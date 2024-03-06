Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Makyaj Tutkunlarına Müjde! L'oreal Nyx ve Maybelline İndirimleri Başladı!

etiket Makyaj Tutkunlarına Müjde! L'oreal Nyx ve Maybelline İndirimleri Başladı!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 16:43

L'oreal'in son çıkan maskarası, Nyx'in ördek dudak görünümü veren dolgunlaştırıcı glossu, beyazları kapatıcı saç spreyi, Garnier micellar su ve daha fazlası. Yeniler ve klasikler... Makyaj sevenlerin bayılacağı bir içerik. İndirimin yıldızlarını sizin için bir araya getirdik.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 06 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Herkesin dilinde olan L'oreal'in son bebeği, hacim canavarı Panorama maskara!

1. Herkesin dilinde olan L'oreal'in son bebeği, hacim canavarı Panorama maskara!

Bu kampanya, L'oreal'in son bebeği, herkesin merak ettiği Panorama maskarayı denemek için güzel bir fırsat.

'Zaten maskaram bitmek üzereydi, herkesin dilinde olan Panorama'yı denemek istiyordum.'

'Hazır böyle güzel bir indirim varken de asla fırsatı kaçırmam' diyenler hemen buraya tıklayabilir.

Çünkü şu anda 700 TL ve üzerine %20 indirim ayrıca bir de kupon indirimleri kampanyası var. Yani denemek istediklerinizi almanın tam zamanı!

Biraz da bu maskaranın yorumlarına göz atalım:

'Bu maskara şaka mııı? Loreal’in rimellerine zaten bayılıyorum ama bu rimel ayrı bir boyut. Kısa ve düz kirpiklerim resmen şaha kalktı. Kirpiklerimi tek tek ayırdı , uzattı, kıvırdı ve mükemmel bir hacim verdi. Ayrıca siyahlığı da çok iyi gün içerisinde akma bulaşma yapmıyor topaklanmıyor. Silikon yapılı fırçası esneyebiliyor böylelikle en dipteki kısa kirpiklerime dahi ulaşabiliyorum onları da uzatıp tek tek ayırabiliyorum. Kirpiklerimin uzunluğu ve hacmi dolayısıyla gözlerim sanki daha büyük gözüküyor. Bu rimeli aldıktan sonra arkadaşlarım takma kirpik taktım sandı o derece bir değişim var. Ambalajına değinmeden de geçemeyeceğim altın rengi ve aynalı tasarımı da çok şık. Ben bu rimele bayıldım alın aldırın ben stok yaptım bile.'

Hepsiburada

2. Tek ürünle çok iş yapmayı sevenlerin tercihi olan Maybelline Perfector 4 Etki 1 Arada Fondöten!

2. Tek ürünle çok iş yapmayı sevenlerin tercihi olan Maybelline Perfector 4 Etki 1 Arada Fondöten!

Cilt tonuna uyum sağlayan 3 farklı renk seçeneği ile Instant Perfector Glow 4 ETKİ 1 ARADA Fondöten hafif dokulu formülü ile cildi pürüzsüzleştirir, cilt kusurlarının görünümünü kapatır, ışıldayan görünüm kazandırır ve cilt tonunu eşitler. 

Sünger ucuyla kullanımı da son derece kolay.

İndirimden bu ürünü kapmak isteyenler hemen buraya tıklayabilir.

Çünkü şu anda 700 TL ve üzerine %20 indirim ayrıca bir de kupon indirimleri kampanyası var. Yani eksiklerinizi almanın tam zamanı!

Hepsiburada

3. Anında %30 oranında daha dolgun dudaklar için Maybelline New York Lifter Plump Dudak Parlatıcısı!

3. Anında %30 oranında daha dolgun dudaklar için Maybelline New York Lifter Plump Dudak Parlatıcısı!

Favori Lifter serisinin dudak dolgunlaştırıcı versiyonu.

İçeriğindeki acı biber özü ile tek sürüşte yoğun, hızlı ve uzun süreli dolgunluk etkisi verir. Yapışkan his bırakmaz ve sürümü de son derece rahat.

İndirimden bu ürünü kapmak isteyenler hemen buraya tıklayabilir.

Çünkü şu anda 700 TL ve üzerine %20 indirim ayrıca bir de kupon indirimleri kampanyası var. Yani denemek istediklerinizi almanın tam zamanı!

Hepsiburada

4. Makyaj temizlemenin en nazik ve kolay yollarından biri olan Garnier Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu!

4. Makyaj temizlemenin en nazik ve kolay yollarından biri olan Garnier Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu!

Makyaj malzemelerini alırken, temizleme ürünlerini de ihmal etmemeliyiz.

