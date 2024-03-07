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İndirimdeyken Almanın Tam Zamanı: %30 İndirimli Nike Spor Giyim ve Ayakkabı Modelleri

etiket İndirimdeyken Almanın Tam Zamanı: %30 İndirimli Nike Spor Giyim ve Ayakkabı Modelleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 14:53

Nike giymeyi sevenlerin çok sevineceği bir haberimiz var. Nike spor giyim ve ayakkabılarda %30'a varan indirim başladı. Varan dediysek korkmayın, çoğu üründe %30 bazılarında da %25! O sevdiğiniz ayakkabıyı almanın şimdi tam zamanı. Üstelik siz yorulmayın diye, sizin için indirimin gözdelerini bir araya getirdik. Acele edin fırsatı kaçırmadan spor giyimde eksiklerinizi bir çırpıda tamamlayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 07 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Hafif ve kullanışlı Nike yağmurluk birbirinden güzel renkleri ve %30 indirimiyle sizi bekliyor.

1. Hafif ve kullanışlı Nike yağmurluk birbirinden güzel renkleri ve %30 indirimiyle sizi bekliyor.

İnce ve hafif bir ürün. Taşıması kolay giymesi rahat.

S-2XL arası beden seçeneği olan yağmurluğun bir sürü faklı rengi de mevcut.

%30 indirimi kaçırmadan bu ürünü almak için buraya tıklayabilirsiniz.

'Ürün çok ince ve çok kullanışlı bu ürünü fırtınalı havada giymeniz için yapmadılar ama ben Antalya'da cankurtaranlık yaptığım için almıştım iki sene önce iyi ki almışım hala giyiyorum ve başka renklerini de almayı düşünüyorum aşırı hafif serin havalarda sıcak da tutuyor sabah yürüyüşü yaparken de giyebilirsiniz. Rengi hiç solmadı.'

Hepsiburada

2. Hangi rengini alacağınıza karar vermekte zorlanacağınız Nike polo yaka erkek tişört.

2. Hangi rengini alacağınıza karar vermekte zorlanacağınız Nike polo yaka erkek tişört.

Farklı renkleri de olan polo yaka tişörtün normalde fiyatı 1149 TL. Ama şu anda sepette ek %25 indirimi ile çok daha ucuza alabilirsiniz.

S-2XL arası bedeni var.

%25 indirimi kaçırmadan bu ürünü almak için buraya tıklayabilirsiniz.

'Nike ürünlerinin rengine bayılıyorum. Harika tişört bedenim L ürün gayet güzel oldu.'

Hepsiburada

3. Erkekler için şık ve rahat bir koşu ayakkabısı. Elbette bu da %25 indirimde!

3. Erkekler için şık ve rahat bir koşu ayakkabısı. Elbette bu da %25 indirimde!

Hem kaliteli hem de rahat bir spor ayakkabı arayan erkeklerin tercih edebileceği bir model.

40-47.5 arası numarası olan sneaker'ın fiyatı normalde 2198 TL. Ama şu anda sepette %25 indirim fırsatı var.

%25 indirimi kaçırmadan bu ürünü almak için buraya tıklayabilirsiniz.

'Rahat, kullanışlı, orijinalliği kontrol edildi, kargo teslimat hızlı. Teşekkürler.'

Hepsiburada

4. Kadınlar için hem şık hem rahat bir sneaker modeli.

4. Kadınlar için hem şık hem rahat bir sneaker modeli.

Hediye olarak bile alabileceğiniz nokta atış bir model.

Şık ve rahat.

35-40 arası numarası olan sneaker'ın fiyatı normalde 1649 TL. Ama şu anda çok daha uyguna alabilirsiniz çünkü sepette %25 indirimi var.

%25 indirimi kaçırmadan bu ürünü almak için buraya tıklayabilirsiniz.

'Kızıma aldım beğendi kaliteli rahat ayakkabı.'

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5. Beyaz, siyah ve bordo renk seçeneği de olan logo detaylı Nike şort.

5. Beyaz, siyah ve bordo renk seçeneği de olan logo detaylı Nike şort.

Astarsız bir model olduğunu belirtelim. Aynı zamanda çok da rahat.

S-2XL arası bedeni olan şortun fiyatı normalde 508 TL. Şu anda ise sepette net 530 indirimi ile çok daha uyguna geliyor.

%30 indirimi kaçırmadan bu ürünü almak için buraya tıklayabilirsiniz.

'Biraz ince içinde filesi olsa daha iyi olurdu. Ama yine de iş görür halı sahada giymek için aldım.'

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6. Fermuar ve cep detaylı erkek sweatshirt tüm renk seçenekleriyle %30 indirime girenlerden.

6. Fermuar ve cep detaylı erkek sweatshirt tüm renk seçenekleriyle %30 indirime girenlerden.

Çok kaliteli aynı zamanda sıcacık da tutuyor.

S-3XL arası geniş bir beden seçeneği mevcut.

