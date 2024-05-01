"Bahar Temizliği Yaptım!" Bahar Dizisinin 10. - 11. Bölüm Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
"Bahar Temizliği Yaptım!" Bahar Dizisinin 10. - 11. Bölüm Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
Popüler dizi Bahar'ın 10. ve 11. bölümünde yer alan kıyafetler ve benzer modelleri bir araya getirdik. Sevilen karakterler Bahar, Çağla ve Rengin'in giydiği kıyafetlerle ilgili detayları da eklemeyi unutmadık. Gelin, son iki bölümlerde olan bu harika kıyafetlerin hangi markalara ait olduğunu ve benzerlerini birlikte keşfedelim.
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Bu içerik 01.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Bahar'ın merak konusu olan mavili bu kıyafetini merak edenler burada mı?
Peploum imzasını taşıyan bu zarif trençkot ise 5.740 TL.
Nevra'nın tercihi olan ve üzerindeki zarafeti yansıtan açık yeşil, ipek, yuvarlak yaka gömlek, 8,250 TL.
Tek bir parça ile zahmetsiz bir şıklık elde etmek isteyenlerin vazgeçilmez tercihi olan bu trençkot, mevsim geçişlerinin en favori parçası olmaya aday.
Bahar'ın 11. bölümde giydiği yüzleşme kombinini de ekleyelim istedik.
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Rengin'in bu gözlükleri sizce de ona çok yakışmamış mı?
Bahar'ın bahardan esinlenip giydiği bu gömlek Rentony markasına ait tropical desenli gömlek 700 TL.
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