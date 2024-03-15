Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
Ev İşlerini Ustalıkla Bitirmenizi Sağlayacak İndirimli Şarjlı Matkap ve Vidalama Tavsiyeleri

etiket Ev İşlerini Ustalıkla Bitirmenizi Sağlayacak İndirimli Şarjlı Matkap ve Vidalama Tavsiyeleri

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 12:34

Ev işlerinde ustalık gerektiren anlarda en büyük yardımcımız olan şarjlı matkap ve vidalama makinelerinin teknolojik gelişimi ilgi çekici düzeyde. Pratiklikten, ergonomikliğe pek çok alanda sergiledikleri özellikler ile her evde kendine yer edinme potansiyeli kazanan bu ürünlere göz atmaya ne dersiniz? Bu içerikte sizlerle ev işlerinizi kolaylaştıracak, performansı yüksek ve kullanımı rahat indirimli şarjlı matkap ve akülü vidalama modellerini paylaşacağız.

Bu içerik 14.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Bosch Akülü Vidalama EasyDrill 12

1. Bosch Akülü Vidalama EasyDrill 12

Bosch EasyDrill 12 Akülü Vidalama Makinesi, ergonomik tasarımı ile dikkat çekiyor. Bosch kalitesi ve dayanıklılığı ile bilinirken bu ürün 12V akü voltajı ve hafifliği ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Tek bir akü şarjıyla uzun süreli kullanım imkanı sağlayan bu ürün, taşıması ve depolaması kolay yumuşak taşıma çantasıyla kullanıcılar için pratik bir seçenek.

EasyDrill 12'yi daha detaylı incelemek ve satın almak buraya tıklayabilirsiniz.

Ürüne Git

2. Black+Decker BDCDC18 Şarjlı Darbesiz Matkap

2. Black+Decker BDCDC18 Şarjlı Darbesiz Matkap

Titreşimi emen kauçuk kaplamalı kabzası sayesinde tek elle bile rahat kullanım imkanı sunan ve dar alanlara erişim sağlama yeteneğine sahip bu ürünü indirimli satın almak için tıklayın.

Ürüne Git

3. Bosch Professional GSR 12V-15 FC Akülü Delme Vidalama Makinesi

3. Bosch Professional GSR 12V-15 FC Akülü Delme Vidalama Makinesi

Dar alanlarda delme, sabitleme ve vidalama için 132 mm'lik son derece kısa gövde tasarımına sahip bu ürün kompakt yapısı ve kullanışlı özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu mini matkap evdeki küçük işlerden profesyonel kullanıma kadar geniş bir yelpazede kullanılabilir.

Ürüne buradanulaşabilirsiniz.

Ürüne Git

4. Black+Decker Reviva REVHD12C-QW 12V Şarjlı Darbeli Matkap

4. Black+Decker Reviva REVHD12C-QW 12V Şarjlı Darbeli Matkap

Kablosuz çalışmanın özgürlüğünü doyasıya hissetmek isteyenler için güzel bir öneri daha. Bu ürün 11 konumlu kavrama ve 2 vitesli değişken hız özelliği ile üstün delme ve vidalama kontrolü için ihtiyacınız olan performansı sağlar.

Buradanulaşıp indirim fırsatından faydalanabilirsiniz.

Ürüne Git

5. Stanley SCD700B-TR 18V V20 Kömürlü Matkap, Bataryasız

5. Stanley SCD700B-TR 18V V20 Kömürlü Matkap, Bataryasız

Çalışma alanını aydınlatmaya ve görünürlüğü artırmaya yardımcı olmak için LED ışık ile desteklenmiş bu ürün, 2 hız ayarı ve aşırı yük koruması özelliği ile kullanıcılarına avantaj sağlıyor. Üstelik ürünü Amazon Bahar Fırsatları ile %16 indirimle bu linkten satın alabilirsiniz.

Ürüne Git
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. CAT DX14 12Volt/2.0Ah Li-ion Profesyonel Şarjlı Matkap

6. CAT DX14 12Volt/2.0Ah Li-ion Profesyonel Şarjlı Matkap

Daha fazla çalışma süresi ve uzun alet ömrü için sağlam 2 vitesli metal şanzıman yapısı bulunan CAT DX14, 12Volt Li-ion akü ve motor teknolojisi ile tüm rakiplerinden daha güçlü ve yüksek performans vadediyor.

Buradanulaşabilirsiniz.

Ürüne Git

7. Bosch IXO 7 - Akülü Vidalama Makinesi

7. Bosch IXO 7 - Akülü Vidalama Makinesi

Vidalama için çok yönlü ve akülü Bosch IXO 7, güçlü motor performansı sayesinde önceki modele göre %20 daha yüksek tork gücüne sahip. Ayrıca 60° LED ışık halkası ile karanlık çalışma alanlarını aydınlatır. Bu ürüne %10 indirimle sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ürüne Git

8. Bosch Professional GSB 18V-50 Akülü Darbeli Delme Vidalama Makinesi

8. Bosch Professional GSB 18V-50 Akülü Darbeli Delme Vidalama Makinesi

Çift yönlü dönebilme özelliği sayesinde sizi yormadan işinizi kolaylaştıracak Bosch Professional GSB 18V-50 Akülü Darbeli Delme Vidalama Makinesi,  aynı zamanda ağır işler için ideal ergonomik tasarıma sahip olması ile tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.

Buradanulaşarak indirimli fiyattan satın alabilirsiniz.

Ürünr Git

9. Einhell TE-CD 18/40 Li BL (2x2,0 Ah), Akülü Vidalama Makinesi

9. Einhell TE-CD 18/40 Li BL (2x2,0 Ah), Akülü Vidalama Makinesi

Malzemeye ve uygulamaya özel çalışma için hız elektroniğine sahip bu ürün, ergonomik tasarımı ve yumuşak tutuş özelliği sayesinde kullanıcılarına maksimum kolaylık vadediyor. Taşıma ve saklama çantası içinde teslim edilen Einhell TE-CD'yi indirimli satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ürüne Git

10. Fafeicy 3000 Devir/Dakika Şarj Edilebilir Darbeli Matkap

10. Fafeicy 3000 Devir/Dakika Şarj Edilebilir Darbeli Matkap

Sahip olduğu lastik sap ile kullanım sırasında elin kaymasını etkili bir şekilde önleyen ve böylece daha rahat bir tutuş sağlayan bu ürün kıvılcım çıkarmayan, aşınmayan motoru ile uzun bir kullanım ömrü sunuyor.

Çok uygun fiyatıyla iyi bir seçenek olan bu ürüne buradanulaşabilirsiniz.

Ürüne Git
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Bosch Professional 12 V Sistem Akülü Döner Darbeli Matkap

11. Bosch Professional 12 V Sistem Akülü Döner Darbeli Matkap

Minimum çaba, maksimum verimlilik ilkesi ile tasarlanmış bu ürün, sınıfının en kısa akülü darbeli tornavidası olması ile dikkat çekiyor. Kısa yapısı sayesinde vidalama işlerinde optimum kullanım sağlayan Bosch Professional 12 V Sistem Akülü Döner Darbeli Matkap ile size sadece kolaylığın tadını çıkarmak kalıyor.

Ürünün linki burada.

Ürüne Git
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın