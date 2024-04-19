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Bu Haftanın Favorileri Bunlar! Herkesin Peşinde Olduğu Haftanın En Çok Satan 15 Ürünü

etiket Bu Haftanın Favorileri Bunlar! Herkesin Peşinde Olduğu Haftanın En Çok Satan 15 Ürünü

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 10:16

Haftanın en popüler ürünlerini sizler için inceledik ve bir araya getirdik. Elektronikten temizlik ürünlerine kadar birçok ürün bu listede! İhtiyaçlarınızı karşılayacak, kaliteden ödün vermeyen ve kullanıcıların favorisi olan bu ürünlerle alışverişinizi daha keyifli hale getirin. İşte, haftanın en çok tercih edilen ürünleri...

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 19.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Kesoto 4 Parça Paslanmaz Çelik Kaşık Seti - Altın

1. Kesoto 4 Parça Paslanmaz Çelik Kaşık Seti - Altın

Üstün kalitede paslanmaz çelik kullanılarak üretilmiş olan bu ürün, burulma ve deformasyona karşı son derece dayanıklı. Paslanma ve korozyona karşı direnciyle uzun ömürlü bir kullanım sunar. Temizliği oldukça pratik olan bu ürün, bulaşık makinesinde rahatlıkla temizlenebilir. Ahşap sarımlı tutamağı, çift ölçekli yapısıyla doğru ölçüm imkanı sağlar.

Burada

Ürünüm 1 hafta içinde geldi. Çok memnun kaldım. Aşırı minnoşlar. 😍 İnsan kullanmaya kıyamıyor. İstediğim boyutlarda, büyük bir şey istemiyordum zaten. Kahve vs. için idealler. Sadece bir tane kaşığın üzerinde hata vardı. Karartma gibi ve rengi de altın gibi değil ama benim için sorun değil, çok anlaşılmıyor dikkatli bakılmazsa. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Satıcıya ve Hepsiburada'ya çok teşekkür ederim. ☺️

Hepsiburada

2. Arbalest Deep Cleaning Ocak, Fırın & Yüzey Temizleyici + Inox Parlatıcı

2. Arbalest Deep Cleaning Ocak, Fırın & Yüzey Temizleyici + Inox Parlatıcı

Inox ürünlerdeki mat görünümü ortadan kaldıran ve üstün yağ çözme kabiliyetine sahip olan ocak, fırın ve yüzey temizleyici sprey, ikili set olarak geliyor. Bu özel sprey, mutfakta karşılaşılan en zorlu yağ ve kir birikimlerinin bile üstesinden gelme yeteneğine sahip. İkili set halindeki bu temizleyici sprey, mutfakta temizliği kolay ve etkili bir hale getirir.

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Hepsiburada

3. Hoover NDEH 10A2TSBE-17 10 kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Isı Pompalı Kurutma Makinesi

3. Hoover NDEH 10A2TSBE-17 10 kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Isı Pompalı Kurutma Makinesi

Hoover NDEH 10A2TSBE17 modeli, 10 kilogramlık geniş kapasitesi ve gelişmiş teknolojisi ile öne çıkan bir kurutma makinesi. Çevreye duyarlı bir kullanım sağlayan bu makine, geniş iç hacmi sayesinde kıyafetlerinize zarar vermeden kurutma imkanı sunar. İhtiyaç duyduğunuz kurutma programını ve kumaş türünüze göre ayarlamaları yapabilir, böylece hem zamandan hem de enerjiden tasarruf edebilirsiniz. Özel bakım programları ile kıyafetlerinizin ilk günkü tazeliğini ve kalitesini korur. Ayrıca, Hoover'ın hOn uygulaması sayesinde, Wi-Fi veya Bluetooth bağlantısı ile kurutma makinenizi uzaktan kontrol edebilme imkanına sahip olursunuz. 

