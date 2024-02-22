İnternetin Ünlüleri Burada! Sosyal Medyanın Öne Çıkan 12 Popüler Ürünü

Hue Go taşınabilir akıllı ışığı; yerleşik, şarj edilebilir pili sayesinde istediğiniz yere götürebilirsiniz. Bu lambayı seyahate çıkarken yanınıza alabilir, romantik bir akşam yemeğinde masanızı süslemek için kullanabilir veya yaz partilerinizin ortamını canlandırmak için dışarıda kullanabilirsiniz. 2,5 saatlik parlak akıllı aydınlatma veya 18 saate kadar Cozy Candle ışık etkisi sunan ürünün uyuma rutini de ayarlanabiliyor.

Bu sayede gün doğumunu taklit ederek yavaşça aydınlatan ışıklarınız sayesinde, güne sakin ve yenilenmiş hissederek başlayabilir, akşamlarıysa, sıcak beyaz ışıkları kademeli olarak kısarak iyi bir gece uykusuna hazırlanabilirsiniz.

Fiyatı 2799 TL.

Almak isteyenler için burada.