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Biten Ürünlerinize Kavuşma Zamanı Geldi!💄Loreal Güzellik Festivali'yle Sevilen Ürünlerde Muhteşem İndirimler

etiket Biten Ürünlerinize Kavuşma Zamanı Geldi!💄Loreal Güzellik Festivali'yle Sevilen Ürünlerde Muhteşem İndirimler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 11:03

Loreal Güzellik Festivali'yle tükenen ürünlerinizi yenileme zamanı geldi. En çok tercih edilen ürünlerde 750 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Bu özel indirimle, ihtiyaçlarınızı karşılamak ve güzellik rutininizi yenilemek için mükemmel bir fırsat yakalamış olacaksınız. Loreal'in kalitesi ve çeşitliliğiyle, ihtiyaçlarınıza en uygun ürünleri bulabilir, cildinizi ve güzelliğinizi en iyi şekilde koruyabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın ve güzellik dolu bir alışveriş deneyimi yaşayın.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 02.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Cerave Nemlendirici Krem Kuru Ciltler Seramid ve Hyalüronik Asit İçerikli 340 gr

1. Cerave Nemlendirici Krem Kuru Ciltler Seramid ve Hyalüronik Asit İçerikli 340 gr

Cerave Nemlendirici Krem, kuru ciltler için özel olarak hazırlanmış. Dermatologlar tarafından geliştirilen bu formül, cildin ihtiyaç duyduğu 3 temel seramid ve hyalüronik asiti içerir. Cildin nemlenmesini sağlar ve koruyucu bariyerinin onarılmasına yardımcı olur. Kontrollü Salınım Teknolojisi sayesinde, aktif bileşenler cilt üzerinde uzun süre kalır ve nemlendirme etkisi tüm gün sürer. Yoğun kıvamı sayesinde, yağlılık hissi bırakmaz. Hem yüz hem de vücut kullanımına uygundur ve çocuklar ve yetişkinler tarafından kullanılabilir.

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2. La Roche Posay Effaclar Jel 400 ml

2. La Roche Posay Effaclar Jel 400 ml

La Roche Posay'ın Effaclar Jel 400 ml, yağlı ve düzensiz cilt tipleri için ideal bir çözüm sunar. Yeni formülüyle hassas ciltlerde nazik bir temizlik sağlayan bu jel, cildi kirden ve sebumdan arındırırken aynı zamanda tazelik hissi verir. İçeriğinde bulunan La RochePosay Termal suyu, cildin pH dengesini korur. Sabun, renklendirici, alkol ve paraben gibi zararlı maddeleri içermeyen bu ürün, cildinizi korurken aynı zamanda temizler. Kullanımı oldukça kolaydır; yalnızca biraz su ile köpürtüp yüzünüze nazikçe masaj yaparak uygulamanız yeterli. Hem sabahları hem de akşamları kullanıma uygun.

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3. Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı - 019 GOLD

3. Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı - 019 GOLD

Hyaluronik asit zengini bir nemlendirici dudak parlatıcısı ile tanışın. Bu özel ürün, dudaklarınıza daha dolgun ve kalkık bir görünüm kazandırır. Gözle görülür bir pürüzsüzlük sağlar ve dudaklarınızın daha genç ve taze görünmesine yardımcı olur. Üstelik yapışkan bir his bırakmayan bu formül, dudaklarınızda adeta bir lifting etkisi yaratır. Bu eşsiz dudak parlatıcısı, dudak bakım rutininizin vazgeçilmez bir parçası olacak.

