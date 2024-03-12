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Bahar Fırsatları Başladı: İndirimli Adidas Puma ve Under Armour Ayakkabılar Burada!

etiket Bahar Fırsatları Başladı: İndirimli Adidas Puma ve Under Armour Ayakkabılar Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 13:48

Kadın, erkek ve çocuklar için indirimden alabileceğiniz en iyi sneakerlar burada. Adidas, Puma ve Under Armour markalarının koşu ayakkabısı, futbol ayakkabısı ve günlük spor ayakkabıları kampanyalı fiyatları ile içeriğimizde. Stoklar tükenmeden siz de hemen bakın...

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 12 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Somon çizgi detaylı Adidas kadın spor ayakkabı tam %27 indirimde!

1. Somon çizgi detaylı Adidas kadın spor ayakkabı tam %27 indirimde!

Bu tatlı spor ayakkabı, dolabındaki tüm kıyafetlere uyum sağlayacak. İkonik kauçuk taban yapısına sahip, Adidas marka logolu ayakkabı, stilinize katkı sağlamak için ideal.

Ve şu anda tam %27 indirimle sadece 1090 TL'ye alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

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2. Spor salonunda giymek için en rahat seçeneklerden biri olan Adidas AlphaBounce+ spor ayakkabı %27 indirimde!

2. Spor salonunda giymek için en rahat seçeneklerden biri olan Adidas AlphaBounce+ spor ayakkabı %27 indirimde!

Bu Adidas Alphabounce+ ayakkabı, dışarıda yürüyüş yapmak ve spor salonuna giderken kullanmak için idealdir. Yumuşak ve nefes alabilen file üst yüzeyi ile son derece konforlu bir model.

36-42 arası numarası mevcut olan ayakkabı şu anda indirimde 1490 TL.

Almak isteyenler için burada.

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3. Erkek sneakerlar içerisinde en çok satan model olan Adidas Ultrabounce erkek spor ayakkabı %29 indirimle satışta!

3. Erkek sneakerlar içerisinde en çok satan model olan Adidas Ultrabounce erkek spor ayakkabı %29 indirimle satışta!

Bu Adidas ayakkabı, koşu serüveninde bir sonraki adımı atmana yardımcı olur. Hafif Bounce yastıklama, konfor ve esneklik sunarak antrenmanlarına enerji kazandırır. Uzun ömürlü kauçuk dış taban, farklı yüzeylerde güçlü zemin tutuşu sağlar.

Ve asıl önemli nokta, şu anda indirimde 1488 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün güzel ve şık. Orijinal olmasını söylememe gerek bile yok. Amazon kalitesi her daim. Alırken yarım beden büyük almanızı tavsiye ederim. Adidas kalıp küçültmüş olabilir.'

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4. Adidas Courtbeat erkek spor ayakkabı %32 indirimi ile çok beğenilen modellerden bir diğeri.

4. Adidas Courtbeat erkek spor ayakkabı %32 indirimi ile çok beğenilen modellerden bir diğeri.

Kabul edelim %32 gayet güzel bir indirim oranı. Biraz da tasarımından bahsedelim.

Adidas'ın zengin tenis geçmişinden ilham alarak tasarlanan bu ayakkabı, ikonik stili modern detaylar ile bir araya getirmiş. Ayakkabı ayağınızı sarıyor ve konforlu bir giyim sağlıyor. Klasik kauçuk taban yapısı da, klasik görünümü tamamlıyor.

İndirimli fiyatı sadece 1090 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Adidas Bravada erkek ayakkabı %20 indirimde olan modellerden biri.

5. Adidas Bravada erkek ayakkabı %20 indirimde olan modellerden biri.

Sertleştirilmiş görünümlü dış tabanı ve kauçuk burun kısmı ile kaykay kültürünü yansıtan bu ayakkabı yalın tasarımı ile öne çıkıyor.

İndirimli fiyatı 1017 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Kadınlar için zamansız şıklığa sahip olan Puma Vikky Stacked günlük ayakkabı %21 indirimde.

6. Kadınlar için zamansız şıklığa sahip olan Puma Vikky Stacked günlük ayakkabı %21 indirimde.

Bu modelin ekstra kalın kauçuk taban her zamanki gibi iyi tutuş sağlar. 

Rahat ve şık.

%21 indirimli fiyatı 1174 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Tam numara aldık. Rahat ve kalın taban. Şimdilik güzel.'

