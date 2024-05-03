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BİM'e Benzinli ATV Geliyor! 10 Mayıs 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Benzinli ATV Geliyor! 10 Mayıs 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
03.05.2024 - 12:05

10 Mayıs 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

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Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV 49.999 TL

Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV 49.999 TL

  • Kuba Speedlight Pro İnce Teker E-Bike 17.999 TL

  • Rookie 20 Jant 21 Vites Amortisörlü Venti 3.199 TL

  • Braun Blender Seti 1. 799 TL

  • Philips Air Fryer 6.199 TL

  • Kumtel Air Fryerli Mini Fırın 2.999 TL

  • 3 Kapaklı Beyaz Gardırop 2.499 TL

  • Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı 4.299 TL

  • Desenli Katlanır Masa 499 TL

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Elit Rattan Masa 1.199 TL

Elit Rattan Masa 1.199 TL

  • Ares Rattan Koltuk 549 TL

  • Nibras Koltuk 219 TL

  • Örgü Tabure 89 TL

  • Rubi Çocuk Koltuğu 89 TL

  • Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 299 TL

  • SGS Kalın- Mum Silikon 79 TL

  • Peçko Tütsülük & Palosanto Set 159 TL

  • Premium Gaz Lambası 399 TL

  • Akım Korumalı Priz 3 USB 199 TL

  • Jolie Tek Kanat Sineklik 29,90 TL

  • Jolie Çift Kanat Sineklik 49 TL

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 499 TL

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 499 TL

  • Vileda Spina Ultra Sistem Yedek Paspas 59 TL

  • Standlı Sıvı Sabunluk Seti 2'li 349 TL

  • Okyanus Sıvı Sabunluk Çeşitleri 39,50 TL

  • Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 349 TL

  • Bonera Fırın Tepsisi 329 TL

  • Chef's Tava Seti 2'li 349 TL

  • Kesme Tahtalı Metal Ekmeklik 249 TL

  • Metal Patates Soğan Kovası 129 TL

  • Chef's Meyve Bıçağı 3'lü 55 TL

  • Tek Fiyat Ürünler 34,50 TL

Hisar Optima Yemek Kaşığı / Çatalı 6'lı 219 TL

Hisar Optima Yemek Kaşığı / Çatalı 6'lı 219 TL

  • Hisar Optima Çay Kaşığı 6'lı 149 TL

  • Hisar Ptima Tatlı Kaşığı / Çatalı 6'lı 179 TL

  • Benante Emaye Kızartma Tenceresi 299 TL

  • Benante Desenli Çaydanlık 499 TL

  • Benante Şık Termos 599 TL

  • Benante Kahvaltı Seti 439 TL

  • English Home Fincan Seti 229 TL

  • English Home Kahve Yanı Bardak 6'lı 99 TL

  • Colorina Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 159 TL

Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 559 TL

Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 559 TL

  • Abs Büyük Boy Valiz 729 TL

  • Abs Orta Boy Valiz 629 TL

  • Abs Küçük Boy Valiz 529 TL

  • Kadın Fitilli Kapri Pijama Takımı 185 TL

Katlanabilir Kaydırak 649 TL

Katlanabilir Kaydırak 649 TL

  • Star Tahterevalli 549 TL

  • 3 Tekerlekli Smart Bisiklet 449 TL

  • Salıncak 349 TL

  • Sürtmeli Şehir Araçları 119 TL

  • Renkli Hulahop 55 TL

  • Basket Potası ve Top Seti 159 TL

  • Oyuncak Kamyon Seti

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