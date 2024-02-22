Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
İnternetin Ünlüleri Burada! Sosyal Medyanın Öne Çıkan 12 Popüler Ürünü

etiket İnternetin Ünlüleri Burada! Sosyal Medyanın Öne Çıkan 12 Popüler Ürünü

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 14:31

Online alışverişin yıldızları burada! İnternet üzerinden en çok satılan ürünleri sizin için derledik. Bakalım favoriniz hangisi olacak?

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 22 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Philips Hue GO V2 Bluetooth Özellikli Taşınabilir Akıllı Led Masa Lambası

1. Philips Hue GO V2 Bluetooth Özellikli Taşınabilir Akıllı Led Masa Lambası

Hue Go taşınabilir akıllı ışığı; yerleşik, şarj edilebilir pili sayesinde istediğiniz yere götürebilirsiniz. Bu lambayı seyahate çıkarken yanınıza alabilir, romantik bir akşam yemeğinde masanızı süslemek için kullanabilir veya yaz partilerinizin ortamını canlandırmak için dışarıda kullanabilirsiniz. 2,5 saatlik parlak akıllı aydınlatma veya 18 saate kadar Cozy Candle ışık etkisi sunan ürünün uyuma rutini de ayarlanabiliyor.

Bu sayede gün doğumunu taklit ederek yavaşça aydınlatan ışıklarınız sayesinde, güne sakin ve yenilenmiş hissederek başlayabilir, akşamlarıysa, sıcak beyaz ışıkları kademeli olarak kısarak iyi bir gece uykusuna hazırlanabilirsiniz.

Fiyatı 2799 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Evet biraz pahalı ama çok iyi bir yatırım. Tavan ışığı sevmeyen biri için harika bir ürün. Uygulamasını indirip alarm, uykuya geçiş gibi özelliklerini kullanabilirsiniz.'

Amazon

2. Victorinox Paslanmaz Çelik Soyacak

2. Victorinox Paslanmaz Çelik Soyacak

Yumuşak veya sert kabuğu olan meyve ve sebzeler için ideal olan paslanmaz çelik bir soyacak.

Fiyatı 219 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok kullanışlı müthiş keskin her evde olmalı.'

Amazon

3. LEGO® ICONS Sukulentler - Yetişkinler İçin LEGO Botanik Sergilenebilir Yaratıcı Model Yapım Seti

3. LEGO® ICONS Sukulentler - Yetişkinler İçin LEGO Botanik Sergilenebilir Yaratıcı Model Yapım Seti

771 parçadan oluşan lego setinde 9 bitkiyi birbirine bağlayarak, küçük gruplar halinde düzenleyerek veya tek tek sunarak modelinizi kişiselleştirebilirsiniz.

Fiyatı 1849 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ablama doğum günü hediyesi olması için satın almıştım, ona hediyeyi verdikten sonra yorumu yazmak istemiştim: Hediyesini verdim ve hem sukulentlere hem de lego tarzı şeylere bayılan biri olarak çok beğendi. Zevkle birkaç saat içinde tamamladı. Yapımı kolay ve nispeten basit bir set olsa da bitirince gerçekten tatlı durduğunu söyleyebilirim.'

Amazon

4. Xiaomi Smart Band 8 Akıllı Saat

4. Xiaomi Smart Band 8 Akıllı Saat

Bileğinizi her kaldırdığınızda parlaklık, gözlerinizi yormayacak optimum ve en uygun seviyeye ayarlanacak şekilde dizayn edilmiştir.

Sürekli kalp atışı izleme, bilimsel uyku izleme, sürekli stres izleme, sürekli kan oksijen doygunluğu izleme gibi bir sürü özelliği de barındırıyor.

Fiyatı 1096 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kendim Apple Watch 7 kullanıyorum bunu da sevgilime aldım ve ben her gün şarj ile uğraşırken o ne zaman şarj edeceğini unutuyor.'

Amazon

5. Dymo Junior Kişisel Mekanik Etiketleme Makinesi

5. Dymo Junior Kişisel Mekanik Etiketleme Makinesi

“Çevir ve klikle” tasarımı, hem çocuklar hem de yetişkinler için kolay kullanım olanağı sağlar.

