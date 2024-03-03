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Her Kadının Kalbini Fethedecek Kadınlar Günü Hediye Önerileri

etiket Her Kadının Kalbini Fethedecek Kadınlar Günü Hediye Önerileri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 16:52

Kadınlar gününde ne hediye alınır diye kara kara düşünmeye son. 8 Mart'a sayılı gün kala siz de bir hediye alma telaşında iseniz doğru yerdesiniz. Hemen içeriğimize göz atıp, beğeninize ve bütçenize uygun bir hediye seçebilirsiniz.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 03 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Şişesiyle de kokusuyla da büyüleyecek bir parfüm.

1. Şişesiyle de kokusuyla da büyüleyecek bir parfüm.

Jean Paul Gaultier La Belle, karşı konulamaz şekilde baştan çıkarıcı ve ışıltılı bir koku.

Şişesi ile de oldukça kadınsı ve zarif bir hediye.

100 ml parfümün fiyatı 5550 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Seksi ve kalıcı bir kokusu var.'

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2. Görsel olarak oldukça tatmin edici bir şıklığa sahip olan Huawei akıllı saat.

2. Görsel olarak oldukça tatmin edici bir şıklığa sahip olan Huawei akıllı saat.

Teknoloji ve modanın harmanlanması ile ortaya çıkan bu saat, harika bir hediye seçeneği.

Fiyatı 8090 TL.

Beyaz ve gümüş renk seçeneği de var.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün çok şık eşim çok beğendi daha önce fit modelini kullandı bende Gt 3 kullanıyorum fiyat performans olarak en makul ve özellikli saat bence.'

Hepsiburada

3. Bütçesi kısıtlı olanlar için saat ve parfümden oluşan çok şık bir hediye seti.

3. Bütçesi kısıtlı olanlar için saat ve parfümden oluşan çok şık bir hediye seti.

Parfüm oryantal bir kokuya sahip, saat de gayet şık. Fiyatı da gayet uygun. 

50 ml parfüm ve saatten oluşan setin fiyatı 222 TL.

Üstelik 2. ürüne %50 indirim fırsatı da var.

Almak isteyenler için burada.

'Parfüm çok güzel kokuyor, saat de oldukça başarılı. Tam bir fiyat performans ürünü.'

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4. Hem şık hem zarif hem de bütçeyi yormayan tek taş hayalet kolye.

4. Hem şık hem zarif hem de bütçeyi yormayan tek taş hayalet kolye.

Çok şık duran kolye 925 ayar gümüştür.

Fiyatı 800 TL, ancak şu anda sepette %35 indirim fırsatı ile çok daha uyguna alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

'Organım gibi oldu gece gündüz boynumda asla çıkartmıyorum m-Meriç Keskin tavsiyesi üzerine aldım iyi ki de almışım.'

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5. Yumuşacık dokusu ile sıcacık bir atkı.

5. Yumuşacık dokusu ile sıcacık bir atkı.

Farklı renk seçenekleri de var ama vizonu gerçekten çok asil duruyor.

Fiyatı 599 TL.

Ancak şu anda indirimden 300 TL'ye alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

'Gözü kapalı herkesin almasını isterim indirimden aldım keşke başka renklerini de alsaydım dedim.'

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6. Bakımına özen gösteren kadınların çok hoşuna gidecek göz kalemi ve ruj seti.

6. Bakımına özen gösteren kadınların çok hoşuna gidecek göz kalemi ve ruj seti.

Tüm gün kalıcılığını koruyan Maybelline ruj ve mini boy jel göz kaleminden oluşan harika bir set.

Fiyatı 494 TL.

Sayfada bulunan kupon ve indirimlerle daha uyguna alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

'Rengi çok güzel tam bir kırmızı kuruduktan sonra asla bulaşmıyor göz kalemi de mükemmel parasını hak ediyor.'

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7. Rujsuz asla yapamayan kadınlar için mini likit parlak ruj seti.

7. Rujsuz asla yapamayan kadınlar için mini likit parlak ruj seti.

Dudakları kurutmayan özel formüle sahip rujlar mini boyu ile çok kullanışlı. 

Sürümü kolay ve ağırlık yapmayan yapıya sahip olan ruj setinin fiyatı 134 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Harika bir ruj, herkesin çantasında olmalı.'

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8. Saat mi alsam takı mı diye düşünenler için güzel bir hediye seti.

8. Saat mi alsam takı mı diye düşünenler için güzel bir hediye seti.

Bileklik, kolye, küpe ve saatten oluşan çok şık bir set.

Ne alacağına karar veremeyenler için uygun fiyatlı güzel bir set.

Fiyatı 499 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Onu mutlu edecek şeyin kahve ve çikolata olduğunu bilenler için çok tatlı bir set.

9. Onu mutlu edecek şeyin kahve ve çikolata olduğunu bilenler için çok tatlı bir set.

İçeriğinde Türk kahvesi, sade siyah bir kupa, mum, kurutulmuş çiçek aranjmanı ve çikolata bulunan dolu dolu bir hediye seti.

Fiyatı 516 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Aynı zamanda gece lambası görevi de gören ışıklı kırmızı gül ve kolye seti.

10. Aynı zamanda gece lambası görevi de gören ışıklı kırmızı gül ve kolye seti.

Böylece ona aldığınız gül de hep baş ucunda durabilir...

Işıklı kırmızı gül ve kolyeden oluşan bu setin fiyatı sadece 257 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün elime ulaştı tam istediğim gibi sağlam şekilde ilginiz için teşekkür ederim.'

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11. Özenle hazırlanıp paketi bile sizin için süslenen dolu dolu bir hediye seti daha...

11. Özenle hazırlanıp paketi bile sizin için süslenen dolu dolu bir hediye seti daha...

Türk kahvesi, çikolata, fincan, el kremi ve not defterinden oluşan çok tatlı ve kullanışlı bir set.

Süslü hediye kutusunda gönderilen bu setin fiyatı 579 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok güzel paketlenmiş bayıldım içindeki fincan ve tabak da ayrı ayrı baloncuklu poşete sarılmış dış kutusu da baloncuklu poşete sarılmış gayet özenle hazırlanmış. Ayrıca içerisine minik tatlı bir buket de konulmuş parasını sonuna kadar hak ediyor. Arkadaşımın doğum günü için almıştım çok memnun kaldım.'

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12. Saçlarına önem veren kadınlar için Dyson'dan saç şekillendirme hediye seti.

12. Saçlarına önem veren kadınlar için Dyson'dan saç şekillendirme hediye seti.

Saçları hassas bir şekilde şekillendirmek için ergonomik olarak tasarlanan Dyson fırça, tarak ve saç tokaları.

Kutunun içerisinde saç açma fırçası, fön fırçası (45 mm başlık), saç açma tarağı, 2 adet saç ayırma tokası ve 2 adet geniş saç tokası bulunuyor.

Saklama kutusu ile birlikte geliyor.

Fiyatı 3499 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok beğendim, saç açıcı tarağı saçımı iyi açtı.'

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13. Parfümle başladık yine mis gibi kokan bir diğer parfüm setiyle de bitirelim içeriğimizi...

13. Parfümle başladık yine mis gibi kokan bir diğer parfüm setiyle de bitirelim içeriğimizi...

Setin içerisinde 75 ml Chloe Nomade Edp, 100 ml vücut losyonu ve 5 ml Edp var.

Mis gibi kokmak isteyen kadınlar için harika bir hediye olacaktır.

 Fiyatı 5899 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün kesinlikle orijinal ve kokusu gerçekten güzel hediyeleriyle beraber bu fiyat aşırı iyi.'

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