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ŞOK'a Filtre Kahve Makinesi Geliyor! 8 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Filtre Kahve Makinesi Geliyor! 8 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
06.05.2024 - 13:55

ŞOK 8 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 8 Mayıs 2024 - 14 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Haftanın fırsatları;

Haftanın fırsatları;

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Anneler Günü'ne özel;

Anneler Günü'ne özel;

Anneler Günü'ne özel sevilen markalarda yüzlerce üründe kaçırılmayacak indirimler başladı, buradan ulaşabilirsiniz.

Ürünleri İncele

Vip Ahmet Yoğurt Süzme Aparatı 399 TL,

Vip Ahmet Yoğurt Süzme Aparatı 399 TL,

  • Homend Royaltea Plastik Antrasit Çay Makinesi 1.099 TL 

  • Homend Grilliant Tost Makinesi 1.599 TL 

  • Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.199 TL 

  • Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL 

  • 3'lü Bambum Piramit Döküm Sahan Set 599 TL 

  • Bambum Lara Sea / Golf Fincan Takımı 599 TL 

  • Cambu LilAmor Bambu Kapaklı Cam Demlik 199 TL

  • Cambu LilAmor Line Serisi Cam Tencere 399 TL 

  • 3'lü Bambum Kesim Sunum Tahtası 299 TL 

  • 200 ml Cambu Bambu Sunum Tabaklı Çift Cidarlı Cam Kupa 99,95 TL

  • Döküm Kek Kalıbı 299 TL 

  • Kapaklı Cam Şekerlik 59,95 TL 

  • 1,5 litre Cambu Borosilikat Cam Sürahi 249 TL 

  • 1 litre Cambu LilAmor Line Serisi Bambu Kapaklı Cam Yağlık 199 TL

  • Lüsterli Cam Dik Kenarlı Sunum Tabağı 99,95 TL 

  • Lüsterli Cam Salata Kasesi 99,95 TL 

  • Lüsterli Cam İki Katlı Sunum Tabağı 199 TL 

  • 12 Parça Cam Çay Seti 199 TL

  • Sprey Yağdanlık 199 TL

  • 1 litre Klips Kapaklı Cam Şişe 89,95 TL 

  • Tepsili 2'li Beton Obje 89,95 TL 

  • Kapaklı Beton Organizer 79,95 TL

  • 3'lü Bambu Sepet 499 TL 

  • 3'lü Cam Vazo Set 299 TL

En çok tercih edilen çay makinelerini de sizin için buraya topladım.

En sevilen Türk kahvesi makinelerine de buradan ulaşabilirsiniz.

Slazanger Modal Kumaş Kadın Tek Alt 299 TL

Slazanger Modal Kumaş Kadın Tek Alt 299 TL

  • Kadın Düğmeli Pijama Takımı 350 TL

  • Kadın Pijama Takımı 229 TL 

  • Kız Çocuk Pijama Takım 199 TL 

  • Kadın Ribanalı Tek Alt 89,95 TL 

  • Kadın Ribanalı Atlet 99,95 TL

  • Braun Silk-Epil 5 Sensosmart Epilasyon Cihazı 1.499 TL 

  • Sinbo Dikey Şarjlı Süpürge 3.499 TL 

  • Minimizer Sütyen 159 TL

  • Ribanalı Straplez Sütyen 199 TL 

  • Polaris Kadın Ayakkabı 449 TL 

  • Esem Kadın Terlik 219 TL 

  • Kadın Yüksek Taban Terlik 99,95 TL 

  • Kadın Tokalı Terlik 99,95 TL

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Pafu Beta Bahçe Takımı 12.999 TL

Pafu Beta Bahçe Takımı 12.999 TL

  • Pafu Ori Katlanabilir Şezlong 2.199 TL

  • Pafu Pando Bahçe Takımı 8.999 TL

  • Pafu Nella Bahçe Takımı 9.999 TL

  • Pafu Fındık Rattan Salıncak 5.799 TL

  • Pafu Omma Yer Minderi 599 TL

  • Pafupet Kedi Çadırı Minder 449 TL

  • Pafu Peti Kalorifer Minderi 499 TL

  • Pafepet Bonno Kedi Minderi 549 TL

  • Pafu Nest Rattan 5.599 TL

  • Pafu Ola Yer Minderi 999 TL

İndirimde yer alan bahçe mobilyalarını sizin için buraya topladım.

Ürünleri İncele

iPhone 13 128 GB Midnight Cep Telefonu 37.999 TL

iPhone 13 128 GB Midnight Cep Telefonu 37.999 TL

  • Tefal Easy Grill Deluxe EY505D15 Yağsız Fritöz 4.499 TL

  • Alcatel 1 2021 16 GB Volcano Black 1.699 TL

  • Kochler 6 L Airfryer Sıcak Hava Fritözü 2.099 TL

  • ui Xv15 Spin Spor Koşu Egzersiz Kondisyon Bisikleti 150 Kg Taşıma 8 Kg Disk 4.999 TL

  • Wiami Airfryer 7L Akıllı Yağsız Hava Fritözü 3.199 TL

  • Yui A2 Pro Koşu ve Yürüyüş Bandı 8.399 TL

İndirimli cep telefonu modelleri de burada.

Guess Vikky Tote Çanta 2.799 TL

Guess Vikky Tote Çanta 2.799 TL

  • Guess Ginevra Logo Society Tote Çanta 2.999 TL

  • Guess Noelle Elite Tote Çanta 2.799 TL

  • Guess Narina Small Noel Tote Çanta 2.799 TL

  • Michael Kors Jet Set Charm Çanta 3.299 TL

  • Stilgo Omuz Çantası 279 TL

  • Michael Kors Eva Çanta 4.999 TL

  • Stilgo Omuz Çantası 189 TL

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