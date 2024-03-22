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Gören Herkes Bayılacak! Bu Bahar Herkesin Tırnaklarını Süsleyecek Trend Oje Renkleri

etiket Gören Herkes Bayılacak! Bu Bahar Herkesin Tırnaklarını Süsleyecek Trend Oje Renkleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 14:19

Tırnaklarınız, stilinizi tamamlayan önemli bir detaydır ve bu bahar, onları en moda oje renkleriyle süslemek, tarzınızı bir adım öteye taşıyacaktır. Kendinizi bu bahar yenileyin ve tırnaklarınızı herkesin bayılacağı renklerle süsleyin. Üstelik bu trend oje renkleri, baharın enerjisini ve canlılığını tırnaklarınıza taşıyacak ve sizin parıldamanızı sağlayacak. Gelin, detayları birlikte inceleyelim.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 22.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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2024 yılı, yumuşak pembe tonlarının hakim olacağı bir yıl olacak.

2024 yılı, yumuşak pembe tonlarının hakim olacağı bir yıl olacak.

'Balletcore' trendi, bu yıl moda ve güzellik sektörlerinde etkileyici bir dalga yaratacak. Bu stil, sofistike ve zarif bir görünümü kusursuz bir zarafetle birleştiriyor. Bu kaçırılmaması gereken tarzı yaratmak adına, bale ayakkabılarını hatırlatan narin pembe tonları ve süt beyazı renkler kullanmayı düşünebilirsiniz. Bu bahar, herkesin tırnaklarını renklendirecek olan trend oje renklerinin başını bu tonlar çekecek.

Sizin için seçtiğimiz yumuşak pembe tonlu ojelere buradan ulaşabilirsiniz

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Balletcore trendine yönelmek isteyenlerdenseniz sizin için mükemmel bir seçenek olacağını düşündüğümüz süt beyazı tonları tercih edebilirsiniz.

Balletcore trendine yönelmek isteyenlerdenseniz sizin için mükemmel bir seçenek olacağını düşündüğümüz süt beyazı tonları tercih edebilirsiniz.

Bu bahar, herkesin tırnaklarını süsleyecek trend oje renklerinden bir diğeri de süt beyazıdır. Bu renk, daha nötr bir görünümü tercih edenler için ideal. Ayrıca gardırobunuzdaki her kıyafetle uyum sağlaması da en iyi yanıdır. Bu ton, hem altın hem de gümüş takıları tamamlayacak ve manikürünüzü oldukça sofistike bir görünüme kavuşturacak.

Buraya tıklayarak süt beyazı ojelere ulaşın

Hepsiburada

Evet, yanılmadınız. Krom tırnaklar, modası geçmeyen bir trend olarak karşımızda.

Evet, yanılmadınız. Krom tırnaklar, modası geçmeyen bir trend olarak karşımızda.

İki yıldır liderlik eden bu trend, 2024'te de popülaritesini koruyacağa benziyor. Bu sofistike görünüm, her tür tırnak boyu ve şekline uyum sağlama esnekliği sunuyor. Krom tırnak trendinin artık monotonlaşacağını düşünen çok olsa da ünlülerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. 

Kullanıcıların favorisi olan parlak bitişli ojeler burada

Hepsiburada

Prada'dan Fendi'ye, gökyüzü mavisi S/S 24 podyumlarında her yerdeydi, bu yüzden bu tonun bahar aylarında da olacağından şüphemiz yok.

Prada'dan Fendi'ye, gökyüzü mavisi S/S 24 podyumlarında her yerdeydi, bu yüzden bu tonun bahar aylarında da olacağından şüphemiz yok.

Eğer bu baharda tırnaklarınızın dikkat çekmesini istiyorsanız, bu trend tam size göre. Baharın trend oje rengi olmaya aday bu renk, size farklılığı ve pozitifliği getirecek. Tırnaklarınızdan hiç çıkarmak istemeyeceğiniz bu rengi keşfetmek için buraya tıklayarak önerilerimize ulaşabilirsiniz

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Pantone, 2024 yılının renginin Peach Fuzz olduğunu duyurduğunu duymuşsunuzdur.

Pantone, 2024 yılının renginin Peach Fuzz olduğunu duyurduğunu duymuşsunuzdur.

Bu zarif ve sıcak ton, bana tam bir yaz havası katıyor ve tırnaklarınızda bu trendi denemek için farklı ama şık olan yollar da var. Örneğin, bunun gibi Fransız manikürü yapabilirsiniz. Eğer daha zarif tutmak isterseniz, doğal tırnaklarınıza canlılık katmak için şeffaf bir şeftali tonunu tercih edebilirsiniz. Bu bahar, herkesin tırnaklarını süsleyecek trend oje renklerinden biri olan Peach Fuzz, gören herkesi kendine hayran bırakacak.

Şeftali tonlarındaki ojeler burada

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Tırnak trendlerine dair renkleri incelediyseniz, parlak kırmızı tonların bu yılın gözdesi olduğunu fark etmiş olmalısınız.

Tırnak trendlerine dair renkleri incelediyseniz, parlak kırmızı tonların bu yılın gözdesi olduğunu fark etmiş olmalısınız.

Yalnız, bu renk öyle bir klasik ki, her dönem modanın bir parçası olduğu kesin. Bu ton, maniküründe fark yaratmayı arzulayanlar için ideal bir tercih. Baharın her döneminde öne çıkan renklerden biri olan parlak kırmızı her sene olduğu gibi bu sene de favoriniz olacak. 

Buraya tıklayarak önerilerimize ulaşabilirsiniz

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