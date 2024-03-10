Fırsat Ayağınıza Geldi: Koton Marka Ürünlerde %70'e Varan İndirim Başladı!
Fırsat Ayağınıza Geldi: Koton Marka Ürünlerde %70'e Varan İndirim Başladı!
Kadın, erkek ya da çocuk... Evde kimin ne eksiği varsa tamamlamanın tam zamanı. İster %70 indirim reyonundan, ister 3 al 2 öde reyonundan... Koton'da Mart ayı boyunca yer gök kampanya. Fırsatı kaçırmadan en güzel parçalara hızlıca ulaşabilmek için hemen önerilerimize göz atın.
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Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 10 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Çok tarz bir bluz, hem %70 indirimde hem de 3 al 2 öde kampanyasında!
2. Bu fitilli şapka da %70 indirime girenlerden...
3. Çok tarz çizgili bir saten fular... %60 indirimde ve 3 al 2 öde kampanyasına dahil ürünlerden sadece biri...
4. Kroşe detaylı volanlı çok tatlı pembe elbise tam %50 indirimde!
5. Beyleri de unutmadık. Beli lastikli cep detaylı sade ama tarz bir bermuda şort.
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6. Rachel Araz x Koton koleksiyonundan çok tarz bir parça...
7. Yeşilin güzelliği...
8. Dar kesim etiket baskılı erkek şort Koton indiriminin yıldızlarından...
9. Rachel Araz koleksiyonundan boncuk detaylı crop atlet.
10. Gelecek seneye yatırım amaçlı alabileceğiniz çok şık geniş yakalı kemer detaylı bir kaban.
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11. Renkli giyinmekten hoşlanan erkekler için kısa kollu çok tarz bir gömlek.
12. Paçası lastikli cep detaylı tarz bir kargo pantolon.
13. Püskül detaylı V yaka örgü crop atlet tam 70'lerin havasını yansıtıyor.
14. Yaz aylarında keyifle giyeceğiniz turuncu renk rahat kesim bir tulum.
15. Sade polo yaka tişört %70 indirimde sadece 111 TL. Üstelik 3 al 2 öde kampanyası da var!
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