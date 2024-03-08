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2024 İlkbahar/Yaz Sezonunun Göz Alıcı Güzellik Trendleri

etiket 2024 İlkbahar/Yaz Sezonunun Göz Alıcı Güzellik Trendleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 16:33

Mob wife, glass skin trendleri derken gelin daha detaylıca bakalım 2024 yılının sıcak günlerinde saç ve makyaj trendleri nasıl olacakmış? Makyajda nude tonlar mı renkler mi hakim olacak? 2024 yılının güzellik sırları için hemen içeriğimize tık tık!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 08 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. 2024 yılının bahar ve yaz aylarında inci parlaklığında, sedefli görünümlü ama abartıdan uzak zarif ve ışıltılı bir cilt görünümü ön planda olacak.

1. 2024 yılının bahar ve yaz aylarında inci parlaklığında, sedefli görünümlü ama abartıdan uzak zarif ve ışıltılı bir cilt görünümü ön planda olacak.
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Havalar ısınmaya başlıyor... Bahara ne kaldı ki?

2024 yılının bahar ve yaz aylarında sedefli görünümdeki cilt yapısı ön planda olacak. Bunun için de elbette aydınlatıcılardan yardım alabilirsiniz.

Aydınlatıcınızı özellikle elmacık kemiklerinin üzerine ve burun kemiğinize hafif dokunuşlarla yedirirseniz son derece doğal ve zarif bir parlaklık elde edebilirsiniz.

Aydınlatıcınızı özellikle elmacık kemiklerinin üzerine ve burun kemiğinize hafif dokunuşlarla yedirirseniz son derece doğal ve zarif bir parlaklık elde edebilirsiniz.

Bunun için ilk iş elbette bütçenize uygun bir aydınlatıcı edinmek. Likit ya da stick formdaki aydınlatıcılar tam istediğiniz görünümü yakalamanıza yardımcı olacaktır.

Size önereceğimiz aydınlatıcılardan bazıları Note, Kiko, Golden Rose ve Max Factor.

Ve elbette Benefit High Beam likit aydınlatıcı.

Almak isteyenler için hepsi burada.

Hepsiburada

2. Renkli makyaj, renkli farlar ve renkli rimeller 2024 yılında geri dönüyor.

2. Renkli makyaj, renkli farlar ve renkli rimeller 2024 yılında geri dönüyor.
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2024 yılında kural tanımıyoruz. Kim ne renk isterse kendisine ne yakıştırırsa o!

Mükemmel çekilmiş eyelinerlara, varlığı yokluğu bir nude rujlara elveda diyebilirsiniz. Artık renklenme zamanı!

Renkli rimeller, renkli farlar... Renge dair ne varsa 2024'de göreceğiz.

Renkli rimel deyince akla ilk gelen mavi elbette.

Renkli rimel deyince akla ilk gelen mavi elbette.

Dior marka mavi rimel bütçesi uygun olanlar için harika bir seçenekken, bütçesi kısıtlı olanlar için de çok güzel mavi rimeller olduğunun altını çizelim.

Almak isteyenler için hepsi burada.

Hepsiburada

Ve renkleri ile göz alan bir far paleti...

Ve renkleri ile göz alan bir far paleti...

Trendleri yakalamak istiyorsanız bu aralar alışveriş sepetinize eklemeniz gerekenlerden biri de canlı renklere sahip bir far paleti.

Sizin için çok güzel paletler seçtik.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
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3. Tırnaklarda sadelik ön planda...

3. Tırnaklarda sadelik ön planda...
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Rakı beyazı tırnaklar yine yeniden hayatımıza giriyor... Kısa ve tercihen küt. 

Yani anlayacağınız geçen senelerde sıklıkla gördüğümüz stiletto tırnaklar gözden düşmeye başladı.

Rakı beyazı denince de Flormar 319!

Rakı beyazı denince de Flormar 319!

Çünkü o bir klasik. Evinizde yoksa sepete atmanın tam zamanı.

Kalıcı oje kullananlar için de seçenekler var elbette.

Almak isteyenler için burada.

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4. Bu sene sağımız solumuz önümüz arkamız şeftali olacak!

4. Bu sene sağımız solumuz önümüz arkamız şeftali olacak!
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2023 yılı Barbie'nin yanı pembelerin yılıydı. 2024 ise şeftalinin yükselişine şahit olacağımız bir sene olacak.

Gözler, yanaklar ve dudaklar... Her yerde şeftali tonları ön planda olacak.

Yanaklarınıza güneşten yanmış gibi tatlı bir renk getirecek olan şeftali tonu bir allık...

Yanaklarınıza güneşten yanmış gibi tatlı bir renk getirecek olan şeftali tonu bir allık...

Benefit'ten Flormar'a, likit allıklar da dahil olmak üzere sizin için en beğenilen şeftali tonlarını seçtik.

Bütçenize uygun olanı seçip hemen almak isteyenler buraya tıklayabilir.

Hepsiburada

Ve elbette dudaklarınıza tatlı bir parlaklık ve hafif şeftalimsi renk verecek olan bir ruj...

Ve elbette dudaklarınıza tatlı bir parlaklık ve hafif şeftalimsi renk verecek olan bir ruj...

Dediğimiz gibi şeftali tonunu yüzünüzün her yerinde kullanabilirsiniz.

Hem allık hem de ruj olarak şeftali tonları seçip tamamen şeftali tonlarda bir makyaj da yapabilirsiniz.

2024'de pembeye elveda, şeftaliye merhaba diyoruz.

Almak isteyenler için şeftali tondaki ruj ve glosslar burada.

Hepsiburada
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5. Trend olan 'mob wife' estetiği hakkındaki düşünceleriniz ne olursa olsun, kesin olan bir şey var ki o da 2024 yılında vamp kadın makyajının geri döndüğü.

5. Trend olan 'mob wife' estetiği hakkındaki düşünceleriniz ne olursa olsun, kesin olan bir şey var ki o da 2024 yılında vamp kadın makyajının geri döndüğü.
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Kabarık hacimli saçlar, buğulu gözler, dudak kalemi ile çizilmiş dudaklar, yoğun rimel sürülmüş kirpikler, kırmızı tonlar... Hepsi 2024'de bizimle olacak.

Trendleri yakalamak için rujunuzun renginden 1-2 ton koyu bir dudak kalemi seçmekle işe başlayabiliriz.

Trendleri yakalamak için rujunuzun renginden 1-2 ton koyu bir dudak kalemi seçmekle işe başlayabiliriz.

Sizin için favori dudak kalemlerini bir araya getirdik. Tek yapmanız gereken aralarından birini seçip sepetinize eklemek.

Bakmak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Kalemi aldıysak şimdi sıra rujda...

Kalemi aldıysak şimdi sıra rujda...

Kaleminizin tonundan biraz daha açık bir ruj seçmeye hazır mısınız?

O zaman hemen buraya tıklayın.

Hepsiburada

Buğulu gözler için ideal bir göz kalemi...

Buğulu gözler için ideal bir göz kalemi...

Hem uygun fiyatlı hem de sürümü son derece yumuşak ve kolay.

Buğulu gözlere ulaşmanın ilk adımı...

Süngeri ile dağıtması da son derece basit.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Ve buğulu gözleri daha da belirginleştirmek için koyu tonlarda bir far paleti.

Ve buğulu gözleri daha da belirginleştirmek için koyu tonlarda bir far paleti.

Koyu tonlarda bir far paletiniz yoksa önerilerimize bakabilirsiniz.

Önerdiğimiz ürünlere bakmak isteyenler buraya tıklayabilir.

Hepsiburada
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Son olarak kirpiklerinizi arşa çıkaracak bir maskara...

Son olarak kirpiklerinizi arşa çıkaracak bir maskara...

Takma kirpik etkisi desek yeridir.

Övgüleri sonuna kadar hak eden bir maskara.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

6. Gelelim saçlara... Saçların yandan ayrılmış ve tek taraftan önde görünümü 2024 yılında oldukça trend.

6. Gelelim saçlara... Saçların yandan ayrılmış ve tek taraftan önde görünümü 2024 yılında oldukça trend.
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Omuz hizasından uzun saçlarınız varsa tek tarafa saçları toplamak artık çok trend.

Bunun için elbette saçınızın yeterli uzunlukta ve hacimde olması gerekiyor.

Saçınızın yerinde duramayacak kadar yumuşak veya ipeksi olduğunu fark ederseniz, saçınızı hacimlendirecek bir sprey ya da pudra kullanabilirsiniz.

2024 trendleri hepimizi mutlu edecek gibi duruyor, ne dersiniz?

Glass Skin trendinin detayları için de aşağıdaki içeriğe göz atabilirsiniz...

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