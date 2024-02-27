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Seyahat İşi Benden Sorulur Diyorsanız Çantanızda Bu 15 Ürünü Bulundurmalısınız

etiket Seyahat İşi Benden Sorulur Diyorsanız Çantanızda Bu 15 Ürünü Bulundurmalısınız

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 10:07

Seyahate çıkarken yanınıza gerekli her şeyi aldığınızı düşünürsünüz ama sonradan bir bakarsınız ki farklı bir ülkede olduğunuz için kendi şarj aletiniz işe yaramıyor. Elbette her neredeyseniz oradan satın alarak bu sorununuzu kısa sürede çözebilirsiniz. Ama neden daha fazla ödeyesiniz ki ve neden zaman kaybedesiniz ki? Sonuçta vaktiniz kısıtlı. Siz seyahatinizin tadını çıkarın diye biz size yanınıza almanın faydalı olacağı 16 ürünü (15 + 1 bonusu ile) tek tek listeledik. Onedio'nun bu dev hizmetinden faydalanmayı unutmayın!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 26 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Valizde size yer kazandıracak sıkıştırmalı çantalar.

1. Valizde size yer kazandıracak sıkıştırmalı çantalar.

Hem su geçirmez hem de yerden kazandırıyor.

Böylece valizinize istediğiniz kadar şey sığdırabilirsiniz.

Fiyatı 273 TL.

Almak isteyenler için burada.

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2. Gittiğiniz her yerde evinizde gibi güvende hissedebilmeniz için taşınabilir bir kapı kilidi.

2. Gittiğiniz her yerde evinizde gibi güvende hissedebilmeniz için taşınabilir bir kapı kilidi.

Otel odalarında ya da kiralık evlerde daha güvende hissetmenizi sağlar.

Kurulumu alet gerektirmez kolayca kurulur ve çoğu kapı türü için uygundur.

Saklama çantası ile beraber geliyor.

2 adet kilidin fiyatı 162 TL.

Almak isteyenler için burada.

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3. Seyahat ederken etraftakileri hiç rahatsız etmeden ve gözlerinizi de hiç yormadan keyifle kitabınızın tadını çıkarabileceğiniz boyuna takılan bir Led okuma lambası.

3. Seyahat ederken etraftakileri hiç rahatsız etmeden ve gözlerinizi de hiç yormadan keyifle kitabınızın tadını çıkarabileceğiniz boyuna takılan bir Led okuma lambası.

Şarj edilebilir özelliği ile oldukça kullanışlı bir okuma ışığı.

Hafif olduğu için boynu asla rahatsız etmiyor.

Farklı renk seçenekleri de mevcut.Fiyatı 429 TL.

Almak isteyenler için burada.

'3-4 aydır yoğun bir şekilde kullanıyorum. Öncelikle gerçekten hafif, rahatsız etmiyor. 3 farklı ışık fonksiyonu ve her birinin 3 farklı seviye ayarlaması gayet başarılı. Geceleri kitap okumayı sevenlerin yada ince işlerle uğraşmayı sevenlerin elinde bulunması gerekir. Yarım saatlik şarj ile 12-14 saat arasında kullanılabiliyor.'

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4. İçinde ne olduğunu açmadan görebileceğiniz pratik bir makyaj çantası.

4. İçinde ne olduğunu açmadan görebileceğiniz pratik bir makyaj çantası.

Böylece her seferinde acaba maskaram hangi çantadaydı diye aramaya son.

Bir bakışta ne nerede görebileceksiniz.

Fiyatı 351 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Ansızın bastıran yağmurdan veya nemden saçlarınızı koruyacak su geçirmez bir şapka.

Uzun saçlar için uygun olan bu şapka saçlarınızın nemden ya da yağmurdan bozulmasını önlemek için idealdir.

İstediğiniz zaman kullanabilmeniz için katlayıp çantanıza koyabilirsiniz. Çünkü çok minik ve hiç yer kaplamıyor.

Almak isteyenler için burada.

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6. Ansızın bastıran yağmurdan korunmanın bir diğer yolu da bu şirin yağmurluklar.

6. Ansızın bastıran yağmurdan korunmanın bir diğer yolu da bu şirin yağmurluklar.

Renkleri de koruyuculukları da harika.

Sarı, mavi ve pembe. 3 adet kolay taşınan yağmurluğun fiyatı 893 TL.

At çantana, yağmura yakalanınca saklanmak zorunda kalma.

Almak isteyenler için burada.

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7. Beyleri de unutmadık. Hem sportif hem de katlayıp çantada taşımak için ideal bir model.

7. Beyleri de unutmadık. Hem sportif hem de katlayıp çantada taşımak için ideal bir model.

Su geçirmez özellikteki yağmurluk sizi aynı zamanda rüzgardan korumak için de idealdir.

Minik taşıma çantası ile her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz oldukça pratik bir model.

Fiyatı 1599 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Sürekli bir şeyler içmeyi seven ama bunu yaparken de doğayı korumaya özen gösterenler için katlanabilir silikon seyahat kupası.

