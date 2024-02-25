Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Doğallık Ön Planda: Organik ve Vegan Kişisel Bakım Ürünlerinde Öne Çıkan 12 Ürün

etiket Doğallık Ön Planda: Organik ve Vegan Kişisel Bakım Ürünlerinde Öne Çıkan 12 Ürün

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 18:42

Kişisel bakımına özen gösteren ama bu özeni gösterirken içeriğine de dikkat edenler buraya. Sizin için vegan sertifikalı ürünleri ve organik bakım ürünlerini, fiyatları ve yorumları ile listeledik. Şampuandan yüz maskesine... Doğal içerik seven herkese göre bir ürün var. Bakımına özen gösterenler haydi içeriğimize!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 24 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. G&Z Organik Vegan Işıltılı Aydınlatıcı Yüz Bakım Kremi

1. G&Z Organik Vegan Işıltılı Aydınlatıcı Yüz Bakım Kremi

Cildinizin yoğun bir şekilde sıkılaşmasını sağlarken aynı zamanda ince çizgilerinizin de yok olmasına yardımcı olur.

Altının içerisinde bulunan madde sayesinde ciltte bulunan nemi korur ve cildinizin esnek yapısını korumasına yardımcı olur.

Bu ürünü kullandıkça, cildiniz sağlıklı bir şekilde ışıldar. 

Fiyatı 239 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

2. Foamie Shake Your Coconuts Body Bar Nemlendirici Katı Duş Jeli

2. Foamie Shake Your Coconuts Body Bar Nemlendirici Katı Duş Jeli

Ergonomik tasarımı ile masaj yaparak cildi canlandıran 2'si 1 arada body bar ile tanışmaya hazır mısınız? Hindistan cevizi yağı ve kakao yağı ile cildi besleyerek ipeksi bir pürüzsüzlük sağlar. 

Plastik atık içermez. Vegandır.

Fiyatı 319 TL.

Almak isteyenler için burada.

'İlk kez bugün kullandım, hemen köpürdü ve vücudumu spa'dan yeni çıkmışım gibi hissettirdi. Cildim harika koktu ve dokunulduğunda yumuşacık. İnanılmaz, harika bir ürün. Evet, fiyat yüksek ama buna değer.'

Amazon

3. Simple Kind To Skin Pürüzsüzleştirici Peeling

3. Simple Kind To Skin Pürüzsüzleştirici Peeling

Asya güzellik ritüellerinden esinlenen ve doğal liflerden yapılan Simple marka peeling, cildinizi ölü hücrelerden arındırarak nazik bir şekilde temizler ve canlandırır.

Tam bir fiyat performans ürünü ve temiz içerikli bir ürün.

Alkol, paraben, renklendirici, parfüm, mineral yağı içermez. PETA onaylı ürün, hayvanlar üzerinde test edilmemiştir ve vegandır

Fiyatı 60 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Banyodan sonra cildim yumuşadığında kullanmayı tercih ediyorum ve gerçekten peeling etkisini hissediyorum. Düzenli kullanımda siyah noktalarımda azalma gözlemledim. Amazon ürünü güzel paketlemişti, akma sızma olmadan geldi.'

Amazon

4. Savon De Royal Luxury Vegan Sıvı Sabun

4. Savon De Royal Luxury Vegan Sıvı Sabun

Alkol ve paraben içermeyen formülü ile cildinizi kurutmayan, ferah ve taze bir kokuya sahip olan vegan sertifikalı bu sıvı sabun banyonuzun baş köşesine konmayı bekliyor.

Fiyatı 99 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Devamlı kullanıyoruz, bittikçe bu siteden tedarik ediyorum .En uygun fiyatla burada satılıyor.'

Amazon

5. Raqun Organik İçerikli Tırnak Bakım Serumu

5. Raqun Organik İçerikli Tırnak Bakım Serumu

%100 doğal sabit yağlar ve organik uçucu yağlarla tırnaklarınızı ve tırnak etlerinizi nemlendirmek beslemek, bakımını ve onarımını yapmak için formüle edilen bu bakım serumu, tırnak kırılmalarının önüne geçerek daha güçlü olmalarına ve daha hızlı uzamalarına da yardımcı olur.

Fiyatı 300 TL.

Almak isteyenler için burada.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Aromatica %95 Organik Aloe Vera Jeli

6. Aromatica %95 Organik Aloe Vera Jeli

Bu organik aloe vera jelini, ister güneşlendikten sonra cildinizi rahatlatmak için kullanın ister cilt lekeleri için. Cildinizi rahatlatır.

Fiyatı 99 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün siyah nokta da sıkıntı yaşıyorsanız bire bir çözüm sağlamakta gözenekleri temizleyip küçültüyor. Nemlendiricinin üzerine sürebilirsiniz ve yatmadan önce kullanmanız önerilir.'

Amazon

7. Sky Organics Bio Organik Pamuklu Çubuk

7. Sky Organics Bio Organik Pamuklu Çubuk

Tarım ilacı veya diğer agresif kimyasallar içermez, bu nedenle hipoalerjeniktir.

Bu pamuklu çubuklar GOTS sertifikalı organik pamuk ile üretilmiştir. Bunun anlamı, ekolojik olarak üretilen pamuğumuzun üretiminde böcek ilacı veya böcek ilacı kullanılmamıştır.

Fiyatı 554 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

8. Görkito Yıkanabilir Organik Temizleme Pamukları

8. Görkito Yıkanabilir Organik Temizleme Pamukları

Görkito yıkanabilir makyaj temizleme pamuğu; elde tek tek dokunan, %100 organik pamuk ipliğinden yapılmış, defalarca kez kullanılabilen ve sürdürülebilir yapıya sahip bir ürün.

Organik ve çevre dostu bir ürün.

2'li paketin fiyatı 329 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

9. Weleda Skin Food Light Nemlendirici ve Besleyici Organik Bakım Kremi

9. Weleda Skin Food Light Nemlendirici ve Besleyici Organik Bakım Kremi

Doğal bitki özleri içeren formülüyle, çok kuru ve yıpranmış ciltler için uygun olan bir bakım kremi.Hızlı emilimi sayesinde günlük kullanım için idealdir.

Fiyatı 629 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

10. Iva Natura Organik Gözenek Sıkılaştırıcı Siyah Yüz Maskesi

10. Iva Natura Organik Gözenek Sıkılaştırıcı Siyah Yüz Maskesi

Organik sertifikalı ve %100 vegan yüz maskesi ile tıkalı gözeneklere ve siyah noktalara elveda edebilirsiniz.

Fiyatı 279 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Rhaneva Fresh Organik ve Vegan Sertifikalı Deo Roll-On

11. Rhaneva Fresh Organik ve Vegan Sertifikalı Deo Roll-On

%100 doğal ve sertifikalı organik içeriğiyle gün boyu süren konfor sağlar. İçeriğinde bulunan çinko risinoleat ve koltuk altınızın doğal florasını destekleyen organik uçucu yağlar gün boyu süren konfor sağlar. 

Fiyatı 375 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

12. Arifoglu Organik Saç Bakım Yağı

12. Arifoglu Organik Saç Bakım Yağı

Saçın doğal yapısıyla uyumlu organik içeriğiyle saçı derinlemesine besleyen bu ürün, saçlardaki kırıkların en aza indirilmesine yardım eden sağlıklı bir organik bitki kozmetiği ürünü.

Fiyatı 319 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?