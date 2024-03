Sepetler Bu Ürünlerle Doldu! Haftanın Çok Satan Ürünleri

12 haftalık bakımdan sonra tüylerde %74 azalma sağlayan Silk Expert Pro 5, Skin pro 2.0 sensörü ile cilt renginize otomatik olarak uyum sağlayarak atış yapar.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü yaklaşık 4 aydır kullanıyorum. Uzun süre araştırıp aldım. Buradaki yorumları da gerçekten okuyup Araştırma fırsatım oldu. Belki benim gibi araştırma yapan birileri için faydalı olur düşüncesiyle yazmak istedim. Cihaz öncelikle gerçekten Beklentimi karşıladı.muadil marka ve bu cihaz arasında kaldım ama Braunun daha kaliteli olduğu hissi bende hep vardır.beni pişman etmedi. Cihaz kablolu İstediğiniz sıklıkta ve kaydırarak atım yapma imkanı sunuyor.aşırı ısınma ve bekleme sorunlarım olmuyor. Koltuk Altı ve yüzde ilk denemede beklemediğim kadar hızlı sonuç verdi. İki hafta sonunda sadece 4 te 1 oranda kıl tekrar uzadı. Daha sonraki atımlarda da çıkan yerlerde iyice azaldı ve sonuç gayet başarılı. Genital bölge için biraz daha inatçı olmak gerekiyor ama 2. Aydan sonra orda da %90 etkili oldu. Cilt tanıma özelliği başarılı. Devamlı olarak en yüksek kademede kullanıyorum, biraz ağrılı olabiliyor ama dayanılmaz değil. Uygulamadan sonraki günlerde farklı bir yanık kokusuyla karşılaşabilirsiniz(teriniz farklı kokabilir). beyaz tenli ve siyah kıllara sahip biri olarak cihazdan gerçekten maksimum verim aldım. Her atımdan sonra kılların uzama süreside artmakta. Cihazla ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir problem yaşamadım. Tek başlıklı bir cihaz almanızı tavsiye etmem yüzde bıyıkta ince bir başlık olması gerekir. Atım öncesi kıl temizliğini çantadan çıkan jilet tarzında bişeyle yapın aksi halde tahriş artıyor, kullanım esnasında bu sebeple daha çok canınız yanar. Kargoda vs sorun yaşamadım ürünün kutusu hoş. Güzelde bir çantası var. Cilt tonu kıl rengi vs sonuç alma süresini etkiliyor onun dışında her türlü fayda sağladığına emin olabilirsiniz. Bu ürünlerin kılları tamamen bitirmediğini bilerek alın. İyi alışverişler