8. Sürekli bir şeyler içmeyi seven ama bunu yaparken de doğayı korumaya özen gösterenler için katlanabilir silikon seyahat kupası.

Hem sıcak hem soğuk içecekler için uygundur.

İçeceğiniz bittiğinde katlayıp çantanıza atabilirsiniz, yer kaplamaz.

Fiyatı 240 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Çok fotoğraf çektiğiniz için hızlıca biten şarjınızın imdadına yetişecek kaliteli bir powerbank.

9. Çok fotoğraf çektiğiniz için hızlıca biten şarjınızın imdadına yetişecek kaliteli bir powerbank.

Çünkü kimse seyahatteyken aniden şarjının bitmesinden hoşlanmaz.

Bu ürünün, süper hızlı şarjı desteklediğinin de altını çizelim.

Fiyatı 1399 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Eğer hassas bir mideye sahipseniz, araba ve gemi yolculuklarında çok işinize yarayacak bulantı önleyici bileklik.

10. Eğer hassas bir mideye sahipseniz, araba ve gemi yolculuklarında çok işinize yarayacak bulantı önleyici bileklik.

Karada, denizde veya havada... Bulantının nerede geleceğini bilemeyenlerin çantasında olması gereken bir ürün.

2 çift bileklik 623 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Yürürken ayakkabınızın ayağınıza vurma riskini minimize edecek jel topuk koruyucular.

11. Yürürken ayakkabınızın ayağınıza vurma riskini minimize edecek jel topuk koruyucular.

Ayakkabı vurduktan sonra bant bile yapıştırsanız o acı hissedilir. O yüzden ayakkabı vurmadan önlem almak önemli.

Böylece seyahatinizden maksimum verimi ve keyfi alabilirsiniz.

Fiyatı 159 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Sıcak havalarda bacakların birbirine sürtmesinden dolayı bacaklarının iç kısmı tahriş olanların derdine derman olacak kaymaz silikon bantlar.

12. Sıcak havalarda bacakların birbirine sürtmesinden dolayı bacaklarının iç kısmı tahriş olanların derdine derman olacak kaymaz silikon bantlar.

Bacakların birbirine değmesini ve tahriş olmasını önler.

O acıyı ancak çeken bilir, önceden önlem almak önemli.

Erkekler için olan modeli burada.

Kadınlar için olanı da burada.

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13. Bilmediğiniz bir yerdeyken paranızı ve kimliğinizi güvende tutmanızı sağlayacak gizli sütyen cüzdanı.

13. Bilmediğiniz bir yerdeyken paranızı ve kimliğinizi güvende tutmanızı sağlayacak gizli sütyen cüzdanı.

Daha iyi bir para saklama yöntemi yok gerçekten.

Fiyatı 369 TL.

Almak isteyenler için burada.

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14. Dünyanın neresine giderseniz gidin, telefon ve bilgisayarınızı şarj etmek için kullanabileceğiniz bir seyahat adaptörü.

14. Dünyanın neresine giderseniz gidin, telefon ve bilgisayarınızı şarj etmek için kullanabileceğiniz bir seyahat adaptörü.

224'ten fazla ülkeye uygun uluslararası priz adaptörünün 4 tane USB bağlantısı bulunuyor.

Fiyatı 621 TL.

Almak isteyenler için burada.

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15. Valizinizin içini düzene sokacak, aradığınız her şeyi bulmanızı kolaylaştıracak, tam 8 parçadan oluşan bir valiz içi düzenleme seti.

15. Valizinizin içini düzene sokacak, aradığınız her şeyi bulmanızı kolaylaştıracak, tam 8 parçadan oluşan bir valiz içi düzenleme seti.

Ayakkabı çantası, kozmetik çantası, şarj aleti, ilaçlarınız ya da anahtar gibi minik eşyalarınız için mini boy çanta da dahil olmak üzere çok kullanışlı 8 parçadan oluşan bir set.

Valiz yapmak da valizi boşaltmak da eskisinden kolay olacak, o kesin.

Fiyatı 336 TL.

Almak isteyenler için burada.

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Bonus: Oluşabilecek minik ısırıklar ve kazalar için yanınızda bulunması iyi olan bir ilk yardım kiti.

Bonus: Oluşabilecek minik ısırıklar ve kazalar için yanınızda bulunması iyi olan bir ilk yardım kiti.

İçinde neler mi var?

  • 10 X Yara Bandı Klasik

  • 4 X Mini Bant

  • 1 X Ekonomik Bant

  • 4 X Elastik Flaster

  • 2 X Yara Bandı Su Gecirmez

  • 1 X Kene Cikarma Aparatı

  • 4 X Disk Pamuk

  • 1 X Soğutucu Gel

  • 1 X Kantaronlu Krem

  • 1 X İlaç Kutusu

  • 1 X Hap Kutusu

  • 4 X Çengelli iğne

  • 2 X Toz Seker 4g

  • 1 X Cımbız

Fiyatı 99 TL.

Almak isteyenler için burada.

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