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Fırsat Ayağınıza Geldi: Koton Marka Ürünlerde %70'e Varan İndirim Başladı!

etiket Fırsat Ayağınıza Geldi: Koton Marka Ürünlerde %70'e Varan İndirim Başladı!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 15:03

Kadın, erkek ya da çocuk... Evde kimin ne eksiği varsa tamamlamanın tam zamanı. İster %70 indirim reyonundan, ister 3 al 2 öde reyonundan... Koton'da Mart ayı boyunca yer gök kampanya. Fırsatı kaçırmadan en güzel parçalara hızlıca ulaşabilmek için hemen önerilerimize göz atın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 10 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Çok tarz bir bluz, hem %70 indirimde hem de 3 al 2 öde kampanyasında!

1. Çok tarz bir bluz, hem %70 indirimde hem de 3 al 2 öde kampanyasında!

Normalde fiyatı 549 TL olan bu bluz, şu anda %70 indirimde sadece 165 TL.

Üstelik 3 al 2 öde kampanyası da var.

Daha ne olsun, hemen buraya tıkla senin olsun. 

'159 boy 48 kg S beden aldım. Ürün renkleri mankendeki gibi canlı ve çok güzel.'

Hepsiburada

2. Bu fitilli şapka da %70 indirime girenlerden...

2. Bu fitilli şapka da %70 indirime girenlerden...

Çok tarz bir şapka.

Siyahı da var.

Normalde fiyatı 399 TL olan şapka, %70 indirimde sadece 120 TL.

İndirimi kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

3. Çok tarz çizgili bir saten fular... %60 indirimde ve 3 al 2 öde kampanyasına dahil ürünlerden sadece biri...

3. Çok tarz çizgili bir saten fular... %60 indirimde ve 3 al 2 öde kampanyasına dahil ürünlerden sadece biri...

Deneyimli moda direktörü Melis Ağazat ve Koton iş birliğiyle ortaya çıkan harika koleksiyonun bir parçası bu fular.

Normalde fiyatı 199 TL olan saten fular, şu anda %60 indirimde sadece 80 TL.

Üstelik 3 al 2 öde kampanyası da var.

Daha ne olsun, hemen buraya tıkla senin olsun.

Hepsiburada

4. Kroşe detaylı volanlı çok tatlı pembe elbise tam %50 indirimde!

4. Kroşe detaylı volanlı çok tatlı pembe elbise tam %50 indirimde!

Yaza ne kaldı ki şurada? Biraz pembelenmek herkese iyi gelecektir.

34-40 arası beden seçeneği bulunan elbise normalde 899 TL.

Sepette indirimi ile 450 TL'ye alabilirsiniz.

Ancak acele edin bedenleri hızla tükeniyor.

Fırsatı kaçırmadan sepetinize atmak için hemen buraya tıklayın.

Hepsiburada

5. Beyleri de unutmadık. Beli lastikli cep detaylı sade ama tarz bir bermuda şort.

5. Beyleri de unutmadık. Beli lastikli cep detaylı sade ama tarz bir bermuda şort.

Ekru, lacivert ve yeşil renk seçeneği olan şort hem rahat hem de şık. Yaz boyu üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz bir parça.

Normalde fiyatı 549 TL olan şort şu anda sepette indirimiyle 275 TL.

%50 indirimi kaçırmadan sepetinize atmak için hemen buraya tıklayın.

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6. Rachel Araz x Koton koleksiyonundan çok tarz bir parça...

6. Rachel Araz x Koton koleksiyonundan çok tarz bir parça...

İster takım eteği ile kombinleyin ister başka şort ve pantolonlarla...

Çok şık bir bluz.

Normalde fiyatı 530 TL olan crop atlet, sepette indirimi ile 265 TL.

Ayrıca 3 al 2 öde kampanyasına da dahil.

%50 indirimi kaçırmadan sepetinize atmak için hemen buraya tıklayın.

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7. Yeşilin güzelliği...

7. Yeşilin güzelliği...

Renginin güzelliği ile ilk bakışta sizi yakalayan pencere detaylı bluz %50 indirim ve 3 al 2 öde kampanyasındaki ürünlerden biri.

Normalde fiyatı 299 TL. Ancak şu anda sepette indirimi ile sadece 150 TL.

