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4 - 10 Mayıs 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 4 - 10 Mayıs 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
03.05.2024 - 17:13

4 Mayıs 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 4 Mayıs 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 gr 122,50 TL

Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 gr 122,50 TL

  • Birşah Süt 1 Litre 24,50 TL

  • Piliç Salam 850 gr 52,50 TL

  • Piliç Salam 800 gr 49,50 TL

  • Bozbeyi Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 600 gr 129 TL

  • Kaanlar Kolot Peyniri 500 gr 109 TL

  • Kebir Kolot Peyniri 500 gr 109 TL

  • Eti Cicibebe Bebek Bisküvisi 1 Kg 79 TL

  • Seyidoğlu Yaz Helvası Çeşitleri 350 gr 37,50 TL

  • Çerezya Fındık İçi 150 gr 54,50 TL

  • Eti Burçak Buğdaylı Bisküvi 3x131 gr 29,90 TL

  • Eti Tutku Çikolata Dolgulu Bisküvi 100 gr 9,90 TL

Gillette Blue3 Hybrid Tıraş Makinesi + 8 Yedek Bıçak 179 TL

Gillette Blue3 Hybrid Tıraş Makinesi + 8 Yedek Bıçak 179 TL

  • Colgate Extra Clean Diş Fırçası 2+1 59,90 TL

  • Mistral Peçete 200'lü 16,50 TL

  • Mendiva Islak Havlu 21x15 Adet 15 TL

  • Elseve Şampuan Çeşitleri 360 ml 64,90 TL

  • Silk&Blue Erkek Atlet 44,50 TL

  • Colgate Extra Clean Diş Fırçası 2+1 59,90 TL

  • Colgate Charcaol Diş Macunu 75 ml 39 TL

  • Ariel Toz Deterjan 9 Kg 325 TL

  • ABC Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 Litrre 99 TL

  • Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 Kg 119 TL

  • Vernel Konsatre Yumuşatıcı Çeşitleri 1300 ml 62,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Kotex Natural Hijyenik Ped 14'lü 49,90 TL 

  • Selpak 3 Katlı Yağ Emici Kağıt Havlu 8'li 79 TL

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