Normalde fiyatı 2185 TL olan bu fermuarlı sweatshirt tam %30 indirimde. Sadece kırmızı değil çok fazla renk seçeneği var.

%30 indirimi kaçırmadan bu ürünü almak için buraya tıklayabilirsiniz.

'Rengi, dokusu harika. Orijinal ürün gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.'

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7. Sweatshirtünü fermuarlı tercih etmeyenler için de indirimde bolca seçenek mevcut.

7. Sweatshirtünü fermuarlı tercih etmeyenler için de indirimde bolca seçenek mevcut.

S-3XL arası bedeni olan kapüşonlu sweatshirtün farklı renkleri de mevcut.

Normalde fiyatı 1712 TL olan Nike sweatshirt şu anda tam %30 indirimde.

%30 indirimi kaçırmadan bu ürünü almak için buraya tıklayabilirsiniz.

'Ürün görseldeyim gibi Nike kalitesi ve tam kışlık bir ürün.'

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8. Nike'ın en çok satılan erkek eşofman altı şu anda tam %30 indirimde!

8. Nike'ın en çok satılan erkek eşofman altı şu anda tam %30 indirimde!

Ter tutmayan Nike Dry kumaşı ile sportif erkeklerin favorisi olan bir model.

Bileğe doğru daralan kesimi ile de son derece tarz bir duruşu var.

S-2XL arası bedeni mevcut.

%30 indirimi kaçırmadan bu ürünü almak için buraya tıklayabilirsiniz.

'Fotoğrafta göründüğü gibi kaliteli orijinal ve çok güzel kalıp eşim için siyah ve lacivertini aldım çok beğendi üzerine tam oldu kaliteli hizmet için teşekkürler.'

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9. Klasik beyaz Nike kadın spor ayakkabı şu anda net %25 indirim ile satışta!

9. Klasik beyaz Nike kadın spor ayakkabı şu anda net %25 indirim ile satışta!

Beyaz spor ayakkabı her dolaba lazım. Üstelik çok da rahat.

35.5 - 44.5 arası numarası mevcut.

Fiyatı 2198 TL ama şu anda alırsanız çok daha ucuza alacaksınız çünkü tam %25 indirim fırsatı mevcut.

%25 indirimi kaçırmadan bu ürünü almak için buraya tıklayabilirsiniz.

'Bayıldım çok rahat ve şık.'

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10. Oversize giymeyi seven kadınların da tercih ettiği Nike siyah renk erkek tişört de %30 indirimde olanlardan!

10. Oversize giymeyi seven kadınların da tercih ettiği Nike siyah renk erkek tişört de %30 indirimde olanlardan!

Klasik Nike tişörtü. İster sporda ister günlük olarak tercih edilebilir. Kaliteli ve rahat.

S-M-L olmak üzere 3 beden seçeneği bulunan tişörtün fiyatı normalde 787 TL. Ancak şu anda tam %30 indirimde! O yüzden şu anda çok daha uyguna alabilirsiniz.

%30 indirimi kaçırmadan bu ürünü almak için buraya tıklayabilirsiniz.

'Ürün zamanından önce geldi, kalitesi gayet iyi, tavsiye ederim.'

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11. Nike spor sütyeni, ister koşuda ister zumbada, hep yanınızda!

11. Nike spor sütyeni, ister koşuda ister zumbada, hep yanınızda!

Sporda giymek için ideal siyah renk bir spor sütyeni.

XS-L arası bedeni mevcut.

Fiyatı normalde 1250 TL ama şu anda sepette net %30 indirim fırsatı ile satışta.

%30 indirimi kaçırmadan bu ürünü almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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12. Spora giderken çok işinize yarayacak gri renk kapüşonlu fermuarlı sweatshirt!

12. Spora giderken çok işinize yarayacak gri renk kapüşonlu fermuarlı sweatshirt!

Gri kırçıllı spor üst cep detayı ile hem kullanışlı hem de çok tarz.

XS-XL arası beden seçeneği olan kapüşonlu sweatshirt'ün normalde fiyatı 1342 TL.

Ama şu anda sepette %30 indirimi ile çok daha uygun bir fiyata alabilirsiniz.

%30 indirimi kaçırmadan bu ürünü almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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13. Rahat ve kaliteli Nike erkek sneaker şu anda %25 indirim ile satışta ve tüm numaraları da mevcut!

13. Rahat ve kaliteli Nike erkek sneaker şu anda %25 indirim ile satışta ve tüm numaraları da mevcut!

Hafif, rahat ve şık bir ayakkabı.

40-46 arası numarası mevcut.

Normalde fiyatı 2498 TL ancak şu anda sepette %25 indirim ile çok daha uyguna alabilirsiniz.

İndirimi kaçırmadan bu ürünü almak ya da diğer indirimli Nike ürünlerine bakmak için buraya tıklayabilirsiniz.

'Ürün rahat şık kaliteli tavsiye ederim.'

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