Burada

Teknik Özellikleri:

  • Program Sayısı: 16

  • Tambur Hacmi (L): 125

  • Yıllık Enerji (kWh): 284

  • Genişlik (cm): 60

  • Enerji Sınıfı: A++

  • Kurutma Kapasitesi (Kg): 10

  • Yükseklik (cm): 85

  • Derinlik (cm): 60

  • Kurutma Teknolojisi: Isı Pompalı

  • Renk: Beyaz

  • Ses Seviyesi (dB): 66

  • Kontrol Paneli: Dijital

Hepsiburada

4. Schafer Kitchen House 2 Litre Çift Katlı Çelik Termos-İnox

4. Schafer Kitchen House 2 Litre Çift Katlı Çelik Termos-İnox

Schafer Kitchen House'ın 2 litrelik çift katlı çelik termosu, yüksek kaliteli çelikten yapılmıştır ve çift duvarlı yapısı sayesinde içindeki sıvıyı 12 saatten daha uzun bir süre boyunca sıcak veya soğuk tutar. Antibakteriyel özelliğe sahip iç gövdesi, sağlıklı kullanım imkanı sunar. Ayrıca, ergonomik ağız yapısı sayesinde kullanımı oldukça rahat ve pratiktir. Bu termos, hem günlük hayatta hem de seyahatlerde ideal bir seçim olacak.

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Hepsiburada

5. Varol 2 Adet Gold Serisi 1200Gr Nano Jel Yastık 50x70cm

5. Varol 2 Adet Gold Serisi 1200Gr Nano Jel Yastık 50x70cm

Varol Tekstil tarafından üretilen Gold Serisi 1200Gr Nano Jel Yastık, sağlıklı ve hafif bir kullanım deneyimi sunar. Kaz tüyü alternatiflerine kıyasla daha üstün olan bu ürün, nano teknoloji sayesinde benzersiz bir konfor sağlar.  Ayrıca, yıkanabilir olması ve koku yapmaması, bu yastığı bakımı kolay ve hijyenik bir seçenek haline getirir. Bakteri barındırmayan yapısıyla da sağlığınıza önem veren bir tercih olacak. 

Burada

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6. Asus ROG Strix G16 G614JV-N3110 Intel Core i7

6. Asus ROG Strix G16 G614JV-N3110 Intel Core i7

Yeni Asus ROG Strix G16 G614JVN3110 model taşınabilir bilgisayar, oyun performansınızı zirveye taşıyacak. 13. Nesil Intel® Core™ i713650HX İşlemci ve 175 W TGP kapasitesine sahip NVIDIA GeForce RTX 4060 Dizüstü Bilgisayar GPU'su ile desteklenen bu model, en son çıkan oyunlarda bile rekabette öne çıkmanızı sağlar. Özel MUX Anahtarı ve NVIDIA Gelişmiş Optimus desteği, Strix G16'nın donanım potansiyelini tam anlamıyla kullanmanıza olanak sağlar. PCIe Gen4x4 SSD depolama ve 4800 MHz hızında 16 GB DDR5 RAM, büyük oyun kütüphaneleri ve yoğun çoklu görevler için ideal. 165Hz güncelleme hızına sahip 16' WUXGA ekrana sahip bu bilgisayar, oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak.

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Teknik özellikleri:

Cihaz Ağırlığı: 2 - 4 kg

Ram (Sistem Belleği): 16 GB

Ekran Panel Tipi: IPS

Bluetooth Özelliği: Var

Optik Sürücü: Yok

Ekran Kartı Hafızası: 8 GB

Dokunmatik Ekran: Yok

SSD Kapasitesi: 512 GB

HDMI: Var

Ekran Kartı Tipi: Harici Ekran Kartı

eMMC Kapasitesi: Yok

İşlemci: Cache 24 MB Cache

Ram Tipi: DDR5

Renk: Gri

İşletim Sistemi :Yok (Free Dos)

Maksimum İşlemci Hızı: 4,9 GHz

Webcam: Var

Harddisk Kapasitesi: Yok

Max Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1200

Ekran Kartı Bellek Tipi: GDDR6

Parmak İzi Okuyucu: Yok

İşlemci Nesli: 13.Nesil

Ürün Modeli: Oyun Bilgisayarları

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 4060

Bellek Hızı: 4800 MHz

Ekran Boyutu: 16 inç

Kart Okuyucu: Yok

Klavye: Q Türkçe

İşlemci Tipi: Intel Core i7

İşlemci: 13650HX

Yapay Zeka Desteği: Hayır

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7. Berolige Sunday Pamuklu Çift Kişilik Çizgili Nevresim Takımı Kahverengi

7. Berolige Sunday Pamuklu Çift Kişilik Çizgili Nevresim Takımı Kahverengi

Berolige'nin Sunday serisi, çift kişilik çizgili nevresim takımı, kahverengi tonlarıyla şıklığı ve konforu bir arada sunuyor. Kuzey Fransa'nın Cambrai kasabasında 16. yüzyılda ilk defa üretilen Chambray kumaşlarından ilham alınarak tasarlanan bu ürün, boyalı ve ham ipliklerin birleşiminden oluşan dokusuyla sofistike bir görünüm sergiliyor. Üstelik bu nevresim takımı, %100 pamuklu yapısıyla da kullanıcılarına maksimum konfor sağlıyor.

