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Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı SteelSeries Arctis Nova 7 Kablosuz Kulaklık İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı SteelSeries Arctis Nova 7 Kablosuz Kulaklık İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
09.05.2024 - 17:37 Son Güncelleme: 09.05.2024 - 18:00

Son zamanların en çok tercih edilen kablosuz kulaklığı SteelSeries Arctis Nova 7, malzeme kalitesiyle konfor hissi sağlıyor.  Sadece oyun için değil film izlerken dizi izlerken müzik dinlerken müthiş ses veren Arctis Nova 7, Amazon fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

Bu içerik 09.05.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Arctis Nova 7 iyi mi?

Arctis Nova 7 iyi mi?

Şu sıralar bir kulaklık için en çok sorulan soru bu. Peki Arctic Nova 7 söylenildiği kadar iyi mi?

Nova 7 kablosuz kulaklık için özel olarak geliştirilmiş Nova ses sistemi, entegre HiFi sürücüleri sayesinde yüksek kaliteli oyun sesi sağlıyor.

Nova 7 kablosuz kulaklık için özel olarak geliştirilmiş Nova ses sistemi, entegre HiFi sürücüleri sayesinde yüksek kaliteli oyun sesi sağlıyor.

Parametrik profesyonel ekolayzır ile ses deneyiminizi ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyarlayabiliyorsunuz.

360° sürükleyici surround ses sistemi sayesinde her adımı ve her hareketi duyarak rakiplerinizden her zaman bir adım önünde oluyorsunuz.

360° sürükleyici surround ses sistemi sayesinde her adımı ve her hareketi duyarak rakiplerinizden her zaman bir adım önünde oluyorsunuz.

Telefon veya bilgisayarınızdan Bluetooth ile eşleştirerek kullanabileceğiniz bu kablosuz kulaklıkta bulunan iki farklı ses kaynağı sayesinde oyun oynarken arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz.

Telefon veya bilgisayarınızdan Bluetooth ile eşleştirerek kullanabileceğiniz bu kablosuz kulaklıkta bulunan iki farklı ses kaynağı sayesinde oyun oynarken arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz.

Kesintisiz 2,4 GHz bağlantı sayesinde gecikme olmadan oyunların tadını çıkarabilir ve aramalar, discord, müzik ve podcast'ler için paralel Bluetooth kullanabilirsiniz.

Ayrıca 38 saat pil ömrü ile 1,5 gün boyunca kullanabilir ve USB-C ile sadece 15 dakika şarj süresinde 6 saat oyun keyfi yaşayabilirsiniz.

Ayrıca 38 saat pil ömrü ile 1,5 gün boyunca kullanabilir ve USB-C ile sadece 15 dakika şarj süresinde 6 saat oyun keyfi yaşayabilirsiniz.
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Pekii SteelSeries Arctis 7 ne kadar? SteelSeries Arctis 7 alınır mı?

Pekii SteelSeries Arctis 7 ne kadar? SteelSeries Arctis 7 alınır mı?

SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Multi-Platform Gaming ve Mobil Kulaklığın Amazon indirimindeki fiyatı 5.634,26 TL.

Kullanıcı yorumları:

  • Ürün gayet iyi bütçesi olan herkese öneririm.Sadece oyun için değil film izlerken dizi izlerken müzik dinlerken müthiş ses veriyor.Tek eksiği şarj durumunu göremiyorsunuz fakat şarj azalma halinde sinyal olarak ses veriyor. Steelseries arctis 1 le arasındaki fark game modu ve chat modu olması.

  • Ses kalitesi çok iyi. Müthiş bir doku kalitesi var. Kafanızı rahatsız edicek kadar ağır değil. Tüm gün boyunca kullanıyorum hiçbir rahatsız edici yanı bulunmuyor.

  • Bir yılı aşkındır kullanıyorum. Süngerlerinde ezilme olmadı. Malzeme kalitesi sertleştirilmiş plastik gibi bir şey. Doğal olarak kafadan çıkarıp takar iken biraz gıcırtı yapabiliyor. Oldukça esnek asla kırılmadı. Mikrofon kalitesi oldukça iyi ve kablosunun sürgülü olması çok iyi bir şey. Dongle ile gecikme olmadan hem mic hem de kulaklık sesini aynı anda kayıpsız kullanabiliyorsunuz.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Aynı ürün Hepsiburada'da 10.974 TL. Göz atmak isterseniz burada.

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