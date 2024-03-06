Makyaj Tutkunlarına Müjde! L'oreal Nyx ve Maybelline İndirimleri Başladı!
Makyaj Tutkunlarına Müjde! L'oreal Nyx ve Maybelline İndirimleri Başladı!
L'oreal'in son çıkan maskarası, Nyx'in ördek dudak görünümü veren dolgunlaştırıcı glossu, beyazları kapatıcı saç spreyi, Garnier micellar su ve daha fazlası. Yeniler ve klasikler... Makyaj sevenlerin bayılacağı bir içerik. İndirimin yıldızlarını sizin için bir araya getirdik.
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1. Herkesin dilinde olan L'oreal'in son bebeği, hacim canavarı Panorama maskara!
2. Tek ürünle çok iş yapmayı sevenlerin tercihi olan Maybelline Perfector 4 Etki 1 Arada Fondöten!
3. Anında %30 oranında daha dolgun dudaklar için Maybelline New York Lifter Plump Dudak Parlatıcısı!
4. Makyaj temizlemenin en nazik ve kolay yollarından biri olan Garnier Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu!
5. Alkol içermeyen formülü ile çok sevilen Garnier Mineral Termal Koruma Roll-On Deodorant!
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6. TikTok'ta çok popüler olan Nyx Professional Makeup Duck Plump Dolgun Görünüm Veren Dudak Parlatıcısı!
7. Dip boya zamanını geçirenlerin imdadına koşan L'Oréal Paris Magic Retouch Beyaz Dipleri Kapatici Sprey!
8. Uzun süre kalıcı parlaklık isteyenlerin tercihi Nyx Professional Makeup Fat Oil Lip Drip Dudak Yağı!
9. Gelmiş geçmiş en iyi kapatıcı: Maybelline Instant Anti Age Eraser Kapatıcı!
10. Bakımına özen gösterenlerin tercihi olan L'Oréal Paris Revitalift Lazer X3 Yoğun Yaşlanma Karşıtı Gündüz Bakım Kremi!
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11. Nyx Professional Makeup Wonder Stick Çift Taraflı Krem Kontür & Aydınlatıcı Stick!
12. Koyu leke görünümünü 6 günde azaltan Garnier C Vitamini Parlak Süper Aydınlatıcı Serum!
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