Neredeyse herkesin favorisi olan ve en çok stoklanan ürünlerden biri kendisi. Ve o da indirimde.

İndirimden bu ürünü kapmak isteyenler hemen buraya tıklayabilir.

Hassas ciltler için de uygun.

'Cildim çok hassas biri değince bile kızarır hemen başka markaların hassas suları bile çok yakıyor sürekli bu ürünü kullanıyorum sıkıntı yapmıyor çok güzel temizliyor.'

Hepsiburada

5. Alkol içermeyen formülü ile çok sevilen Garnier Mineral Termal Koruma Roll-On Deodorant!

5. Alkol içermeyen formülü ile çok sevilen Garnier Mineral Termal Koruma Roll-On Deodorant!

Mis gibi kokan, deneyince bir daha vazgeçemeyeceğiniz bir ürün.

Koltuk altınızı ve giysinizi 48 saat boyunca kuru ve ferah hissetmenizi sağlarken cildinizin nefes almasına da izin verir.

İndirimden bu ürünü kapmak isteyenler hemen buraya tıklayabilir.

Çünkü şu anda 400 TL ve üzerine 75 TL indirim ayrıca bir de kupon indirimleri kampanyası var. Yani eksiklerinizi almanın tam zamanı!

'Çok güzel bir kokusu var. Hassas ciltler düşünmeden alabilir. Bir çok marka kullandım maalesef alerji yapmıştı. Bu ürün alerjik durum yaratmadı o yüzden tekrar sipariş vermeyi düşünüyorum. '

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. TikTok'ta çok popüler olan Nyx Professional Makeup Duck Plump Dolgun Görünüm Veren Dudak Parlatıcısı!

6. TikTok'ta çok popüler olan Nyx Professional Makeup Duck Plump Dolgun Görünüm Veren Dudak Parlatıcısı!

Merak ettiğiniz bir ürünse denemenin tam zamanı.

Dudakları biraz yaktığını belirtelim. Çok hassas iseniz bilmenizde fayda var. Ama pigmentasyonu gerçekten çok başarılı.

İndirimden bu ürünü kapmak isteyenler hemen buraya tıklayabilir.

Çünkü şu anda 750 TL ve üzerine 150 TL indirim ayrıca bir de kupon indirimleri kampanyası var. Yani eksiklerinizi almanın tam zamanı!

'Bu dolgunluk şaka mııı ? Hala şoktayım Oldukça ince ve küçük dudaklara sahip olan ben bu glossa aşık oldum . Dudaklarımı hiç bu kadar dolgun görmemiştim. Zencefil özü içeriyor Alırken çok yakar mı diye düşünmüştüm ama Büyük bir acı veya yanma hissi yaşamadım. Sadece 5 dakika hafif bir karıncalanma hissettim. Sonrasında mükemmel dolgun dudaklarım oldu. Benim gibi dolgudan korkanlar için harika bir ürün. Rengine hayran olarak almıştım zaten. Dudakta oldukça kalıcı uzun saatler dudaklarım dolgun ve parlak kaldılar. Yapış yapış bir his bırakmıyor ve çok doğal duruyor. '

Hepsiburada

7. Dip boya zamanını geçirenlerin imdadına koşan L'Oréal Paris Magic Retouch Beyaz Dipleri Kapatici Sprey!

7. Dip boya zamanını geçirenlerin imdadına koşan L'Oréal Paris Magic Retouch Beyaz Dipleri Kapatici Sprey!

3 saniyede saç diplerini kapatır ve boyaya gidene kadar geçirdiğiniz zamanda sizi beyazlarınızdan kurtarır.

İndirimden bu ürünü kapmak isteyenler hemen buraya tıklayabilir.

Çünkü şu anda 400 TL ve üzerine 75 TL indirim ayrıca bir de kupon indirimleri kampanyası var. Yani eksiklerinizi almanın tam zamanı!

Hepsiburada

8. Uzun süre kalıcı parlaklık isteyenlerin tercihi Nyx Professional Makeup Fat Oil Lip Drip Dudak Yağı!

8. Uzun süre kalıcı parlaklık isteyenlerin tercihi Nyx Professional Makeup Fat Oil Lip Drip Dudak Yağı!

Ahududu yağı ile zenginleştirilmiş formüle sahip bu dudak yağını uygulaması da, tombul aplikatörü sayesinde oldukça kolay.

Kokusu da kalıcılığı da nemlendirmesi de bir harika.

İndirimden bu ürünü kapmak isteyenler hemen buraya tıklayabilir.

Çünkü şu anda 750 TL ve üzerine 150 TL indirim ayrıca bir de kupon indirimleri kampanyası var. Yani eksiklerinizi almanın tam zamanı!