Özel semboller dahil 42 farklı kabartma karakter içerir. Ayrıca pil kullanımı da gerektirmez.

Fiyatı 299 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Hastalık gibi bir alet. Her şeye etiket yazmaya başladık. Yokluğunda ne kadar lüzumlu olduğunu bilemediğin bir ürün...'

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Kalp Şeklinde Mini Waffle Yapma Makinesi

6. Kalp Şeklinde Mini Waffle Yapma Makinesi

Dakikalar içinde ısınır, yapışmaz yüzeyi ile hızlıca waffle'ınızı hazırlar.

Üstelik yer de kaplamıyor.

Fiyatı 1746 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün beklendiği gibi küçüktü, ancak güzel, kullanımı kolay ve harika waffle yapıyor. Oğlum ailemiz için kahvaltı yapmak için kullandı ve yardım almadan çalıştırabildi. Çocuklar için de harika!'

Amazon

7. Foşur Foşur Temizliğin Sırrı: Scrub Daddy Colours Smiley Temizlik Süngeri

7. Foşur Foşur Temizliğin Sırrı: Scrub Daddy Colours Smiley Temizlik Süngeri

3 farklı renk süngeri, 3 farklı yerde karıştırmadan kullanabilirsiniz.

Her daim gülümseyen yüzü ile size pozitif enerji yayarken aynı zamanda gülümseyen ağzı ile de kaşık gibi parçaları daha hızlı ve efektif bir şekilde temizler.

Fiyatı 694 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

8. Buffer Yüksek Basınçlı Otomatik Bardak Yıkama Aparatı

8. Buffer Yüksek Basınçlı Otomatik Bardak Yıkama Aparatı

Otomatik bardak yıkayıcı, bebek şişeleri, kadehleri ve seyahat kupaları gibi tüm içeceklerin temizliği için kullanılabilir. Saniyeler içinde kolayca bardaklarınızı temizler.

Fiyatı 155 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün gayet güzel, özellikle 'Rabadon' satıcısından almanızı tavsiye ederim. Müşteriyle ilgilenmesi, ürünü anlatıldığı gibi yollaması ile güven verdi. Teşekkür ederim.'

Amazon

9. Osdue Usb'li Gün Batımı Lambası

9. Osdue Usb'li Gün Batımı Lambası

Yumuşak gün batımı lambası resim ve fotoğraf veya vlog çekmek için idealdir. 

Gün batımı lambası projektörü duvarlara, tavana ve zemine harika bir dairesel ışık yayar ve rahat bir ambiyans oluşturur.

Fiyatı 399 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

10. Catit Çiçekli Filtreli Kediler İçin Su Kabı

10. Catit Çiçekli Filtreli Kediler İçin Su Kabı

1.5 litre kapasiteli su kabı, sürekli taze ve serin su sağlayarak, kedinizin daha fazla su içmesini teşvik eder.

Filtre kartuşları ile sudaki kirlilik ve kötü kokuları giderir.

Fiyatı 670 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Yumuşak Silikon Saç Yıkama ve Saç Derisi Masaj Tarağı

11. Yumuşak Silikon Saç Yıkama ve Saç Derisi Masaj Tarağı

Islak saçı şampuanlamak, kuru saçı taramak ve masaj yapmak için kullanılabilir. 

Ayrıca evcil hayvanlarınız için de kullanabilirsiniz.

Fiyatı 67 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Silikonu sağlam tutuşu zahmetsiz ve dayanıklı hemen kırılmıyor. Parasını hak eden ürün.'

Amazon

12. Samuelworld Büyük Silikon Buz Küpü Tepsisi KalıplarıDuş Tarağı Yumuşak Silikon Saç Yıkama&Saç Derisi Masaj Tarağı

12. Samuelworld Büyük Silikon Buz Küpü Tepsisi KalıplarıDuş Tarağı Yumuşak Silikon Saç Yıkama&Saç Derisi Masaj Tarağı

Hemen erimeyen, bardakta şık duran bu dev buz küpleri ile içeceklerinizi çok daha keyifle yudumlayacaksınız.

16 adet dev buz küpü herkese yetecektir.

2'li paketin fiyatı 817 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?