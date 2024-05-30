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Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Karcher Buharlı Temizlik Makinesi İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Karcher Buharlı Temizlik Makinesi İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
30.05.2024 - 12:59

Son zamanların en çok tercih edilen Karcher SC 4 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi, evini temiz görmek isteyen herkesin hayallerini süslüyor. Yüzeyleri, zeminleri, halıları, araç içlerini ve daha birçok yeri güçlü buharla etkili bir şekilde temizlemenizi sağlayacak Karcher SC 4 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

Bu içerik 30.05.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Karcher en iyi buharlı temizlik makinesi hangisi?" diye sorarsanız size SC 1 EasyFix modeli diyebiliriz.

"Karcher en iyi buharlı temizlik makinesi hangisi?" diye sorarsanız size SC 1 EasyFix modeli diyebiliriz.

3,5 bar basıncı ile 100 m² alanda bulunan bakteri ve virüslerin %99,99'unu kimyasal kullanmadan tüm yüzeylerde yok edebilen bu makine sadece 4 dakikada kullanıma hazır hale geliyor.

Karcher buharlı temizleyici ile neler yapılabiliyor?

Karcher buharlı temizleyici ile neler yapılabiliyor?

Koltuk, halı, zemin, fayanslar, cam ve ayna yüzeyler, pencereler, aspiratörler, ocak ve fırın temizliği, lavabolar, armatürler, duş kabinleri ve hatta derz araları gibi yüzeylerin temizliğinde kullanılabilen Kärcher buharlı temizlik makineleri hijyenik ve sağlıklı bir yaşam alanı sağlıyor.

Kablosuz ve şarjlı yapısı sayesinde kullanımı kolay olan bu cihaz size keyifli bir temizlik imkanı sağlarken deterjan masrafından kurtulmanıza da olanak tanıyacak.

Kablosuz ve şarjlı yapısı sayesinde kullanımı kolay olan bu cihaz size keyifli bir temizlik imkanı sağlarken deterjan masrafından kurtulmanıza da olanak tanıyacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Karcher markasının tüm ürünlerini burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada'da Karcher ürünlerine buradan bakabilirsiniz.

Kullanıcı Yorumları:

Çok beğendim özellikle mutfakta ocak temizliğinde çok işime yaradı yer silmesini de beğendim evim pırıl pırıl oldu 🤩

Ürün kesinlikle verilen parayı sonuna kadar hak ediyor. Derinlemesine temizlik için oldukça pratikleştiren bir alet . Çeyizim için aldım. Hemen denedim iyi ki bu modeli almışım . Suyu azaldığında sesli uyarı yapıp kolayca suyu ekleyebiliyorsunuz.

Muhteşem bir ürün. Camlardan, sehpalardan, mutfak dolapları, halılardan vb. çıkmayan çoğu lekeyi çıkarttı ve bu işlemi sadece su ile yaptı. İçine lavanta kokusu ekleyince de sildiğim her yer mis gibi koktu. Çok memnun kaldım.

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