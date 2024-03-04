“Glass Skin” Trendi Yükselişte! Cam Gibi Bir Cilde Sahip Olmanın Sırları
“Glass Skin” Trendi Yükselişte! Cam Gibi Bir Cilde Sahip Olmanın Sırları
Glass skin trendini hala duymadıysanız bile yakında kesin duyacaksınız. Peki nedir bu glass skin trendi? En basit deyimiyle cam gibi bir cilde sahip olma trendi ve bu nedenle de trendlerdeki yerini hiç bırakmıyor. Peki cam gibi bir cilt için ne yapmalı? Hepsini içeriğimizde anlattık. Haydi o zaman daha ne duruyorsunuz?
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Şu anda gündemi meşgul eden meşhur 'glass skin' trendi nedir?
Glass skin trendi için uygulamamız gereken rutinin detayları nedir?
Cildinizi temizledikten ve tonik uyguladıktan sonraki adım serum uygulamak.
Gelelim peeling ve maskelere... Kağıt maskeler ya da cildinizin yapısına uygun tercih edeceğiniz maskeleri de haftalık rutininize eklemeyi unutmayın.
Cildimizi güneşten korumak da yine son derece önemli.
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Kısaca makyajdan da bahsedelim...
Ve son olarak en önemlisi de bol bol su içmek ve sağlıklı beslenmek elbette...
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