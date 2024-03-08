Sepetler Bu Ürünlerle Doldu! Haftanın Çok Satan Ürünleri
Sepetler Bu Ürünlerle Doldu! Haftanın Çok Satan Ürünleri
Herkesin gözdesi olan haftanın çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik! Dikey süpürgeden kahveye, ayakkabıdan yemek termosuna kadar bu haftanın en çok satılan ürünleri, aşağıda sizinle buluşmayı bekliyor. Gelin birlikte bakalım.
Bu içerik 08.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Bu hafta kulaklık seçiminde işini şansa bırakmayı sevmeyenlerin tercihi, Apple AirPods Pro (2. nesil) Bluetooth Kulaklık oldu.
Dikey süpürge seçiminde ise bu hafta en çok tercih edilenler arasında uygun fiyatıyla dikkat çeken Greenote GSC60 Akülü Dikey Elektrikli Süpürge yer aldı.
Evde altı aya kadar güzellik salonundan çıkmış gibi pürüzsüz bir cilt keyfini yaşamak isterseniz, haftanın çok satan Braun Silk Expert Pro 5 PL5154 400.000 Atımlı 2 Başlıklı Yeni Nesil IPL cihazına bir şans vermelisiniz.
Otomotiv kategorisinin en çok satanları arasında bu hafta Taşınabilir Elektrikli Hava Kompresörü bulunuyor.
Toz almayı sevmeyen biriyseniz, işinizi kolaylaştıracak Solingen Plus Mikrofiber Temizlik Bezleri ile tanışmanın vakti gelmiş demektir.
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Kahve severlerin tercihi bu hafta Moliendo Amalfi Espresso Blend Kahve'den yana oldu.
Ramazan hazırlıklarında ise en çok tercih edilen Lipton Yellow Label Dökme Siyah Çay oldu.
Robot süpürge almayı düşünenlerin tercihi: Roborock S8 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge
Columbia Trailstorm Ascend Su Geçirmez Yürüyüş Ayakkabısı
SUPERPUP Kendinden Kapaklı Plastik Saklama Kabı
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Under Armour Erkek UA Surge 3 Koşu Ayakkabısı
Stanley Yemek Termosu
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