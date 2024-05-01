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"Bahar Temizliği Yaptım!" Bahar Dizisinin 10. - 11. Bölüm Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket "Bahar Temizliği Yaptım!" Bahar Dizisinin 10. - 11. Bölüm Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 17:46

Popüler dizi Bahar'ın 10. ve 11. bölümünde yer alan kıyafetler ve benzer modelleri bir araya getirdik. Sevilen karakterler Bahar, Çağla ve Rengin'in giydiği kıyafetlerle ilgili detayları da eklemeyi unutmadık. Gelin, son iki bölümlerde olan bu harika kıyafetlerin hangi markalara ait olduğunu ve benzerlerini birlikte keşfedelim.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 01.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bahar'ın merak konusu olan mavili bu kıyafetini merak edenler burada mı?

Bahar'ın merak konusu olan mavili bu kıyafetini merak edenler burada mı?

Jimmy Key'in mavi, uzun kollu, renk bloklu sweatshirt modeli, sadece 999,95 TL. Bu eşsiz tasarım, hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada sunuyor. Renk bloklu detayları ve canlı mavi tonu ile dikkat çeken bu sweatshirt, gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından biri olacak. Hem spor hem de günlük kombinlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu sweatshirt, tarzınıza modern bir dokunuş katmak isteyenler için ideal. 

Burada

Peploum imzasını taşıyan bu zarif trençkot ise 5.740 TL.

Peploum imzasını taşıyan bu zarif trençkot ise 5.740 TL.

Peploum markasına ait olan bu tarçın rengiyle dikkat çeken trençkot 5,740 TL. Buraya tıktık

Nevra'nın tercihi olan ve üzerindeki zarafeti yansıtan açık yeşil, ipek, yuvarlak yaka gömlek, 8,250 TL.

Nevra'nın tercihi olan ve üzerindeki zarafeti yansıtan açık yeşil, ipek, yuvarlak yaka gömlek, 8,250 TL.

İpek malzemesi ve yuvarlak yaka detayı ile hem konforu hem de şıklığı bir arada sunan bu gömlek, uzun kollarıyla da her mevsim kullanılabilir bir seçenek oluyor. Her detayıyla dikkat çeken bu gömlek, 8,250 TL'lik fiyatıyla da lüks ve kalitenin bir arada sunulduğu bir parça.

Buraya tıktık

Tek bir parça ile zahmetsiz bir şıklık elde etmek isteyenlerin vazgeçilmez tercihi olan bu trençkot, mevsim geçişlerinin en favori parçası olmaya aday.

Tek bir parça ile zahmetsiz bir şıklık elde etmek isteyenlerin vazgeçilmez tercihi olan bu trençkot, mevsim geçişlerinin en favori parçası olmaya aday.

Geçiş mevsimlerinde stilinizi belirleyecek olan rüzgarlık detaylı, cepli, kemerli, düğmeli, kruvaze kapama trençkot, Koton markasına ait. İndirimli fiyatıyla 1.539,99 TL'ye sahip olabileceğiniz bu trençkot, Bahar karakterinin tercihi olarak da dikkat çekiyor. Kendine has detayları ve kaliteli yapısıyla gardırobunuzun en değerli parçası haline gelecek olan bu trençkot, sizi bekliyor.

Burada

Hepsiburada

Bahar'ın 11. bölümde giydiği yüzleşme kombinini de ekleyelim istedik.

Bahar'ın 11. bölümde giydiği yüzleşme kombinini de ekleyelim istedik.

Rumisu Istanbul Exclusive markasına ait olan bu %100 ipek olan gömlek, benzersiz baskısı ve detaylarıyla dikkat çekiyor. Fiyatı 7.540 TL. Burada

Kombinine çok yakışan yeşil çantası ise Manu Atelier'dan. Fiyatı 17.050 TL. Buradan inceleyebilirsiniz

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Rengin'in bu gözlükleri sizce de ona çok yakışmamış mı?

Rengin'in bu gözlükleri sizce de ona çok yakışmamış mı?

Mooshu markasına ait olan bu Roja Gm Metal Gümüş Unisex Güneş Gözlüğü, 6.660 TL. Burada

 Kıyafete ekstra ağırlık eklemeden ısı yalıtımını artıran AEROGEL bileşimi içeren bu uzun ceket ise Oysho markasına ait. Buraya tıktık

Bahar'ın bahardan esinlenip giydiği bu gömlek Rentony markasına ait tropical desenli gömlek 700 TL.

Bahar'ın bahardan esinlenip giydiği bu gömlek Rentony markasına ait tropical desenli gömlek 700 TL.

Bahar'ın tercihi olan ve ona ilham veren bu şahane gömlek, Rentony markasının imzasını taşıyor. Tropical desenli Gömleğin fiyatı 700 TL. Bu eşsiz tasarımı keşfetmek için hemen buraya tıklayın.

Bahar'ın 10. ve 11. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

Hepsiburada
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