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Her Zaman Geç Kalanlara Zaman Kazandıran 12 Saç Ürünü

etiket Her Zaman Geç Kalanlara Zaman Kazandıran 12 Saç Ürünü

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 16:12

Saçınızı aynı anda hem kurutup hem şekil verebileceğiniz saç şekillendiricilerden, saçınız ıslakken kullanabileceğiniz saç düzleştiricilere, en pratik saç bakım ürünlerini sizin için listeledik. Vakit nakittir diyenler hemen buraya!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 23 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. En kısa sürede en güzel topuzu yapmanın sırrı nedir biliyor musunuz?

1. En kısa sürede en güzel topuzu yapmanın sırrı nedir biliyor musunuz?

Doğru fırça ile topuz yapmak!

Mükemmel topuzu yapmanız için ihtiyacınız olan fırça burada.

'Topuz yaparken rahat yapabiliyorsunuz saçı kesinlikle çok iyi yapıştırıp şekil veriyor.'

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2. Saçlarınız yağlandığında, bakımsız göründüğünde ve yıkayacak vaktiniz olmadığı anlarda kurtarıcınız olacak bir kuru şampuan.

2. Saçlarınız yağlandığında, bakımsız göründüğünde ve yıkayacak vaktiniz olmadığı anlarda kurtarıcınız olacak bir kuru şampuan.

Sadece 1 dakikada tazelenmiş, canlı ve dolgun saçlara kavuşmanızı sağlayan bir kuru şampuan.

Bu sayede saçlarınızı yıkayıp kurutacak vaktiniz olmadığı zamanlarda yeni yıkanmış gibi temiz ve hacimli saçlara hızlıca kavuşabilirsiniz.

Fiyatı 145 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Nöbette kullanmak çok iyi geldi. Çok ferahlattı.'

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3. Saçlarını düzleştirmeden önce kurutarak vakit kaybetmek istemeyenlerin tercihi Remington saç düzleştirici.

3. Saçlarını düzleştirmeden önce kurutarak vakit kaybetmek istemeyenlerin tercihi Remington saç düzleştirici.

Hem ıslak hem de kuru kullanım için uygun olan çok iyi bir düzleştirici.

Yapılan tüketici araştırmalarına göre kullanıcılar bu ürünle, kendi düzleştiricilerinden ve saç kurutma makinelerinden %86 daha hızlı bir şekilde saçlarını yapabilmişler.

Oldukça başarılı değil mi sizce de?

Fiyatı 1649 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Dalgalı, uzun, çok ve inatçı saçlara sahibim. Bu ürünü tercih etme sebebim saçlarım nemliyken de kullanabilecek olmamdı. Remington markasını tercih etme sebebim ise öncesinde bilinçsizce şansıma denk gelip aldığım Remington marka saç düzleştiriciyi 8.5 yıl boyunca problemsiz şekilde kullanmış olmamdı. Dile kolay.. Marka kaliteli ürünler üretmeye devam ettiği sürece her daim ilk adresim olacaktır. Amazon satıcılı olarak sipariş verdim 1 günde elime ulaştı. Nemli saçımı tamamen düzleştirmesi yarım saatimi aldı ( bahsettiğim gibi saçlarım uzun, yoğun ve inatçı ortalama uzunlukta bir saça sahipseniz muhtemelen 10-15 dk yeterli olacaktır.) Remington ile model verilen saç zaten bozulmaz :) fönü bozmak için yıkamanız veya saçı bir şekilde nemlendirmeniz gerekir; bu olmadığı taktirde saçınız ilk modellediğiniz şekilde kalıyor.'

4. Saçlarınızı yıpratmadan hızlıca kurumasını sağlamanın en pratik yollarından biri bu mikrofiber saç kurutma havluları.

4. Saçlarınızı yıpratmadan hızlıca kurumasını sağlamanın en pratik yollarından biri bu mikrofiber saç kurutma havluları.

Bağlaması çok pratik, kaymıyor ve suyu çok iyi emdiği için saçınızın hiç zarar görmeden hızlıca kuruyor.

Klasik havlular ile kıyaslanamayacak kadar başarılı.

Bu ürünü aynı zamanda yüzünüze maske yaparken de saçlarınızın maskeye yapışmasını önlemek için kullanabilirsiniz.

Üçlü setin fiyatı 139 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok rahat ve fazla suyu çok iyi emiyor.'

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5. Veeee... Sıcak hava üflemeli şekillendiriciler içerisinde en çok satılan ürün karşınızda!

5. Veeee... Sıcak hava üflemeli şekillendiriciler içerisinde en çok satılan ürün karşınızda!

El becerisi çok iyi olmayanların bile rahatlıkla kullanabileceği pratiklikte bir ürün. Saçınızı kuruturken aynı zamanda fönünü de yapıyor ve bu sayede zamandan da kazandırıyor.

Ayrıca bu saç şekillendiricide kullanılan iyon teknolojisi saçlarda oluşan elektriklenmeyi önlüyor.

21 ve 40mm saç fırçaları ile beraber geliyor.

Fiyatı 1165 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Benim beklentimi karşıladı, kullanması pratik. Normalde çok kabaran bir saçım var. Kuru ve dalgalı. Kuaför fönüne yakın düz oluyor. Saçlarınız kıvırcık ve kalın telliyse belki birkaç saç ürünüyle güzel sonuç alınabilir. Hafif nemli saça, parça parça ayırıp alt kısmından fönlemeye başlayınca en iyi sonuç alınıyor. Kalıcılığı da güzel. :) '

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6. Sabah vakti olmayanların saçlarını gece uyurken sabaha hazırlayan ısıtmasız bukle maşası.

6. Sabah vakti olmayanların saçlarını gece uyurken sabaha hazırlayan ısıtmasız bukle maşası.

Her saç tipi için uygun olan bu setle gece yatmadan saçlarınızı yapıp, sabaha hazır bir şekilde uyanabilirsiniz.

Sabah tek yapmanız gereken bigudileri saçınızdan çıkarıp taramak. Ve hazırsınız!

Fiyatı 633 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Şapka kullanmayı seven ama saçını şekillendirmek için vakti olmayanlar için hızlı çözüm sunan peruklu bir şapka.

7. Şapka kullanmayı seven ama saçını şekillendirmek için vakti olmayanlar için hızlı çözüm sunan peruklu bir şapka.

Tek parça tasarıma sahip olan bu şapka, size hem zamandan kazandırır hem de zahmetsiz hoş bir görünüm sağlar.

Fiyatı 602 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Saçlarınızı topladığımızda minicik ve biçimsiz duran topuzunuzu anında güzelleştirecek bir saç tokası.

8. Saçlarınızı topladığımızda minicik ve biçimsiz duran topuzunuzu anında güzelleştirecek bir saç tokası.

Bu toka saç hacmini zenginleştirmek ve hızlıca şık bir topuz yapabilmek için mükemmeldir.Farklı renk seçeneklerinden saç renginize en yakın olanı kolaylıkla seçebilirsiniz.

Fiyatı 858 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. İnce telli, sönük saçları dolgun hacimli, salon profesyonelliğinde bir görünüme hızlı bir şekilde kavuşturan bir saç spreyi.

9. İnce telli, sönük saçları dolgun hacimli, salon profesyonelliğinde bir görünüme hızlı bir şekilde kavuşturan bir saç spreyi.

Saçlarda ağırlık yapmayan bu spreyle hacimli, dolgun görünümlü saçlara zahmetsizce kavuşabilirsiniz. 

Ayrıca içeriğindeki Panthenol narin saçları korur ve güçlendirir, uzun süre dayanan, doğal bir hacme kavuşturmayı destekler

Fiyatı 269 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Saçınızı topladığınızda inatla yerinden durmayan saçları sabitleyecek bir saç şekillendirici stick wax.

10. Saçınızı topladığınızda inatla yerinden durmayan saçları sabitleyecek bir saç şekillendirici stick wax.

Saçlarınızı hızlıca hizaya getirmenin en kolay yolu.

Fiyatı 129 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Kıvırcık saçlarla baş etmenin en kolay yolu.

11. Kıvırcık saçlarla baş etmenin en kolay yolu.

Buklelerinin gün boyu canlı ve hacimli görünmesi için tek yapman gereken bu ürünü nemli saçına diplerine değdirmeden sürmek ve şekillendirmek.

Fiyatı 64 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Yıllardır kullanıyorum, fiyat neredeyse yarı fiyatınaydı, onsuz saçlarımla baş edemiyorum. Tam zamanında ve iyi paketlenmişti.'

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12. Saçınıza o mükemmel topuzu yapmanın en kolay yolu.

Yuvarlak, pürüzsüz ve harika gözüken bir topuz yapmak için ihtiyacınız olan ürün bu.

Üstelik kullanımı da çok kolay.

Fiyatı 201 TL.

Almak isteyenler için burada.

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