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4. Loreal Paris Mucizevi Yağ 10 Etki 1 Arada Saç Güzelleştirici Sprey Serum 150ml

4. Loreal Paris Mucizevi Yağ 10 Etki 1 Arada Saç Güzelleştirici Sprey Serum 150ml

L'Oréal Paris Elseve'nin yeni ürünü Mucizevi Yağ 10 Etki 1 Arada Saç Güzelleştirici Sprey Serum, saçlarınıza tam bir bakım sağlıyor. Bu ürün, saçlarınızı beslerken kırılmaları engelliyor, yumuşaklık ve parlaklık kazandırıyor. Kontrol altına almayı kolaylaştırıyor, tarama ve şekillendirme işlemlerini basitleştiriyor. Ayrıca ısıya karşı koruma sağlıyor ve elektriklenmeyi önlemeye yardımcı oluyor. Islak veya kuru saça uygulanabilen bu ürünü, parmaklarınızla veya bir fırça ile saçınıza uygulayabilirsiniz.

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5. NYX Professional Makeup The Brow Glue Instant Brow Styler Kaş Sabitleyici Maskara - CLEAR

5. NYX Professional Makeup The Brow Glue Instant Brow Styler Kaş Sabitleyici Maskara - CLEAR

NYX Professional Makeup'ın Brow Glue adlı kaş sabitleyici maskarası, kaşlarınıza doğal ve güçlü bir görünüm kazandırıyor. Bu maskara, dünya çapında kısa sürede büyük beğeni topladı. İnovatif aplikatörü sayesinde kaşlarınızı kolayca şekillendirebilir ve sabitleyebilirsiniz. 16 saat boyunca kalıcı olan ve kuruduktan sonra yapışkan bir his bırakmayan bu vegan formüllü ürün, kaş bakım rutininizin vazgeçilmezi olmaya aday. 

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6. L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten

6. L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten

L'Oréal Paris'in True Match Bakım Yapan Fondöteni, efsanevi True Match serisinin yeni üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Yenilikçi formülü sayesinde cilt ile fondöten arasındaki sınırları ortadan kaldırıyor ve bilimsel temelli bir makyaj deneyimi sunuyor. Yoğun pigmentli ve hafif yapısıyla ten rengiyle mükemmel bir bütünlük sağlarken, nemlendirici özellikleriyle cildi tüm gün boyunca nemli tutarak doğal ve sağlıklı bir görünüm elde etmenizi sağlar. 

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7. Nyx Professional Makeup Fat Oil Slick Click Parlatıcı Dudak Balmı - 03 No Filter Needed

7. Nyx Professional Makeup Fat Oil Slick Click Parlatıcı Dudak Balmı - 03 No Filter Needed

Nyx Professional Makeup'ın yeni ürünü Fat Oil Slick Click parlatıcı dudak balmı ile tanışın. Bu ürün, dudaklarınıza 12 saat boyunca kalıcı nem sağlar ve uzun süreli bir parlaklık verir. Ahududu ve avokado yağı içeren formülü sayesinde dudaklarınızda yapışkan bir his bırakmaz. Fat Oil ailesinin yeni üyesi Fat Oil Slick Click, nemli ve parlak dudaklar için ideal bir seçimdir. 

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8. NYX Professional Makeup Bare With Me Concealer Serum - 01 FAIR

8. NYX Professional Makeup Bare With Me Concealer Serum - 01 FAIR

Cilt problemleriniz artık mazide kalacak. Yeni üyemiz Bare With Me Conceal and Calm Serum ile tanışın. Bu ürün, kesinlikle cilt bakım rutininizin vazgeçilmez bir parçası olacak. Göz altı morlukları, sizi rahatsız eden sivilceler ve yüzünüzdeki kızarıklıklar artık tarih olacak. NYX Professional Makeup'ın bu ürünü Bare With Me Conceal and Calm Serum, tremella mantarı, cica ve yeşil çay içeren formülü ile 24 saat boyunca cildinizi nemlendirir. Sadece bitkisel yağlar ve özler içerir.

