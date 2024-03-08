2024 İlkbahar/Yaz Sezonunun Göz Alıcı Güzellik Trendleri
2024 İlkbahar/Yaz Sezonunun Göz Alıcı Güzellik Trendleri
Mob wife, glass skin trendleri derken gelin daha detaylıca bakalım 2024 yılının sıcak günlerinde saç ve makyaj trendleri nasıl olacakmış? Makyajda nude tonlar mı renkler mi hakim olacak? 2024 yılının güzellik sırları için hemen içeriğimize tık tık!
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1. 2024 yılının bahar ve yaz aylarında inci parlaklığında, sedefli görünümlü ama abartıdan uzak zarif ve ışıltılı bir cilt görünümü ön planda olacak.
Aydınlatıcınızı özellikle elmacık kemiklerinin üzerine ve burun kemiğinize hafif dokunuşlarla yedirirseniz son derece doğal ve zarif bir parlaklık elde edebilirsiniz.
2. Renkli makyaj, renkli farlar ve renkli rimeller 2024 yılında geri dönüyor.
Renkli rimel deyince akla ilk gelen mavi elbette.
Ve renkleri ile göz alan bir far paleti...
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3. Tırnaklarda sadelik ön planda...
Rakı beyazı denince de Flormar 319!
4. Bu sene sağımız solumuz önümüz arkamız şeftali olacak!
Yanaklarınıza güneşten yanmış gibi tatlı bir renk getirecek olan şeftali tonu bir allık...
Ve elbette dudaklarınıza tatlı bir parlaklık ve hafif şeftalimsi renk verecek olan bir ruj...
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5. Trend olan 'mob wife' estetiği hakkındaki düşünceleriniz ne olursa olsun, kesin olan bir şey var ki o da 2024 yılında vamp kadın makyajının geri döndüğü.
Trendleri yakalamak için rujunuzun renginden 1-2 ton koyu bir dudak kalemi seçmekle işe başlayabiliriz.
Kalemi aldıysak şimdi sıra rujda...
Buğulu gözler için ideal bir göz kalemi...
Ve buğulu gözleri daha da belirginleştirmek için koyu tonlarda bir far paleti.
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Son olarak kirpiklerinizi arşa çıkaracak bir maskara...
6. Gelelim saçlara... Saçların yandan ayrılmış ve tek taraftan önde görünümü 2024 yılında oldukça trend.
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