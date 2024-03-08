2024 İlkbahar/Yaz Sezonunun Göz Alıcı Güzellik Trendleri

Dediğimiz gibi şeftali tonunu yüzünüzün her yerinde kullanabilirsiniz.

Hem allık hem de ruj olarak şeftali tonları seçip tamamen şeftali tonlarda bir makyaj da yapabilirsiniz.

2024'de pembeye elveda, şeftaliye merhaba diyoruz.

Almak isteyenler için şeftali tondaki ruj ve glosslar burada.