Burada

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Yumuşak ve pamuklu bir takım rengi de güzel, indirimde aldım hemen kullandım. Çok yakıştı odama.

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8. Philips XC8049/01 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

8. Philips XC8049/01 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

Bir kablosuz elektrikli süpürge düşünün; tüm evinizi temizlemek için yeterli uzunlukta çalışma süresine sahip. Bu, yeni nesil lityum iyon pillerle donatılmış, uzun turbo modu özelliğine sahip bir süpürge. Tek bir şarjla, 125 m²'lik bir alanı temizleyebilme kapasitesine sahip. Philips XC8049/01 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge, ev temizliğinizi kolaylaştırmak için tasarlanmış.

Buraya tıklayarak ulaşın

Teknik özellikler:

Siklon Filtre: Var

Kullanım Şekli: Dikey

Islak / Kuru: Kuru

Hepa Filtre: Var

Çalışma Süresi: 70 dk

Güç Değeri: 25.2 V

Ses Seviyesi (dB): 84

Şarj Olma Süresi: 5 Saat

Bükülebilir Boru: Yok

Toz Kapasitesi: 0.6 lt

Su Haznesi: Yok

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9. Xiaomi Mi TV Stick 1080p Android TV Media Player

9. Xiaomi Mi TV Stick 1080p Android TV Media Player

Siyah renkteki Xiaomi Mi TV Stick 1080p Android TV Media Player, Google Asistan'ın sunduğu kumanda desteğiyle daha akıllı bir deneyim yaşatıyor. Dolby Audio ve dts ile desteklenen yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunan bu cihaz, 1080p HD görüntü çözünürlüğüne sahip. Ayrıca entegre Google Chromecast özelliğiyle dikkat çeken Xiaomi Mi TV Stick, Google Play Store'dan yayın ve oyun uygulamalarına erişim imkanı sunuyor. Üstelik kurulumu da oldukça kolay; sadece üç adımda TV'ye bağlanıp, WiFi'ye bağlanarak keşfetmeye başlayabilirsiniz. 

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Bir kullanıcının yorumu şöyle;

2011 yılında aldığım TV uzun süredir yazılım güncellemesi almadığı için Disney gibi platformları izleyemiyordum. Geçen ay netflix de çalışmamaya başlayınca bu ürünü aldım ve aklını kaybeden televizyonum tekrar akıllı televizyon haline geldi. Kurulumu da gayet kolay, memnun kaldım.

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10. Spigen SteadiBoost 27W Hızlı Şarj Cihazı USB-C PD 3.0

10. Spigen SteadiBoost 27W Hızlı Şarj Cihazı USB-C PD 3.0

Spigen SteadiBoost, 27W hızlı şarj özelliğine sahip, tek portlu bu cihaz, Type-C çıkışı ile birlikte gelir ve kullanıcılarına hızlı ve etkili bir şarj deneyimi sunar. Minimalist ve ergonomik bir tasarıma sahip olan bu cihaz, taşınabilirliği kolaylaştırır ve her yere rahatlıkla götürülebilir. Power Delivery Hızlı Şarj 3.0 teknolojisi ile donatılmış olan bu cihaz, kullanıcılarına hızlı ve güvenli bir şarj deneyimi sunar. 

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11. Mayaglory Turbo Fan 5 Fonksiyonlu Duş Başlığı El Duşu

11. Mayaglory Turbo Fan 5 Fonksiyonlu Duş Başlığı El Duşu

Mayaglory Turbo Fan 5 Fonksiyonlu El Duşu, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş bir duş deneyimi sunar. Beş farklı fonksiyonuyla, yağmur, masaj, sprey, su tasarrufu ve köpük modları arasında seçim yapabilirsiniz. Üstün performansı ve yüksek basıncı sayesinde, bu duş başlığı ferahlatıcı ve canlandırıcı bir duş deneyimi yaşatır.

