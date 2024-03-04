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“Glass Skin” Trendi Yükselişte! Cam Gibi Bir Cilde Sahip Olmanın Sırları

etiket “Glass Skin” Trendi Yükselişte! Cam Gibi Bir Cilde Sahip Olmanın Sırları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 17:30 Son Güncelleme: 04.03.2024 - 17:32

Glass skin trendini hala duymadıysanız bile yakında kesin duyacaksınız. Peki nedir bu glass skin trendi? En basit deyimiyle cam gibi bir cilde sahip olma trendi ve bu nedenle de trendlerdeki yerini hiç bırakmıyor. Peki cam gibi bir cilt için ne yapmalı? Hepsini içeriğimizde anlattık. Haydi o zaman daha ne duruyorsunuz? 

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 04 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Şu anda gündemi meşgul eden meşhur 'glass skin' trendi nedir?

Şu anda gündemi meşgul eden meşhur 'glass skin' trendi nedir?

Aslında kelime anlamına baktığımızda oldukça açık. Glass skin trendinde beklenen cilt, parlak, canlı ve pürüzsüz bir cilt.

Bunun için de elbette cildi içeriden ve dışarıdan doğru şekilde beslemek, iyi nemlendirmek ve gözenekleri küçültecek ürünler kullanmak gerekiyor.

Bu trendin bir diğer püf noktası da iki aşamalı temizlik rutini.

Sözün özü, siz de cam gibi parlayan bir cildiniz olsun istiyorsanız, glass skin cilt bakımını rutininiz haline getirmelisiniz.

Glass skin trendi için uygulamamız gereken rutinin detayları nedir?

Glass skin trendi için uygulamamız gereken rutinin detayları nedir?

Aslında çoğumuzun aşina olduğu bir rutin ama aradaki bir iki önemli küçük farkla.

  • İlk adım elbette cilt temizliği. Ancak bunun için iki adımdan oluşan bir temizlik rutini oluşturacağız. Ve hemen belirtelim aslında 'glass skin' için en önemli adımlardan biri de bu. İlk adım yağ bazlı bir temizleyici kullanmak. İkinci adım ise cilt yapınıza uygun bir diğer temizleyici ile cildinizi tamamen arındırmak.

  • Daha sonra sıra tonikte. Bu adım gözenek görünümü için oldukça önemli ve atlanmaması gereken bir adım. 

Cildinize tonik uyguladıktan sonra cildiniz diğer adımlara hazır demektir.

Bu arada dilerseniz, sizin için seçtiğimiz yağ bazlı temizleyicilere ve toniklere buradan ulaşabilirsiniz.

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Cildinizi temizledikten ve tonik uyguladıktan sonraki adım serum uygulamak.

Cildinizi temizledikten ve tonik uyguladıktan sonraki adım serum uygulamak.

Cildinizin yapısına uygun olarak seçeceğiniz bir serum ile cildiniz daha aydınlık ve canlı bir görünüme kavuşacaktır.

Gözeneklerle başınız dertteyse kullanacağınız serum ile gözeneklerinizin görünümünü küçültebilir, başınız nemsizlikle dertteyse cildinizi nemlendirecek bir serum kullanarak cilt elastikiyetini ve canlılığını arttırabilirsiniz.

Serumun ardından son adım ise iyi bir nemlendirici kullanmak. Cildiniz yağlı bir yapıya sahip olsa bile neme ihtiyacı olduğunu unutmayın. 

Cildinize uygun doğru serumu ve doğru nemlendiriciyi seçmek elbette bu noktada büyük önem taşıyor. Eğer cildinizi tanımıyorsanız bir uzmandan görüş alarak ürün seçiminizi daha sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz.

Size önereceğimiz cilt bakım serumlarını ve cilt bakım kremlerini burada bulabilir ve ihtiyacınıza yönelik olarak tercihinizi yapabilirsiniz.

Hepsiburada

Gelelim peeling ve maskelere... Kağıt maskeler ya da cildinizin yapısına uygun tercih edeceğiniz maskeleri de haftalık rutininize eklemeyi unutmayın.

Gelelim peeling ve maskelere... Kağıt maskeler ya da cildinizin yapısına uygun tercih edeceğiniz maskeleri de haftalık rutininize eklemeyi unutmayın.

Her cildin tipi ve ihtiyacı farklı.

Cildinize uygun olmayan bir maske faydadan çok zarar getirecektir. Bu sebeple eğer cildinizi tanımıyorsanız bir uzmandan görüş alarak ürün seçiminizi daha sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz.

Kağıt maskeler, uygulama kolaylığı ve pratikliği ile çok tercih ediliyor.

Size önereceğimiz peeling ürünlerini, kağıt maskeleri ve diğer maskeleri burada bulabilirsiniz.

Unutmayın, maskeleri ve/veya peelingi haftada 1 ya da 2 kere kullanmanız yeterlidir.

Hepsiburada

Cildimizi güneşten korumak da yine son derece önemli.

Cildimizi güneşten korumak da yine son derece önemli.

Aslında her mevsim ama özellikle yazın güneş kremi sürmeden dışarı çıkmamalıyız.

Bunun için renkli güneş koruyuculardan da faydalanabilirsiniz. Böylece hem BB krem sürmüş gibi bir cildiniz olur hem de güneşten korunmuş olursunuz.

Size önereceğimiz güneş kremlerine burayatıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Kısaca makyajdan da bahsedelim...

Kısaca makyajdan da bahsedelim...

Unutmayalım glass skin trendi bir cilt bakım rutininden ibaret ama biz yine de onu makyajla destekleyebiliriz.

Örneğin, fondöten tercihimizi likit ve aydınlatıcı ürünlerden yana kullanırsak cildimizde istediğimiz görüntüyü elde etmemiz daha kolay olacaktır.

Toz pudra gibi ürünlerden uzak durmak ise daha iyi olacaktır.

Sizin için seçtiğimiz fondötenlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Ve son olarak en önemlisi de bol bol su içmek ve sağlıklı beslenmek elbette...

Ve son olarak en önemlisi de bol bol su içmek ve sağlıklı beslenmek elbette...

Su içmeyi sürekli unutuyorsanız motivasyon mataralarından faydalanabilirsiniz.

Bunların hepsi bir bütün olduğunda ve bu rutini 3 hafta düzenli yaptığınızda farkı siz de göreceksiniz.

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