Herkesin Eli Göğsünde Beklediği Marshall Major 4 On Ear Kablosuz Bluetooth Kulaklık İndirimde!
Herkesin Eli Göğsünde Beklediği Marshall Major 4 On Ear Kablosuz Bluetooth Kulaklık İndirimde!
Herkesin eli göğsünde beklediği Marshall Major IV On Ear Kablosuz Bluetooth Kulaklık sonunda indirime girdi! Şık yapısı ve Marshall kalitesiyle sesleri en harika şekilde duyabilirsiniz. Günlük kullanımınızı şıklıkla birleştirebileceğiniz bu kulaklık, şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.
Bu içerik 29.05.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Sadece harika ses deneyimi yaşatmakla kalmayıp aynı zamanda tarzınızı da yansıtmanızı sağlayacak bu kulaklığı sevdiklerinize şık bir hediye olarak da düşünebilirsiniz.
Pekii Marshal Major 4 kaç saatte şarj oluyor?
Kulaklığın tam 80 saate kadar dayanan güçlü bataryası uzun süreli kullanım sağlıyor.
Üstelik 15 dakikalık şarj 5 saate varan kablosuz çalma süresi sağlayabiliyor.
Suya karşı dayanıklı olarak üretilmiş olan bu kulaklığı sahilde, havuz kenarında da rahatlıkla kullanabilirsiniz.
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