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9. Maybelline New York Lifter Plump Dudak Parlatıcısı- 006 Hot Chili

9. Maybelline New York Lifter Plump Dudak Parlatıcısı- 006 Hot Chili

Maybelline New York'un yeni ürünü Lifter Plump Dudak Parlatıcısı 006 Hot Chili, dudaklarınıza anında %30 daha dolgun bir görünüm kazandırır. Acı biber özü içeren özel formülü ile tek bir uygulamada yoğun, hızlı ve kalıcı bir dolgunluk etkisi sağlar. Uzun süreli kalıcılığı ve anında pürüzsüzleştirici etkisi ile dudaklarınızda yapışkan bir his bırakmaz. Ürünün XL aplikatörü, uygulamanın kolay ve pratik olmasını sağlar. 

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10. L'oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Siyah

10. L'oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Siyah

Yeni L'oréal Paris Panorama Maskara, gözlerinizi 1.4 kat daha büyük göstermek için mükemmel bir seçim. Bu maskara, kirpiklerinizi uçtan uca kavrayarak panoramik bir hacim sağlar. Özel fırçası sayesinde kirpiklerinizi ayırır ve hacim katar, böylece gözleriniz daha belirgin hale gelir. Topaklanmayı önleyen formülü, ağırlık ve bulaşma yapmaz, bu da hassas gözler için ideal bir seçenek haline getirir. 

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11. La Roche Posay Anthelios Uvmune 400 Spf 50+ Invisible Fluid 50 ml

11. La Roche Posay Anthelios Uvmune 400 Spf 50+ Invisible Fluid 50 ml

La Roche Posay Anthelios Uvmune 400 Spf 50+ Invisible Fluid 50 ml, hassas ciltler için ideal bir seçimdir. Göz batmasına karşı özel bir formül ile geliştirilmiş bu üstün güneş koruyucu yüz kremi, cildinizi güneşin zararlı etkilerine karşı geniş spektrumlu bir koruma sağlar. Parfüm içermeyen bu krem, hassas ciltlerin ihtiyaç duyduğu özenli korumayı sunar. Yüksek koruma seviyesi ve hafif yapısıyla, cildinizin sağlığını korurken aynı zamanda rahat bir kullanım deneyimi sunar.

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12. Loreal Professionnel Serie Expert Metal Detox Oil Konsantre Yağ 50 ml

12. Loreal Professionnel Serie Expert Metal Detox Oil Konsantre Yağ 50 ml

Loreal Professionnel Serie Expert Metal Detox Oil Konsantre Yağ, içeriğinde bulunan glikoamin, saçınızı partikül birikimine karşı koruma altına alır. Bu ürün, Metal Detox serisinin bir üyesi olup, saçınızdaki metalleri temizleyerek kırılmaları ve renk değişimlerini engeller. Saçınıza %97 daha az kırılma ve parlak bir renk kazandırır. Hafif yapısı sayesinde saçınızda ağırlık hissi yaratmaz. Günde bir ya da iki kez, avucunuza bir miktar alıp ısıttıktan sonra saçınıza ortadan uçlara doğru eşit bir şekilde uygulayın. Durulama gerektirmez. 

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13. Maybelline New York Instant Perfector Glow 4 Etki 1 Arada Fondöten- 01 Light

13. Maybelline New York Instant Perfector Glow 4 Etki 1 Arada Fondöten- 01 Light

Maybelline New York Instant Perfector Glow 4 Etki 1 Arada Fondöten, hafif yapısıyla cildinizi pürüzsüz bir görünüme kavuştururken, cilt kusurlarınızı da başarıyla örter. Bu ürün, cildinize ışıltılı bir görünüm kazandırır ve cilt tonunuzu eşitler. 4'ü 1 arada özelliğiyle, bu ışıltılı formül, cildinize aydınlık bir görünüm sunar ve pürüzsüzleşmesine yardımcı olur. Cilt kusurlarınızı örterken, aynı zamanda kolay uygulama imkanı sunan sünger ucuyla kullanım kolaylığı sağlar. Bu fondöten, cildinize mükemmel bir ışıltı verirken, aynı zamanda cilt tonunuza uyum sağlar ve ton dengesizliklerini giderir.

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