ŞOK'a Filtre Kahve Makinesi Geliyor! 8 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK'a Filtre Kahve Makinesi Geliyor! 8 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 8 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 8 Mayıs 2024 - 14 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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Haftanın fırsatları;
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Anneler Günü'ne özel;
Vip Ahmet Yoğurt Süzme Aparatı 399 TL,
Slazanger Modal Kumaş Kadın Tek Alt 299 TL
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Pafu Beta Bahçe Takımı 12.999 TL
iPhone 13 128 GB Midnight Cep Telefonu 37.999 TL
Guess Vikky Tote Çanta 2.799 TL
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