%50 indirimi kaçırmadan sepetinize atmak için hemen buraya tıklayın.

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8. Dar kesim etiket baskılı erkek şort Koton indiriminin yıldızlarından...

8. Dar kesim etiket baskılı erkek şort Koton indiriminin yıldızlarından...

Spor giyimden hoşlanan erkekler buna bayılacak.

Normalde fiyatı 499 TL olan erkek şort şu anda %50 indirim fırsatı ile sadece 250 TL.

Farklı renkleri de olan şort indirimin gözdelerinden...

%50 indirimi kaçırmadan sepetinize atmak için hemen buraya tıklayın.

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9. Rachel Araz koleksiyonundan boncuk detaylı crop atlet.

9. Rachel Araz koleksiyonundan boncuk detaylı crop atlet.

Tarzınıza uyuyorsa kaçırmamanız gereken parçalardan.

Normalde fiyatı 499 TL olan erkek şort şu anda %50 indirim fırsatı ile sadece 250 TL.

Üstelik 3 al 2 öde fırsatı da var.

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'Harika bir kumaşı var tavsiye ederim. Ürün kaliteli ve şık.'

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10. Gelecek seneye yatırım amaçlı alabileceğiniz çok şık geniş yakalı kemer detaylı bir kaban.

10. Gelecek seneye yatırım amaçlı alabileceğiniz çok şık geniş yakalı kemer detaylı bir kaban.

Zaten Mart daha bitmedi...

Hem seneye de giyerim çok güzelmiş diyenler için harika bir fırsat bu kaban.

Normalde fiyatı 1799 TL, kim bilir seneye ne olur... Ve şu anda %50 indirimi ile sadece 900 TL'ye alabilirsiniz.

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11. Renkli giyinmekten hoşlanan erkekler için kısa kollu çok tarz bir gömlek.

11. Renkli giyinmekten hoşlanan erkekler için kısa kollu çok tarz bir gömlek.

Hem tarz hem de uygun fiyatlı.

Sepette indirimli fiyatı sadece 375 TL.

Etrafa pozitif enerji saçan bir gömlek  için çok uygun. Hem de 3 al 2 öde kampanyası ile aslında çok daha uyguna gelecek fiyatı.

Daha ne duruyorsunuz_ %50 indirimi kaçırmadan sepetinize atmak için hemen buraya tıklayın.

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12. Paçası lastikli cep detaylı tarz bir kargo pantolon.

12. Paçası lastikli cep detaylı tarz bir kargo pantolon.

Rengi de modeli de harika. Hem bahar aylarında hem yazın giyilebilecek bir parça.

Üstelik şu anda yarı fiyatına satışta!

%50 indirimi kaçırmadan sepetinize atmak için hemen buraya tıklayın.

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13. Püskül detaylı V yaka örgü crop atlet tam 70'lerin havasını yansıtıyor.

13. Püskül detaylı V yaka örgü crop atlet tam 70'lerin havasını yansıtıyor.

Mavi rengi de var.

Fiyatı normalde 449 TL. Ancak şu anda indirimde sadece 225 TL.

Beğendiyseniz, %50 indirimi kaçırmadan sepetinize atmak için hemen buraya tıklayın.

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14. Yaz aylarında keyifle giyeceğiniz turuncu renk rahat kesim bir tulum.

14. Yaz aylarında keyifle giyeceğiniz turuncu renk rahat kesim bir tulum.

Geniş paça detaylı tulum hem %50 indirimde hem de 3 al 2 öde kampanyasına dahil ürünlerden.

Siyah rengi de var.

Pencere detaylı tulumu beğendiysen, %50 indirimi kaçırmadan sepetine atmak için hemen buraya tıklayabilirsin.

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15. Sade polo yaka tişört %70 indirimde sadece 111 TL. Üstelik 3 al 2 öde kampanyası da var!

15. Sade polo yaka tişört %70 indirimde sadece 111 TL. Üstelik 3 al 2 öde kampanyası da var!

Bu devirde 111 TL'ye bir şey bulmak zor.

Kaliteli kumaşı ve kullanışlı modeli ile her dolapta olması gereken bir tişört.

Hemen almak isteyenler için burada.

'Çok şık ve kumaşı harika. Çok güzel ve rahat bir ürün. Arkadaşlar içiniz rahat olsun çok tarz pamuklu kumaşı var.'

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