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Asus, MSI, Lenovo ve Birçok Markanın Yer Aldığı Bahar Fırsatlarında Öne Çıkan İndirimli Bilgisayarlar

etiket Asus, MSI, Lenovo ve Birçok Markanın Yer Aldığı Bahar Fırsatlarında Öne Çıkan İndirimli Bilgisayarlar

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 19:45

Dolar kurunun yükselişi ve enflasyonun artması, bilgisayar alımını her zamankinden daha zor hale getirdi. Tam da bu noktada Amazon 2024 Bahar Fırsatları imdadınıza yetişiyor! İster oyun tutkunu olun, ister işkolik, ister öğrenci, isterse de yaratıcı bir birey; ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun bir bilgisayarı bu müthiş indirimler sayesinde kolayca bulabilirsiniz.

Hadi gelin sizler için listelediğimiz uygun fiyatlara düşen ürünleri birlikte inceleyelim:

Bu içerik 13.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. MSI THIN GF63 12UC-877XTR Gaming Dizüstü Bilgisayar

1. MSI THIN GF63 12UC-877XTR Gaming Dizüstü Bilgisayar

MSI THIN GF63 12UC-877XTR Gaming Dizüstü Bilgisayar, yüksek performansı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Bu model, Core i5-12450H işlemci, 15.6 inç FHD 144Hz ekran, 16GB RAM, RTX3050 GDDR6 4GB ekran kartı ve 512GB SSD depolama alanı gibi güçlü özellikleriyle sessiz çalışması ve şık görünümüyle kullanıcıları memnun etmektedir.

Ürün Amazon 2024 Bahar Fırsatları kapsamında 24.999 TL'ye düşmüş durumda.

İncelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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2. Asus Notebook Laptop F1502ZA-EJ1527 Dizüstü Bilgisayar

2. Asus Notebook Laptop F1502ZA-EJ1527 Dizüstü Bilgisayar

Bu model yüksek performansı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.  i5-1235U işlemci, 8 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanı sayesinde kullanıcılarına hızlı ve verimli bir deneyim sunmaktadır. Ayrıca, 15.6 inç FHD ekranı, hafif ve ince yapısıyla taşınabilirlik konusunda da avantaj sağlar.

Amazon'un Seçimi olarak öne çıkan bu ürün, sadece 13.199 TL olan uygun fiyatıyla da dikkat çekmektedir. Buraya tıklayıp inceleyebilirsiniz.

Ürünü alıp kullanan bir kullanıcı şöyle bir yorum bırakmış:

Asus kalitesi zaten ortada. 12. Nesil i5 işlemci 8gb ram (16 ya kadar yükseltilebilir) Windows 11 home kurdum gayet akıcı ve hızlı. Bilgisayar çok hafif, şık tasarım ve çok sessiz. Pil ömrü iyi. Amazon zaten başlı başına kalite. Bir günde teslim edildi.

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3. Lenovo IdeaPad 1 15AMN7 Dizüstü Bilgisayar

3. Lenovo IdeaPad 1 15AMN7 Dizüstü Bilgisayar

Flip to Start gibi akıllı özelliklerle hayatı kolaylaştıran bu laptop, akıllı gürültü önleme teknolojisiyle de dikkat çekmektedir. Lenovo IdeaPad 1 15AMN7, hafif ve taşınabilir yapısıyla kullanıcıların beğenisini kazanmaktadır.

Ayrıca, anti-glare ekranı sayesinde yansımaları azaltarak daha rahat bir görüntüleme deneyimi sağlayan bu model, uygun fiyatıyla tercihleriniz arasında yer alabilir.

Amazonda sadece 8.599 TL'ye satışa sunulan bu bilgisayarı daha detaylı incelemek buraya tıklayabilirsiniz.

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4. MSI THIN GF63 12UCX-1099XTR Dizüstü Bilgisayar

4. MSI THIN GF63 12UCX-1099XTR Dizüstü Bilgisayar

Bu model, Core i5 12450H işlemci, 15.6 inç FHD 144Hz ekran, 16GB RAM, RTX2050 GDDR6 4GB ekran kartı ve 512GB SSD depolama alanı gibi güçlü özelliklerle kullanıcılara sunuluyor.

