Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik , Ev Yaşam
Herkesin Eli Göğsünde Beklediği Marshall Major 4 On Ear Kablosuz Bluetooth Kulaklık İndirimde!

etiket Herkesin Eli Göğsünde Beklediği Marshall Major 4 On Ear Kablosuz Bluetooth Kulaklık İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
29.05.2024 - 18:47

Herkesin eli göğsünde beklediği Marshall Major IV On Ear Kablosuz Bluetooth Kulaklık sonunda indirime girdi! Şık yapısı ve Marshall kalitesiyle sesleri en harika şekilde duyabilirsiniz. Günlük kullanımınızı şıklıkla birleştirebileceğiniz bu kulaklık, şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

Bu içerik 29.05.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sadece harika ses deneyimi yaşatmakla kalmayıp aynı zamanda tarzınızı da yansıtmanızı sağlayacak bu kulaklığı sevdiklerinize şık bir hediye olarak da düşünebilirsiniz.

Sadece harika ses deneyimi yaşatmakla kalmayıp aynı zamanda tarzınızı da yansıtmanızı sağlayacak bu kulaklığı sevdiklerinize şık bir hediye olarak da düşünebilirsiniz.

Pekii Marshal Major 4 kaç saatte şarj oluyor?

Pekii Marshal Major 4 kaç saatte şarj oluyor?

Pilin tam olarak şarj olması yaklaşık 2 saat sürüyor.

Kulaklığın tam 80 saate kadar dayanan güçlü bataryası uzun süreli kullanım sağlıyor.

Kulaklığın tam 80 saate kadar dayanan güçlü bataryası uzun süreli kullanım sağlıyor.

Merak edenler için Marshall Major 4 kablosuz şarj özelliğine de sahip.

Üstelik 15 dakikalık şarj 5 saate varan kablosuz çalma süresi sağlayabiliyor.

Üstelik 15 dakikalık şarj 5 saate varan kablosuz çalma süresi sağlayabiliyor.

Suya karşı dayanıklı olarak üretilmiş olan bu kulaklığı sahilde, havuz kenarında da rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Suya karşı dayanıklı olarak üretilmiş olan bu kulaklığı sahilde, havuz kenarında da rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Buradan inceleyebilirsiniz.

Kullanıcı Yorumları:

  • Başımda asla ağırlık yapmıyor, kulaklarımı zorlamıyor. Jbl kullanıyordum bundan önce, ses kalitesi olarak değil ama baş hafifliği olarak kesinlikle büyük bir fark var. Kulak üstü kulaklık için alınabilecek fiyat-performans ürünlerinden biri. Tavsiye ederim. Ayrıca görünüşü de çok güzel. Herkese yakışacak bir kulaklık.

  • Şarjı çok uzun süre gidiyor. ses kalitesi çok iyi. Bluetooth haricinde kablolu da çalışıyor olması büyük bir avantaj. son derece memnunum

Ürüne Git
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın