Doğallık Ön Planda: Organik ve Vegan Kişisel Bakım Ürünlerinde Öne Çıkan 12 Ürün
Doğallık Ön Planda: Organik ve Vegan Kişisel Bakım Ürünlerinde Öne Çıkan 12 Ürün
Kişisel bakımına özen gösteren ama bu özeni gösterirken içeriğine de dikkat edenler buraya. Sizin için vegan sertifikalı ürünleri ve organik bakım ürünlerini, fiyatları ve yorumları ile listeledik. Şampuandan yüz maskesine... Doğal içerik seven herkese göre bir ürün var. Bakımına özen gösterenler haydi içeriğimize!
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1. G&Z Organik Vegan Işıltılı Aydınlatıcı Yüz Bakım Kremi
2. Foamie Shake Your Coconuts Body Bar Nemlendirici Katı Duş Jeli
3. Simple Kind To Skin Pürüzsüzleştirici Peeling
4. Savon De Royal Luxury Vegan Sıvı Sabun
5. Raqun Organik İçerikli Tırnak Bakım Serumu
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6. Aromatica %95 Organik Aloe Vera Jeli
7. Sky Organics Bio Organik Pamuklu Çubuk
8. Görkito Yıkanabilir Organik Temizleme Pamukları
9. Weleda Skin Food Light Nemlendirici ve Besleyici Organik Bakım Kremi
10. Iva Natura Organik Gözenek Sıkılaştırıcı Siyah Yüz Maskesi
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11. Rhaneva Fresh Organik ve Vegan Sertifikalı Deo Roll-On
12. Arifoglu Organik Saç Bakım Yağı
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