Bu ürüne bir kullanıcı oyun performansının tatmin edici olduğu ve işlemcinin yeterli olduğu konusunda uzunca bir yorum bırakmış:

Ürünü 3 gündür kullanıyorum genel olarak başarılı bi ürün. CS2 oyununda biraz test ettim, ısınıyor ama sıcaklık belirli bir sıcaklıktan sonra yükselmiyor ve sabit kalıyor. İşlemcisi gayet yeterli, herhangi bir yetersizliğini hissetmedim. Ekran parlaklığı yeterli. Hatta bana fazla geldi %65 70 seviyelerinde kullanıyorum. Güç girişi arkada olabilirmiş.

Kasası premium hissettiriyor plastik değil.(Altı plastik ekran ve klavyenin olduğu yer alüminyum.) Fiyatının karşılığını verdiğini düşünüyorum. Bu fiyat bandında tavsiye ederim. Hızlı kargo için Amazona da teşekkürler.

Ürünün fiyatı indirimler kapsamında 21.999 TL'ye kadar gerilemiş, daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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5. Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1531 Dizüstü Bilgisayar

5. Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1531 Dizüstü Bilgisayar

Malzeme kalitesiyle öne çıkan model, IPS ekranı ve premium tasarımıyla dikkat çeken ürünler arasında. İşlemci performansı iyi olan bu laptop, önceki nesil i5 işlemcilere yakın bir performans sunmaktadır. Asus kalitesine güvenen kullanıcılar için fiyat-performans anlamında memnuniyet verici bir seçenek olabilir.

Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1531 Dizüstü bilgisayarın özellikleri şu şekilde: i3-1215U 1.2 GHz(10M Cache, up to 4.4 GHz, 6 cores) işlemci, onboard 8 GB RAM ve 256 GB SSD. Üründe Intel UHD Graphics bütünleşik ekran kartı bulunuyor.

Amazonda sadece 10.899 TL'ye satışa sunulan bu dizüstü bilgisayarı daha detaylı incelemek buraya tıklayabilirsiniz.

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6. MSI CYBORG 14 A13VE-054XTR Dizüstü Bilgisayar

6. MSI CYBORG 14 A13VE-054XTR Dizüstü Bilgisayar

Core i7-13620H işlemci, 14.0 inç FHD+ 144Hz ekran, 16GB RAM, RTX4050 GDDR6 6GB ekran kartı ve 512GB SSD depolama alanı gibi güçlü özelliklere sahip olan bu dizüstü bilgisayar yüksek performans arayanlar için biçilmiş kaftan.

MSI bu seriye özel olarak kasa ve klavye tuşlarındaki yarı saydam tasarım ile laptopun iç bileşenlerini görebilmenize olanak sağlamış.

Bu güçlü bilgisayarlara indirimler kapsamında 41.999 TL'ye sahip olabileceğinizi belirtelim.

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7. HP Victus 9J207EA Gaming Dizüstü Bilgisayar

7. HP Victus 9J207EA Gaming Dizüstü Bilgisayar

HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, yüksek performansı ve oyun deneyimi için tasarlanmış özellikleriyle dikkat çekiyor.

Bu model, 16.1 inç 144 Hz FHD IPS ekran, Intel Core i5-14500HX işlemci, 16GB DDR5 RAM, NVIDIA GeForce RTX 4050 DLSS 3 ekran kartı ve 1 TB SSD depolama alanı gibi güçlü bileşenlere sahiptir. Ayrıca, 144Hz yenileme hızı ve Full HD çözünürlüğüyle akıcı ve canlı bir oyun deneyimi sunar. Oyun sırasında otomatik optimizasyon özellikleriyle daha yüksek performans sağlayan bu laptopun, en yeni teknolojilerle donatıldığını söyleyelim.

İndirimlerde oyuncu bilgisayarı arayan kullanıcılarımız fiyat-performans olarak satışa sunulan bu modele buradanerişebilirler.

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8. Dell Inspiron 15.6" FHD Notebook 3520

8. Dell Inspiron 15.6" FHD Notebook 3520

Bu model, Intel Core i5-1235U işlemci, 16 GB RAM, 512 GB SSD depolama alanı ve Intel Iris Xe entegre grafik kartı ile ortalama özelliklere sahip.

