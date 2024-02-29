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Minimum Harcamayla Maksimum Verim Almanızı Sağlayacak 12 Ürün

etiket Minimum Harcamayla Maksimum Verim Almanızı Sağlayacak 12 Ürün

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 10:21

Bütçenizi yormadan alabileceğiniz çok amaçlı ürünlerden, parasının hakkını veren ürünlere... Evinizin baş tacı olacak ürünleri sizin için tek tek fiyatları ile listeledik.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 28 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Göz farı, ruj ve allık olarak kullanabileceğiniz pratik bir stick.

1. Göz farı, ruj ve allık olarak kullanabileceğiniz pratik bir stick.

Doğal bir görünümü var ve uygulaması da son derece kolay.

Hem allık olarak hem ruj olarak kullanabileceğiniz bu ürünün farklı renk seçenekleri de var.

Fiyatı da sadece 333 TL.

Almak isteyenler için burada.

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2. Çok az bir bütçe ayırarak hoşunuza gitmeyen o ağız kokusuna elveda edebilirsiniz.

2. Çok az bir bütçe ayırarak hoşunuza gitmeyen o ağız kokusuna elveda edebilirsiniz.

Aparatın dil temizleme yüzeyi, dilinizin üzerindeki bakteri ve plak birikimini etkili bir şekilde temizler. Düzenli kullanımda, dilinizi temiz tutarak kötü nefesin önüne geçer.

Neden daha önce kullanmadım diye hayıflanacağınız bir ürün.

Fiyatı 102 TL.

Almak isteyenler için burada.

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3. Erkeklerin, hem şampuan hem de duş jeli olarak kullanabileceği Clear 3'ü 1 arada ile aynı zamanda yüzünüzü de temizleyebilirsiniz.

3. Erkeklerin, hem şampuan hem de duş jeli olarak kullanabileceği Clear 3'ü 1 arada ile aynı zamanda yüzünüzü de temizleyebilirsiniz.

3’ü 1 arada etkisiyle saç, yüz ve vücutta kullanıma uygun olan bu ürün ile kepekten arınmış saçlar, temiz bir cilt ve ferah bir vücuda kavuşacaksınız.

Hem fiyatı uygun hem de erkeklerin çok seveceği pratik bir ürün.

Tek ürünle tüm temizlik tamam...

Fiyatı 97 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Önce şunu söylemek istiyorum, mentollü kokusu aşırı hoşuma gitti. Duş jeli olarak da kullanıldığı için, koku vücutta kalıyor. Gün boyu ferahlık hissi veriyor. Az bir miktar bile hemen köpürüyor. Diğer duş jelleri gibi vücutta kaygan bir his bırakmıyor. O yüzden daha güvenilir olduğunu düşünüyorum. Çok kolay durulanıyor. Saçımı da gayet yumuşak yaptı. Fönlerken kolay şekil aldı ve asla süpürge gibi olmadı. Hepsi bir arada olması da ayrı bir kolaylık.'

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4. Bir airfryer'dan daha fazlası çünkü bu ürün aynı zamanda düdüklü tencere görevi de görüyor.

4. Bir airfryer'dan daha fazlası çünkü bu ürün aynı zamanda düdüklü tencere görevi de görüyor.

Yasomi Y85 Multi Cooker aldığınızda hem elektrikli bir düdüklü tencereniz olmuş oluyor hem de air fryer'ınız.

Üstelik fiyatı da gayet uygun. Daha ne olsun.

Fiyatı 3999 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Bu akıllı ampul seti ile hem aydınlanacaksınız hem de yaşam alanınız her daim güvende olacak.

5. Bu akıllı ampul seti ile hem aydınlanacaksınız hem de yaşam alanınız her daim güvende olacak.

Bu akıllı ampul seti ile yaşam alanlarınızdaki hareketleri takip edebilir, akıllı telefon ve tablet ile anında her şeyden haberdar olabilirsiniz.

İstediğiniz rengi uygulamadan ayarlayabilir, akıllı cihazlarınızla ortamın aydınlatmasını yönetebilirsiniz.

Üstelik uygulama üzerinden nerede olursanız olun kontrol edebilir, zamanlamanın belirlendiği saatlerde ışıkları açıp kapayabilirsiniz.

Bu evde olmadığınız zamanlarda evdeymiş izlenimi vermek ve güvenliği sağlamak için güzel bir yol.

Fiyatı 589 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Katlanabilir kablosuz şarj istasyonu ile aynı anda iPhone, Airpods ve iWatch'ınızı şarj edebilirsiniz.

6. Katlanabilir kablosuz şarj istasyonu ile aynı anda iPhone, Airpods ve iWatch'ınızı şarj edebilirsiniz.

Şarj işini tek aletle çözmek isteyenlerin işini kolaylaştıracak bir ürün.

Fiyatı 838 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Saç, yüz ve vücut için kullanabileceğiniz parıltılı bir kuru yağ.

7. Saç, yüz ve vücut için kullanabileceğiniz parıltılı bir kuru yağ.

Parıltılı kuru yağ hem saç hem vücut için uygundur.

Saç ve cildinizi nemlendirip beslerken hoş kokusu ile parfüm etkisi sağlar ve parlak bir görünüm kazandırır, ışıldatır.

Fiyatı 288 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Hem dudaklarınızı hem yanaklarınızı tek dokunuşla doğal bir şekilde renklendiren Pastel Lip To Cheek Tint.

8. Hem dudaklarınızı hem yanaklarınızı tek dokunuşla doğal bir şekilde renklendiren Pastel Lip To Cheek Tint.

Ayrıca içeriğindeki hyalüronik asit ve gül suyu sayesinde cildi sakinleştirip yumuşatır.

Fiyatı 137 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Saçınızı hem kurutacak hem de aynı anda şekil verecek uygun fiyatlı bir saç şekillendirici.

9. Saçınızı hem kurutacak hem de aynı anda şekil verecek uygun fiyatlı bir saç şekillendirici.

Üç sıcaklık ayarı olan ürün çabuk ısınır, çabuk kurur ve ıslak saçı kolayca fönleyerek her bir teli kuru ve kabarık bırakarak kolayca güzel bir şekilde şekillendirir.

Fiyatı 827 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Bebekler dahil tüm ailenin kullanabileceği bir vücut kremi.

10. Bebekler dahil tüm ailenin kullanabileceği bir vücut kremi.

Bebekler için bile güvenli içeriğe sahip olan özellikle kuru cilde sahip ailelerin kurtarıcısı olacak bir ürün.

Fiyatı 314 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Domestos çok amaçlı temizlik spreyi ile hem mutfak hem banyoda temizlik ve hijyen sağlayabilirsiniz.

11. Domestos çok amaçlı temizlik spreyi ile hem mutfak hem banyoda temizlik ve hijyen sağlayabilirsiniz.

Mutfağınızdaki ağır yağlı kirleri ve banyodaki küf lekelerini mükemmel temizler. Sprey formatı ile kullanımı oldukça pratik.

Fiyatı 48 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Pratiklik denince de Sleepy Easy Clean çok amaçlı temizlik havlusu.

12. Pratiklik denince de Sleepy Easy Clean çok amaçlı temizlik havlusu.

Mutfak tezgahından banyoya her yerde kullanabilirsiniz. Ayakkabınızı temizlemek için de ideal.

Fiyatı 79 TL.

Almak isteyenler için burada.

Beyaz sabun kokulusu da harika, o da burada.

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