'Kiraz kokuyor ve beyaz tene çok yakışıyor.'

Hepsiburada

9. Gelmiş geçmiş en iyi kapatıcı: Maybelline Instant Anti Age Eraser Kapatıcı!

9. Gelmiş geçmiş en iyi kapatıcı: Maybelline Instant Anti Age Eraser Kapatıcı!

Maybelline'in belki de en sevilen ürünü!

Mat ve yorgun cildi aydınlatır, cilt kusurlarını kapatarak cilt tonunu eşitler ve mükemmel bir cilt görünümü sağlar.

Yani sadece göz altı kapatıcısı olarak değil diğer cilt kusurlarını gizlemek için de kullanabilirsiniz.

İndirimden bu ürünü kapmak isteyenler hemen buraya tıklayabilir.

Çünkü şu anda 700 TL ve üzerine %20 indirim ayrıca bir de kupon indirimleri kampanyası var. Yani eksiklerinizi tamamlamanın tam zamanı!

'Ürünü kızıma aldım kendisi bu üründen çok memnun olduğunu anlatmıştı bende hediye olarak sipariş ettim ürün geldiğinde tepkisi muhteşemdi beni çok mutlu ettin baba harikasın dedi. Sizlere çok teşekkür ediyorum.'

Hepsiburada

10. Bakımına özen gösterenlerin tercihi olan L'Oréal Paris Revitalift Lazer X3 Yoğun Yaşlanma Karşıtı Gündüz Bakım Kremi!

10. Bakımına özen gösterenlerin tercihi olan L'Oréal Paris Revitalift Lazer X3 Yoğun Yaşlanma Karşıtı Gündüz Bakım Kremi!

Cildi sıkılaştırır, sarkmaları toparlar.

Temiz cilde dairesel hareketlerle yüz ve boyun bölgesine her sabah düzenli olarak uygulayın.

İndirimden bu ürünü kapmak isteyenler hemen buraya tıklayabilir.

Çünkü şu anda 700 TL ve üzerine %20 indirim ayrıca bir de kupon indirimleri kampanyası var. Yani eksiklerinizi tamamlamanın tam zamanı!

'Annem için aldım annem sadece kremini kullanıyor ona rağmen gayet memnun ama set halinde kullanılmalı kesinlikle paketleme güzel ve temizdi kargo da gayet hızlıydı.'

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Nyx Professional Makeup Wonder Stick Çift Taraflı Krem Kontür & Aydınlatıcı Stick!

11. Nyx Professional Makeup Wonder Stick Çift Taraflı Krem Kontür & Aydınlatıcı Stick!

Tek bir stick ile hem yüzünü aydınlat hem de kontur yap.

Kremsi formülü ile cilde çok iyi karışır ve taşıması da oldukça kolay olduğu için her an yanınızda bulundurabilirsiniz.

İndirimden bu ürünü kapmak isteyenler hemen buraya tıklayabilir.

Çünkü şu anda 750 TL ve üzerine 150 TL indirim ayrıca bir de kupon indirimleri kampanyası var. Yani eksiklerinizi almanın tam zamanı!

Hepsiburada

12. Koyu leke görünümünü 6 günde azaltan Garnier C Vitamini Parlak Süper Aydınlatıcı Serum!

12. Koyu leke görünümünü 6 günde azaltan Garnier C Vitamini Parlak Süper Aydınlatıcı Serum!

Parlak ve aydınlık bir cilde sahip olmak isteyenlerin tercihi.

Zaten biliyorsunuzdur ama yine de hatırlatalım, serumları temiz bir cilde uygulamanız son derece önemli.

İndirimden bu ürünü kapmak isteyenler hemen buraya tıklayabilir.

Çünkü şu anda 700 TL ve üzerine %20 indirim ayrıca bir de kupon indirimleri kampanyası var. Yani denemek istediklerinizi almanın tam zamanı!

'Ürünü 2 aydır kullanıyorum. Ne kullandıysam parlaklık vermekten başka bir işe yaramadı. Cildiye doktorlarının da verdiği ürünler hep kısa süreli etki yarattı ve bazı ürünleri de yan etkilerinden dolayı kullanmak istemedim. Bu ürünü tesadüfen bir mağazada görüp aldım. Artık aktif sivilce problemim yok. Lekelerim tabi ki geçmedi ama daha az koyu görünüyor. Kısacası kesinlikle şans verin. Ama sonrasında muhakkak güneş kremi veya nemlendirici kullanın yoksa kararmalar yapıyor. Artık stok yapıyorum bu 3. şişem.'

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?