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Sepetler Bu Ürünlerle Doldu! Haftanın Çok Satan Ürünleri

etiket Sepetler Bu Ürünlerle Doldu! Haftanın Çok Satan Ürünleri

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
08.03.2024 - 11:32

Herkesin gözdesi olan haftanın çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik! Dikey süpürgeden kahveye, ayakkabıdan yemek termosuna kadar bu haftanın en çok satılan ürünleri, aşağıda sizinle buluşmayı bekliyor. Gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 08.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bu hafta kulaklık seçiminde işini şansa bırakmayı sevmeyenlerin tercihi, Apple AirPods Pro (2. nesil) Bluetooth Kulaklık oldu.

Bu hafta kulaklık seçiminde işini şansa bırakmayı sevmeyenlerin tercihi, Apple AirPods Pro (2. nesil) Bluetooth Kulaklık oldu.

Özellikleri:

  • Yüksek gezinimli özel Apple sürücüsü

  • Yüksek dinamik aralıklı özel amplifikatör

  • Adaptif Ses1

  • Aktif Gürültü Engelleme

  • Şeffaf Mod

  • Sohbet Farkındalığı1

  • Kişiselleştirilmiş Ses Yüksekliği1

  • Yüksek Gürültü Azaltma

  • Basınç eşitleme için havalandırma sistemi

  • Dinamik kafa izleme özellikli Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses2

  • Adaptif EQ

  • Hüzmeleme özellikli çift mikrofon

  • İç kısım mikrofonu

  • Ten algılama sensörü

  • Hareketi algılayan ivmeölçer

  • Konuşmayı algılayan ivmeölçer

  • Dokunmatik denetim

  • Toza, tere ve suya dayanıklılık (IP54): AirPods Pro ve şarj kutusu

  • Bluetooth 5.3 wireless bağlantı teknolojisi

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Benim gibi kulak içi kulaklık kullanmayı seviyorsanız alabileceğiniz en üst seviye kulak içi kulaklıklardan biri. Evet profesyonel headset kulaklıklar kadar muhteşem değil veya kayıpsız ses desteği sağlamıyor ama kendi klasmanında yapabileceği en iyi şeyleri yapıyor. Ses kalitesi çok iyi, uzamsal ses desteği olan sesler ile sanal bir konser atmosferi yaşatıyor. Aktif gürültü engelleyici sayesinde değil uçak yolculukları İstanbul’un en eski ve en çok ses çıkaran M1 metro hattı yolculukları bile çok daha konforlu oluyor. Fakat trafikteyken aktif gürültü engelleyici güvenlik için şeffaf moda getirmenizi öneririm çünkü etraftaki sesleri çok iyi yalıttığı için bir tehlike yaratabilir. Şarjı ise 1 yılı geçen yoğun kullanımıma rağmen 5 saat seviyesinde bitmekte. Geri şarj olması ise 1 saatin altı bir sürede gerçekleşmekte.

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Dikey süpürge seçiminde ise bu hafta en çok tercih edilenler arasında uygun fiyatıyla dikkat çeken Greenote GSC60 Akülü Dikey Elektrikli Süpürge yer aldı.

Dikey süpürge seçiminde ise bu hafta en çok tercih edilenler arasında uygun fiyatıyla dikkat çeken Greenote GSC60 Akülü Dikey Elektrikli Süpürge yer aldı.

10 adet çok işlevli aksesuarı ile evinizde tüm detayları temizleme imkanı sunan Greenote GSC60 Akülü Dikey Elektrikli Süpürge, güçlü emiş gücü, akıllı dokunmatik ekranı ve 3 temizleme modu ile öne çıkıyor.

Linki burada.

Almayı düşünenler için detaylı kullanıcı yorumu:

GSC 50 modelini yaklaşık 6 aydır kullanıyorum ve çok memnunum. Hatta anneme, kardeşime de aldım. Hatta yatak başlığı satışa çıktı hemen onu da aldım. Her açıdan memnun kaldım. Mağazayı incelerken GSC60 modelinin çıktığını gördüm. Özelliklerini ve başlıklarını görünce hayran kaldım. ( GSC 50 modelini köydeki eve götürdüm) Ürünü değerlendirecek olursak; GSC60 modelinin en belirgin özelliği 33.000 Pa. olması önceki modelinde bu değer 23.000 Pa. ‘dı. 450w çekim gücü gerçekten üstün performans sergiliyor.Pil kapasitesi artmış. Böylece çalışma süresi daha uzamış, bu da harika bir durum. Çöp toplama haznesi kapasitesi de artmış, bunu da çok beğendim.Dokunmatik ve LED panelin olması görsellik ve işlevsellik açısından çok hoş olmuş. Artık 3 kademe olarak çekim gücü ayarlanabiliyor. İhtiyaca göre düşük, orta ve yüksek modda kullanabilirsiniz. Pilin ne kadar kaldığını daha somut olarak görebiliyorum. Fırçanın tasarımı evcil hayvanı olanlar ve evde saç dökülmesi sorunu yaşayan kişiler açısından çok güzel olmuş. Fırçaya dolanma oranı daha düşük oluyor. Yeni tasarımı fırça temizliğini de kolaylaştırmış. Çok güzel düşünülmüş. Pilin çıkarılabilir olması, yedek pil kullanmak isteyenler için ideal olmuş. Bu modeldeki başlıkların çeşitliliği evde-arabada kullanımı çok daha rahat hale getirmiş.

Sonuç olarak malum markalara dünyanın parasını vermek yerine Greenote GSC60 modelini alıp, keyfinize bakabilirsiniz. Kablolu süpürge devri yavaş yavaş kalkıyor diyebilirim. Umarım almak isteyenler için faydalı bir bilgilendirme olmuştur. Kullandıkça yorumumu güncelleyeceğim.

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Evde altı aya kadar güzellik salonundan çıkmış gibi pürüzsüz bir cilt keyfini yaşamak isterseniz, haftanın çok satan Braun Silk Expert Pro 5 PL5154 400.000 Atımlı 2 Başlıklı Yeni Nesil IPL cihazına bir şans vermelisiniz.

Evde altı aya kadar güzellik salonundan çıkmış gibi pürüzsüz bir cilt keyfini yaşamak isterseniz, haftanın çok satan Braun Silk Expert Pro 5 PL5154 400.000 Atımlı 2 Başlıklı Yeni Nesil IPL cihazına bir şans vermelisiniz.

12 haftalık bakımdan sonra tüylerde %74 azalma sağlayan Silk Expert Pro 5, Skin pro 2.0 sensörü ile cilt renginize otomatik olarak uyum sağlayarak atış yapar. 

  • Hassas bölgeler için ışık yoğunluğunu azaltan 2 hassas modu

  • Hassas bölgeler için 1 adet küçük başlık ve 1 adet standart başlık

  • Daha az alan kaçıran Braun’un en hızlı IPL’i 

  • 10 yoğunluk düzeyi 

  • 22 yıl tüm vücut bakımına eşdeğer 400.000 flaş atımı özelliklerine sahip.

Linki burada.,

Kullanıcı yorumu:

Ürünü yaklaşık 4 aydır kullanıyorum. Uzun süre araştırıp aldım. Buradaki yorumları da gerçekten okuyup Araştırma fırsatım oldu. Belki benim gibi araştırma yapan birileri için faydalı olur düşüncesiyle yazmak istedim. Cihaz öncelikle gerçekten Beklentimi karşıladı.muadil marka ve bu cihaz arasında kaldım ama Braunun daha kaliteli olduğu hissi bende hep vardır.beni pişman etmedi. Cihaz kablolu İstediğiniz sıklıkta ve kaydırarak atım yapma imkanı sunuyor.aşırı ısınma ve bekleme sorunlarım olmuyor. Koltuk Altı ve yüzde ilk denemede beklemediğim kadar hızlı sonuç verdi. İki hafta sonunda sadece 4 te 1 oranda kıl tekrar uzadı. Daha sonraki atımlarda da çıkan yerlerde iyice azaldı ve sonuç gayet başarılı. Genital bölge için biraz daha inatçı olmak gerekiyor ama 2. Aydan sonra orda da %90 etkili oldu. Cilt tanıma özelliği başarılı. Devamlı olarak en yüksek kademede kullanıyorum, biraz ağrılı olabiliyor ama dayanılmaz değil. Uygulamadan sonraki günlerde farklı bir yanık kokusuyla karşılaşabilirsiniz(teriniz farklı kokabilir). beyaz tenli ve siyah kıllara sahip biri olarak cihazdan gerçekten maksimum verim aldım. Her atımdan sonra kılların uzama süreside artmakta. Cihazla ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir problem yaşamadım. Tek başlıklı bir cihaz almanızı tavsiye etmem yüzde bıyıkta ince bir başlık olması gerekir. Atım öncesi kıl temizliğini çantadan çıkan jilet tarzında bişeyle yapın aksi halde tahriş artıyor, kullanım esnasında bu sebeple daha çok canınız yanar. Kargoda vs sorun yaşamadım ürünün kutusu hoş. Güzelde bir çantası var. Cilt tonu kıl rengi vs sonuç alma süresini etkiliyor onun dışında her türlü fayda sağladığına emin olabilirsiniz. Bu ürünlerin kılları tamamen bitirmediğini bilerek alın. İyi alışverişler

