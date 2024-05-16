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Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Under Armour UA Lockdown 6 İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Under Armour UA Lockdown 6 İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
16.05.2024 - 13:43

Son zamanların en çok tercih edilen ayakkabılarından biri Under Armour UA Lockdown 6 gün boyu rahatlık sağlarken spor kombinlerinize de şıklık katıyor. Spor görünümünü günlük kullanımla birleştiren bu ayakkabı, şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

Bu içerik 16.05.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Hani "taş gibi ayakkabı" derler ya, işte o ayakkabı bu ayakkabı olabilir.

Hani "taş gibi ayakkabı" derler ya, işte o ayakkabı bu ayakkabı olabilir.

Rahatlığının, şıklığının yanında kalitesiyle de tercih sebebi olan bu model renkleriyle de her kombinin altına uyum sağlıyor.

File yüzeylerde dayanıklı deri üst kısım ayaklarınız için daha fazla nefes alabilirlik ve rahatlık sunuyor.

File yüzeylerde dayanıklı deri üst kısım ayaklarınız için daha fazla nefes alabilirlik ve rahatlık sunuyor.

Günlük kullanımın yanı sıra basketbol gibi sporları yaparken de altında bulunan yumuşak köpük tabanlık daha fazla taban konforu sağlıyor.

Günlük kullanımın yanı sıra basketbol gibi sporları yaparken de altında bulunan yumuşak köpük tabanlık daha fazla taban konforu sağlıyor.

EVA orta taban, hafiftir ve koşu sırasında hızlı tepki verir. Zikzak tutuş desenine sahip dayanıklı sert kauçuk dış taban, sahada üstün hareket kabiliyeti ve kontrol sağlar.

Yıllarca sorunsuz şekilde giyebileceğiniz Under Armour UA Lockdown 6, sizi uzun yürüyüşlerde yormayacak!

Yıllarca sorunsuz şekilde giyebileceğiniz Under Armour UA Lockdown 6, sizi uzun yürüyüşlerde yormayacak!

Kullanıcı yorumları:

  • Tabanı çok iyi sayılır. Uzun yürüyüşlerde yormuyor pek ağrıtmıyor ayak tabanlarınızı. Basketbol ayakkabısından çok yürüyüş ayakkabısı konforu var. Sağlıklı günler dilerim.

  • Kalıbı küçük ama doğru numarayı alırsanız çok rahat ayakkabı. Tavsiye ederim

  • Her şeyiyle mükemmel. Kendi numaramı aldım. Tarzı duruşu rahatlığıyla tamamen içime sindi.

Buradan ulaşabilirsiniz.

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