BİM'e Benzinli ATV Geliyor! 10 Mayıs 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Benzinli ATV Geliyor! 10 Mayıs 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
10 Mayıs 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
👇
👇
👇
Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV 49.999 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Elit Rattan Masa 1.199 TL
Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 499 TL
Hisar Optima Yemek Kaşığı / Çatalı 6'lı 219 TL
Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 559 TL
Katlanabilir Kaydırak 649 TL
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın