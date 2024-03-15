Ev İşlerini Ustalıkla Bitirmenizi Sağlayacak İndirimli Şarjlı Matkap ve Vidalama Tavsiyeleri
Ev İşlerini Ustalıkla Bitirmenizi Sağlayacak İndirimli Şarjlı Matkap ve Vidalama Tavsiyeleri
Ev işlerinde ustalık gerektiren anlarda en büyük yardımcımız olan şarjlı matkap ve vidalama makinelerinin teknolojik gelişimi ilgi çekici düzeyde. Pratiklikten, ergonomikliğe pek çok alanda sergiledikleri özellikler ile her evde kendine yer edinme potansiyeli kazanan bu ürünlere göz atmaya ne dersiniz? Bu içerikte sizlerle ev işlerinizi kolaylaştıracak, performansı yüksek ve kullanımı rahat indirimli şarjlı matkap ve akülü vidalama modellerini paylaşacağız.
Bu içerik 14.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
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1. Bosch Akülü Vidalama EasyDrill 12
2. Black+Decker BDCDC18 Şarjlı Darbesiz Matkap
3. Bosch Professional GSR 12V-15 FC Akülü Delme Vidalama Makinesi
4. Black+Decker Reviva REVHD12C-QW 12V Şarjlı Darbeli Matkap
5. Stanley SCD700B-TR 18V V20 Kömürlü Matkap, Bataryasız
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6. CAT DX14 12Volt/2.0Ah Li-ion Profesyonel Şarjlı Matkap
7. Bosch IXO 7 - Akülü Vidalama Makinesi
8. Bosch Professional GSB 18V-50 Akülü Darbeli Delme Vidalama Makinesi
9. Einhell TE-CD 18/40 Li BL (2x2,0 Ah), Akülü Vidalama Makinesi
10. Fafeicy 3000 Devir/Dakika Şarj Edilebilir Darbeli Matkap
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11. Bosch Professional 12 V Sistem Akülü Döner Darbeli Matkap
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