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12. Philips HD9243/90 Airfryer Fritöz, 0.8 kg, 4.1 L Kapasite

12. Philips HD9243/90 Airfryer Fritöz, 0.8 kg, 4.1 L Kapasite

Philips HD9243/90 Airfryer Fritöz, 0.8 kg ve 4.1 L kapasiteye sahip bu ürün, Rapid Air Teknolojisi ile yağsız veya az yağlı, dışı çıtır içi yumuşacık lezzetler sunar. Donmuş atıştırmalıklardan taze kızartmalara, etten balığa, baget tavuktan keklere, ızgara sebzelere kadar 7 farklı ön ayarlı programı ile pratik ve hızlı bir kullanım sağlar. Philips Airfryer, %50 daha hızlı pişirme ve %70 enerji tasarrufu ile mutfakta zaman ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlar. 13 farklı pişirme işlevi ile kızartma, fırında pişirme, ızgara, kavurma, meyve/sebze kurutma, ekmek kızartma, buz çözme, yeniden ısıtma ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

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13. Taşınabilir Laptop Stant Bilgisayar Stant

13. Taşınabilir Laptop Stant Bilgisayar Stant

10 ile 16 inçlik tüm laptoplarla uyumlu olan bu taşınabilir laptop stant, kalınlaştırılmış alüminyum alaşımlı malzeme ile üretilmiş ve sağlam bir yapıya sahip. Kauçuk malzeme ile donatılmış tutucu kollar, bilgisayarınızın sabit kalmasını sağlar ve kayma ya da düşme riskini ortadan kaldırır. Ayarlanabilir ve ergonomik tasarımı, sırt ve boyun ağrılarınızı hafifletir ve kullanım konforunu artırır. Ayrıca, alt kısmının boş olması, bilgisayarınızın fanlarının hava almasına yardımcı olur ve ısınmayı önler, böylece bilgisayarınız daha verimli bir şekilde soğur. 

Burada

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Ürünü bir süredir kullanıyorum bence oldukça yeterli. Arkasındaki destek çubuklarını karşılıklı boşluklara koyduğunuz sürece cihazda sallanma olmuyor. Kaymasını engellemek için standın altında ve bilgisayarı koyduğunuz yüzeyde silikon var. Bir de katlandığı için taşınması çok kolay laptop çantasında yer kaplamıyor. Genel olarak memnunum.

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14. Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos 0.70 L

14. Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos 0.70 L

Stanley GO Quick Flip 0.70 L Paslanmaz Çelik Termos, çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde içeceklerinizi 12 saat boyunca soğuk, 8 saat boyunca sıcak ve hatta 40 saat boyunca buz gibi tutma özelliğiyle öne çıkıyor. Çift sızdırmaz kapağı sayesinde rahat içim, kolay temizlik ve buz ile doldurma imkanı sağlar. Ayrıca, bu paslanmaz çelik termos, bulaşık makinesinde kolaylıkla temizlenebilir. 

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15. Old Spice Bearglove Erkekler İçin Stick Deodorant

15. Old Spice Bearglove Erkekler İçin Stick Deodorant

Old Spice Bearglove Stick Deodorant, erkeklerin ter kokusuna karşı en etkili savunması olacak. Güçlü ve kalıcı bir ferahlık sunan bu ürün, günlük yaşamın getirdiği yoğun tempo ve stresle baş etmenize yardımcı olur. Old Spice'ın özgün ve maskülen Bearglove kokusuyla kendinizi taze ve enerjik hissedeceksiniz. Old Spice Bearglove Stick Deodorant, terlemeye karşı etkili bir çözüm sunarken aynı zamanda cildinizi korur ve nefes almasını sağlar. Kendine güvenen, dinamik ve aktif erkeklerin tercihi olan bu ürün, günlük yaşamınızın vazgeçilmez bir parçası olacak.

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Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Bu ürünü kullanana kadar ne alsam alerjik reaksiyon gösteriyordum. Sürdüğüm yerde yarım saat içinde koltukaltımda kızarıklık oluyordu. Bu ürünü alırken belki alerji yapmaz diye düşünerek aldım, iyi ki de almışım. Hiç alerjik reaksiyon göstermedim. Cildi benimki gibi hassas olan arkadaşlarıma da önerdim. Onlar da memnun kaldı. Kokusu yoğun değil ama çok hoş. Eskiden satılan turbo sakızlara benzettim. Kıyafetlerde leke bıraktığını şu ana kadar hiç görmedim.

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