Gören Herkes Bayılacak! Bu Bahar Herkesin Tırnaklarını Süsleyecek Trend Oje Renkleri
Gören Herkes Bayılacak! Bu Bahar Herkesin Tırnaklarını Süsleyecek Trend Oje Renkleri
Tırnaklarınız, stilinizi tamamlayan önemli bir detaydır ve bu bahar, onları en moda oje renkleriyle süslemek, tarzınızı bir adım öteye taşıyacaktır. Kendinizi bu bahar yenileyin ve tırnaklarınızı herkesin bayılacağı renklerle süsleyin. Üstelik bu trend oje renkleri, baharın enerjisini ve canlılığını tırnaklarınıza taşıyacak ve sizin parıldamanızı sağlayacak. Gelin, detayları birlikte inceleyelim.
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Bu içerik 22.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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2024 yılı, yumuşak pembe tonlarının hakim olacağı bir yıl olacak.
Balletcore trendine yönelmek isteyenlerdenseniz sizin için mükemmel bir seçenek olacağını düşündüğümüz süt beyazı tonları tercih edebilirsiniz.
Evet, yanılmadınız. Krom tırnaklar, modası geçmeyen bir trend olarak karşımızda.
Prada'dan Fendi'ye, gökyüzü mavisi S/S 24 podyumlarında her yerdeydi, bu yüzden bu tonun bahar aylarında da olacağından şüphemiz yok.
Pantone, 2024 yılının renginin Peach Fuzz olduğunu duyurduğunu duymuşsunuzdur.
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Tırnak trendlerine dair renkleri incelediyseniz, parlak kırmızı tonların bu yılın gözdesi olduğunu fark etmiş olmalısınız.
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