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7. Puma Karmen kadın ayakkabı %22 indirimle alıcılarını bekliyor.

7. Puma Karmen kadın ayakkabı %22 indirimle alıcılarını bekliyor.

Siyah ve kalın taban sevenlerin gözdesi olan bir model.

Çok da rahat.

İndirimli fiyatı 1405 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Dün akşam sipariş verdiğim ürün bugün öğlen elimdeydi Türkiye'deki en hızlı alışveriş gidip avm'den almaktan bile daha hızlı. Ürün rahat tabanı baya yüksek içi yumuşacık.'

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8. Puma unisex model çocuk futbol ayakkabısı şu anda %17 indirimde!

8. Puma unisex model çocuk futbol ayakkabısı şu anda %17 indirimde!

Temas ve top kontrolü için yumuşak saya ile üretilmiştir. Hafif dış tabanı, mutlak kolaylıkla koşmanızı ve yön değiştirmenizi sağlar.

İndirimli fiyatı 999 TL.

35-38.5 arası numarası mevcut.

Almak isteyenler için burada.

'Oğlum severek kullanıyor.'

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9. Puma Courtflex V2 unisex çocuk spor ayakkabısı %16 indirimde!

9. Puma Courtflex V2 unisex çocuk spor ayakkabısı %16 indirimde!

İlhamını tenisten alan Courtflex V2 çocuk ayakkabısı, her gün giyilmek üzere çocuklar için tasarlandı. Kolayca giyilip çıkarılabilmesi için geniş bir yapıya ve genişletilmiş burun bölgesine sahip olan bu ayakkabı çocukların da ebeveynlerin de favorilerinden.

İndirimli fiyatı 776 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Puma Karmen Mid kadın spor ayakkabı %8 indirimde!

10. Puma Karmen Mid kadın spor ayakkabı %8 indirimde!

Giyer giymez uzun süreli konfor sunan bilekli bot şeklindeki bu sneaker kadınların favorilerinden.

İndirimli fiyatı şu anda 1746 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Erkekler için rahat ve şık bir seçenek olan Under Armour Locker terlik %19 indirimde!

11. Erkekler için rahat ve şık bir seçenek olan Under Armour Locker terlik %19 indirimde!

Hızlı kuruyan, tek parça performans kalıplı EVA terlik, spor salonunda soyunma odasında, sahilde ve havuz başında giymek için idealdir.

İndirimli fiyatı 460 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Under Armour Charged Engage 2 antrenman ayakkabısı %8 indirimde!

12. Under Armour Charged Engage 2 antrenman ayakkabısı %8 indirimde!

Ön ayak dokumalı hafif, nefes alabilen üst kısım, çok yönlü hareketler için ayağınızı kilitli tutar. 

Kırmızı rengi ile göz alıcı bir tasarıma ve rahatlığa sahip.İndirimli fiyatı 1589 TL.

Almak isteyenler için burada.

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13. Under Armour UA Surge 3 erkek koşu ayakkabısı %22 indirimde!

13. Under Armour UA Surge 3 erkek koşu ayakkabısı %22 indirimde!

Oldukça konforlu bir koşu ayakkabısı.

Yoğun antrenmanlarda bile ayaklarınızı serin tutar. Hafif file üst malzemesi her adımda nefes alan bir his için havalandırmayı artırır.

İndirimli fiyatı 1292 TL.

Almak isteyenler için burada.

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14. Under Armour UA BGS Assert 10 erkek çocuk koşu ayakkabısı %23 indirimde!

14. Under Armour UA BGS Assert 10 erkek çocuk koşu ayakkabısı %23 indirimde!

Hafif ve nefes alabilen yapıda bir spor ayakkabı.

Tek parça EVA orta taban inişleri yastıklarken kalkışlara çeviklik kazandırır.

35-39 arası numarası mevcut.

İndirimli fiyatı 1883 TL.

Almak isteyenler için burada.

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15. Under Armour UA Charged Bandit 2 koşu ayakkabısı %2 indirimde!

15. Under Armour UA Charged Bandit 2 koşu ayakkabısı %2 indirimde!

Hafif ve nefes alabilen yapısı ile çok şık bir sneaker.

42-44 arası numarası mevcut ve indirimli fiyatı da 2662 TL.

Almak isteyenler için burada.

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