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Otomotiv kategorisinin en çok satanları arasında bu hafta Taşınabilir Elektrikli Hava Kompresörü bulunuyor.

Otomotiv kategorisinin en çok satanları arasında bu hafta Taşınabilir Elektrikli Hava Kompresörü bulunuyor.

SYTUNG lastik pompası, araç lastikleri, kompakt veya orta boy Sedan, SUV, ATV, bisiklet, motosiklet, havalı yatak, şişme botlar, toplar dahil olmak üzere spor veya eğlence ekipmanları gibi şişirilebilir malzemeler için orijinal olanın yanı sıra ek nozullarla donatılmış.

Acil durumlar için sahip olduğu led ışığının yanı sıra taşınabilir ve küçük tasarımıyla da öne çıkıyor.

Linki burada.

Ürün güzel iş görüyor araba lastiğini 3 saniyede 1 derece şişiriyor ayarladığınız dereceye gelince otomatik kapanıyor. Beğendim.

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Toz almayı sevmeyen biriyseniz, işinizi kolaylaştıracak Solingen Plus Mikrofiber Temizlik Bezleri ile tanışmanın vakti gelmiş demektir.

Toz almayı sevmeyen biriyseniz, işinizi kolaylaştıracak Solingen Plus Mikrofiber Temizlik Bezleri ile tanışmanın vakti gelmiş demektir.

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Çeşit çeşit kaliteli markalardan mikrofiber, cam silme bezi, kurulama bezlerim var. Bu bez bir başka; harika bir şey yapmışlar, çok kaliteli. Hem cam hem de TV ekranı ya da değerli eşyalarınızı silerken hiç iz bırakmıyor, çizmiyor ve çok iyi temizlik yapıyor. Nasıl desem mesela; TV ve bilgisayarın monitörünü silerken hiç temizleyici sprey, bir sıvı, su, deterjan falan kullanmıyorum. Kuru kuru bu bezle siliyorum; hem temizliyor hem tozları alıyor. Farklı bir bez, kesinlikle ihtiyacınız varsa alın, vazgeçilmeziniz olacak zaten. Özellikle MacBook, büyük ekranlı televizyon, bilgisayar monitörü ya da değerli saat, biblo, takı gibi eşyalarınızı silmek için düşünüyorsanız hiç tereddüt etmeden alın derim.

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Kahve severlerin tercihi bu hafta Moliendo Amalfi Espresso Blend Kahve'den yana oldu.

Kahve severlerin tercihi bu hafta Moliendo Amalfi Espresso Blend Kahve'den yana oldu.

Moliendo Amalfi Espresso Blend, özenle seçilmiş Kolombiya, Honduras ve Uzak Doğu kökenli kahve çekirdeklerinin büyüleyici birlikteliğinden doğan, tat paletinizi zenginleştirecek bir çekirdek kahve harmanı olarak öne çıkıyor. Bu özel karışım, damakta bıraktığı çikolata, vanilya ve kırmızı meyve lezzetleri ile kahve severlerin kalbini çalmayı başarıyor. Her bir yudumunda, farklı coğrafyaların eşsiz kahve çekirdeklerinin sunduğu zengin ve derin tatları keşfedeceksiniz.

Linki burada.

Her zaman ki ürünümüz tadı ve yumuşaklığı enfes her daim taze kavrulmuş çekirdekler .En önemli sipariş nedenim.

Ramazan hazırlıklarında ise en çok tercih edilen Lipton Yellow Label Dökme Siyah Çay oldu.

Ramazan hazırlıklarında ise en çok tercih edilen Lipton Yellow Label Dökme Siyah Çay oldu.

