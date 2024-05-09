Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı SteelSeries Arctis Nova 7 Kablosuz Kulaklık İndirimde!
Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı SteelSeries Arctis Nova 7 Kablosuz Kulaklık İndirimde!
Son zamanların en çok tercih edilen kablosuz kulaklığı SteelSeries Arctis Nova 7, malzeme kalitesiyle konfor hissi sağlıyor. Sadece oyun için değil film izlerken dizi izlerken müzik dinlerken müthiş ses veren Arctis Nova 7, Amazon fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.
Bu içerik 09.05.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Arctis Nova 7 iyi mi?
Nova 7 kablosuz kulaklık için özel olarak geliştirilmiş Nova ses sistemi, entegre HiFi sürücüleri sayesinde yüksek kaliteli oyun sesi sağlıyor.
360° sürükleyici surround ses sistemi sayesinde her adımı ve her hareketi duyarak rakiplerinizden her zaman bir adım önünde oluyorsunuz.
Telefon veya bilgisayarınızdan Bluetooth ile eşleştirerek kullanabileceğiniz bu kablosuz kulaklıkta bulunan iki farklı ses kaynağı sayesinde oyun oynarken arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz.
Ayrıca 38 saat pil ömrü ile 1,5 gün boyunca kullanabilir ve USB-C ile sadece 15 dakika şarj süresinde 6 saat oyun keyfi yaşayabilirsiniz.
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Pekii SteelSeries Arctis 7 ne kadar? SteelSeries Arctis 7 alınır mı?
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