic Short II Ayakkabı İndirimde!

etiket Gülümseten Kasım Fırsatı: Ugg Kadın W Classic Short II Ayakkabı İndirimde!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
06.11.2024 - 13:22

Kış stilinin vazgeçilmezi UGG Classic Short II, şimdi konforu ve sıcaklığı bir arada sunuyor. Suya dayanıklı yapısı ve yumuşacık iç astarıyla soğuk günlerin favorisi olmaya hazır! Üstelik şu anda Gülümseten Kasım indiriminde.

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Bu içerik 06.11.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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UGG Classic Short II, ikonik siluetiyle yıllardır modanın zirvesinde. Her kombine uyum sağlayan bu bot, stil sahibi bir duruş arayanlara hitap ediyor.

UGG Classic Short II, ikonik siluetiyle yıllardır modanın zirvesinde. Her kombine uyum sağlayan bu bot, stil sahibi bir duruş arayanlara hitap ediyor.

 Gülümseten Kasım indirimlerinin tamamını burada bulabilirsiniz.

Suya dayanıklı yapısıyla kış günlerinde güvenle tercih edilirken, çift katmanlı yalıtım sayesinde ayakları sıcacık tutar. Soğuk havalarda bile konforunuza özen gösterir.

Suya dayanıklı yapısıyla kış günlerinde güvenle tercih edilirken, çift katmanlı yalıtım sayesinde ayakları sıcacık tutar. Soğuk havalarda bile konforunuza özen gösterir.

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Yumuşacık iç astarı sayesinde gün boyu konfor sağlar; hafif tabanı ise yorgunluk hissini en aza indirir. Hem rahat hem de dayanıklı bir seçim arayanlar için idealdir.

Yumuşacık iç astarı sayesinde gün boyu konfor sağlar; hafif tabanı ise yorgunluk hissini en aza indirir. Hem rahat hem de dayanıklı bir seçim arayanlar için idealdir.

İndirimden yararlanmak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım indirimlerinin tamamını burada bulabilirsiniz.

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