Linki burada.

Son zamanlarda başka çay içemiyoruz. Tadı ve rengi muhteşem. Amazon’un farkı da olunca kaçırmadan bir kaç tane aldık. ;)

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Robot süpürge almayı düşünenlerin tercihi: Roborock S8 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge

Robot süpürge almayı düşünenlerin tercihi: Roborock S8 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge

1501-2200 Watt gücünde çalışırken, sadece 51 ile 60 Db arasında bir ses seviyesi çıkaran Roborock S8 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge, Lidar + Slam teknolojisi ile donatılmıştır. Bu özelliği sayesinde, cihaz 120 dakikalık bir şarj kullanım süresi boyunca etkili bir şekilde çalışabilir. 

3 farklı çalışma modu bulunurken, yer silme özelliği de mevcut. Uygulama üzerinden kontrol edilebilen bu cihaz, 2 cm'ye kadar olan engelleri aşabilme yeteneğine sahiptir. 250 ml'lik bir hazne kapasitesine sahip olan bu cihazın şarj süresi 2,5 saat olup, emme gücü ise 6000 Pa'dır. 

Linki burada.

Ürünü çok beğendik ve memnunuz. Mopunu kaldırabiliyor olması çok güzel, emiş gücü çok yüksek. Haritalamasında hiçbir sıkıntı yok, obje algılaması güzel çalışıyor. Uygulamasında ekstra evcil hayvan modu olması, halı algılamayı açıp kapatma veya halılara çıkmamasının ayarlanabilmesi güzel. Hızlı süpürme ve Max+ modlarının olması, mopun titreşimli olması yerleri güzel silmesini sağlıyor. Siri kısayollarıyla sorunsuz çalışıyor, uygulaması çok detaylı. 4 paspas rotası, 2 süpürme rotası var. Mop 3 seviyeli, süpürme Max+ dahil 5 kademeli. Bir odayı 1'den 3 kata kadar temizletebiliyorsunuz. Çok memnun kaldık.

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Columbia Trailstorm Ascend Su Geçirmez Yürüyüş Ayakkabısı

Columbia Trailstorm Ascend Su Geçirmez Yürüyüş Ayakkabısı

Kalitesi ve duruşunun yanı sıra markasına göre uygun fiyatıyla, haftanın en çok tercih edilen ayakkabı modellerinden biri oldu.

Linki burada.

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SUPERPUP Kendinden Kapaklı Plastik Saklama Kabı

SUPERPUP Kendinden Kapaklı Plastik Saklama Kabı

Mutfakta düzen sevenlerin hiç düşünmeden aldığı, dondurucuda kullanıma uygun olan Superpup Kendinden Kapaklı Plastik Saklama Kabı, kilitli tasarımı sayesinde yiyeceklerinizi hava almadan saklamanızı sağlıyor.

Linki burada.

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Under Armour Erkek UA Surge 3 Koşu Ayakkabısı

Under Armour Erkek UA Surge 3 Koşu Ayakkabısı

Uygun fiyat ve kalitenin bir arada yer aldığı Under Armour Erkek UA Surge 3 Koşu Ayakkabısı, ihtiyacınız varsa hiç düşünmeden hemen sepetinize eklemeniz gereken ayakkabılardan biri.

Linki burada.

Rahat ve görsel olarak güzel fakat bir numara büyük alınmalı.

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Stanley Yemek Termosu

Stanley Yemek Termosu

İşe giderken yemeğinizi evden götüren biriyseniz, bebeğiniz ek gıdaya başladıktan sonra yiyeceklerini sıcak ve güvenle yanınızda taşımak istiyorsanız, işinizi şansa bırakmadan siz de bu yemek termosunu almalısınız.

Linki burada.

Kesinlikle fiyatını hak eden bir termos başka marka evde kullandığım için karşılaştırma şansım daha kolay oldu diğeride yenilecek kıvamda oluyordu ancak stanley farkı sıcak gerçekten sıcak tutuyor.Yıllardır işe yemeğimi evden götürürüm kesinlikle benim gibi beslenmeyi tercih edenlerin evlerinde olması gereken bir ürün.Sabah 7.30 da koyduğum çorbayı saat 13 gibi üfleyerek yedim 10 yıldz olsa 10 Yıldızı hak ediyor.

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