Görüntü olarak muadillerinden çok üstte olduğuna bakarsak 15.6 inç FHD ekranı, 120 Hz yenileme hızı, %45 NTSC renk gamı ve 250 nit parlaklık seviyesiyle alım fırsatı olarak görebiliriz.

Eğer görüntü kalitesi anlamında fiyat-performans olarak iyi bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız Dell Inspiron 15.6' FHD Notebook 3520'yideğerlendirebilirsiniz.

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9. Monster Tulpar T5 V23.3 Gaming Bilgisayar

9. Monster Tulpar T5 V23.3 Gaming Bilgisayar

Monster Tulpar T5 V23.3 Intel Core i5 12450H işlemci, 16 GB RAM, 500 GB SSD depolama alanı ve 8 GB RTX 4060 ekran kartı gibi bu fiyat bareminde zor gördüğümüz müthiş özelliklere sahip.

Bu oyun bilgisayarı, 15.6 inç FHD 144 Hz ekranıyla yüksek performans ve akıcı bir oyun deneyimi sunarken, yansıma önleyici kaplama, yüksek kaliteli ses, numerik klavye, arkadan aydınlatmalı klavye gibi özelliklerle donatılmıştır.

Eğer bir gaming bilgisayara ihtiyacınız varsa 32.299 TL'ye satışa sunulan bu modeliindirim sona ermeden değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz.

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10. Monster Semruk S7 V9.2.3 Gaming Bilgisayar

10. Monster Semruk S7 V9.2.3 Gaming Bilgisayar

Sıkı durun, sıra serinin en iyi bilgisayarına geldik!

Monster Semruk S7 V9.2.3, Intel Core i9 13950HX işlemci, 64 GB RAM, 2 TB SSD depolama alanı, 8 GB RTX 4070 ekran kartı ve Windows 11 işletim sistemi gibi güçlü özelliklere sahip olan bu bilgisayar tam bir oyun canavarı.

Bu modele 17 inç QHD+ 240 Hz ekranıyla, MUX Switch teknolojisi ile yüksek hızlı DDR5 RAM ve geniş depolama kapasitesiyle Amazon 2024 Bahar İndirimleri kapsamında ulaşabileceğiniz en dolu bilgisayar diyebiliriz.

İndirimli olarak 82.699 TL'ye satılan bu bilgisayarı daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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11. Acer Nitro 5 AN515-46 Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı

11. Acer Nitro 5 AN515-46 Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı

Acer Nitro 5 AN515-46 Dizüstü Oyuncu Bilgisayar, yüksek performansı ve oyun deneyimi için tasarlanmış özellikleriyle dikkat çekiyor.

Bu model, AMD Ryzen 7 6800H işlemci, 16 GB RAM, 512 GB SSD depolama alanı, 15.6 inç FHD 144 Hz ekran, NVIDIA GeForce RTX 3070 TI 8GB ekran kartı ile güçlü bileşenleri bir araya getirmiş.

Acer Nitro 5 AN515-46, oyun tutkunları için akıcı ve yüksek performanslı bir oyun deneyimi sunarken, aynı zamanda günlük kullanım için de ideal bir seçenek olduğu aşikıar.

Bilgisayar alıp kullanan bir kullanıcı yorumu şöyle:

Kim ne derse desin bu fiyata alınabilecek en iyi sistem, sadece 16 GB ram ve SSD alın. Ve sonra pilot oluyorsunuz. Tek eksiği ekrandaki ışık süzmesi. Ama rahatsız edici değil. IPS ekran olduğu için. Öyle küçük bir hata var. Çünkü tüm IPS ekranlarda olan bi saçmalık bu. IPS olmayan ekranlı almak isterseniz bu sistemle birlikte 44-45 50.000 TL verip alabilir. Ama bence böyle takıntılarınız olmasın paranız cebinizde kalsın.

Ürün Amazon 2024 Bahar İndirimleri kapsamında 32.999 TL'ye satışa sunulmuş, incelemek için buraya.

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