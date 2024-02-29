Minimum Harcamayla Maksimum Verim Almanızı Sağlayacak 12 Ürün
Minimum Harcamayla Maksimum Verim Almanızı Sağlayacak 12 Ürün
Bütçenizi yormadan alabileceğiniz çok amaçlı ürünlerden, parasının hakkını veren ürünlere... Evinizin baş tacı olacak ürünleri sizin için tek tek fiyatları ile listeledik.
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Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 28 Şubat 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Göz farı, ruj ve allık olarak kullanabileceğiniz pratik bir stick.
2. Çok az bir bütçe ayırarak hoşunuza gitmeyen o ağız kokusuna elveda edebilirsiniz.
3. Erkeklerin, hem şampuan hem de duş jeli olarak kullanabileceği Clear 3'ü 1 arada ile aynı zamanda yüzünüzü de temizleyebilirsiniz.
4. Bir airfryer'dan daha fazlası çünkü bu ürün aynı zamanda düdüklü tencere görevi de görüyor.
5. Bu akıllı ampul seti ile hem aydınlanacaksınız hem de yaşam alanınız her daim güvende olacak.
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6. Katlanabilir kablosuz şarj istasyonu ile aynı anda iPhone, Airpods ve iWatch'ınızı şarj edebilirsiniz.
7. Saç, yüz ve vücut için kullanabileceğiniz parıltılı bir kuru yağ.
8. Hem dudaklarınızı hem yanaklarınızı tek dokunuşla doğal bir şekilde renklendiren Pastel Lip To Cheek Tint.
9. Saçınızı hem kurutacak hem de aynı anda şekil verecek uygun fiyatlı bir saç şekillendirici.
10. Bebekler dahil tüm ailenin kullanabileceği bir vücut kremi.
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11. Domestos çok amaçlı temizlik spreyi ile hem mutfak hem banyoda temizlik ve hijyen sağlayabilirsiniz.
12. Pratiklik denince de Sleepy Easy Clean çok amaçlı temizlik havlusu.
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