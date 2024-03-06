Makyaj Tutkunlarına Müjde! L'oreal Nyx ve Maybelline İndirimleri Başladı!

Bu kampanya, L'oreal'in son bebeği, herkesin merak ettiği Panorama maskarayı denemek için güzel bir fırsat.

'Zaten maskaram bitmek üzereydi, herkesin dilinde olan Panorama'yı denemek istiyordum.'

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Biraz da bu maskaranın yorumlarına göz atalım: