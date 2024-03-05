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Değişime Saçlarından Başlamak İsteyenlere: 2024 Saç Kesim Trendleri

etiket Değişime Saçlarından Başlamak İsteyenlere: 2024 Saç Kesim Trendleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 16:59

Saçlarını kestirmeye ve bir yenilik yapmaya hazırsın ama modelde kararsız mısın? Merak etme senin için 2024 yılının en trend saç modellerini listeledik. Artık kesim konusunda karar vermen çok daha kolay olacak!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 05 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Kaynak: https://www.southernliving.com/fashio...
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1. Kısa katlı kesim saçlar 2024 yılında oldukça revaçta...

1. Kısa katlı kesim saçlar 2024 yılında oldukça revaçta...
www.southernliving.com

Saçların hacmini kaybetmeden bolca kat verilerek daha dolgun gösteren ama uçlara doğru da incelmeyen katlı bir kesim.

Hem kısa hem uzun saçlarda katlı kesimler bu sene oldukça trend.

2. Kıvırcık pixie kesim saçlar da 2024'ün gözde saç modellerinden.

2. Kıvırcık pixie kesim saçlar da 2024'ün gözde saç modellerinden.

Gerçekten iddialı ve asil bir model.

Siz de saçınızı bu şekilde kestirmeyi düşünüyorsanız, şekillendirmek ve sabit tutmak için kalıntı bırakmayan bu saç waxından yardım alabilirsiniz.

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3. Kalın kahkülün eşlik ettiği katlı bir bob kesim.

3. Kalın kahkülün eşlik ettiği katlı bir bob kesim.

Yine oldukça iddialı ve havalı bir model. Klasik shag tarzını da yansıtan bir bob kesim. Yoğun perçem ile harika bir bütünlük oluşturuyor.

Bu model için saçınızı dolgun gösterecek, bastırmayacak saç şekillendiricileri tercih edebilirsiniz. Ayrıca dolgun görünümü gün boyu muhafaza etmek için saç spreylerinden de yardım alabilirsiniz.

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4. Çene hizasında kesilmiş katsız küt modeller de 2024 yılında geri dönüyor.

4. Çene hizasında kesilmiş katsız küt modeller de 2024 yılında geri dönüyor.

Dümdüz kullanmayı tercih ettiğiniz takdirde tek ihtiyacınız iyi bir düzleştirici. Ama elbette deniz tuzu etkili doğal dalgalar yaratan bir saç spreyi ile ısı kullanmadan da şekillendirebilirsiniz. Özellikle yazın kullanımı çok rahat ve keyifli bir kesim.

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5. Pulp Fiction'da akıllarda kalan Mia saçı! Kahküller 2024'e hızlı bir giriş yapıyor...

5. Pulp Fiction'da akıllarda kalan Mia saçı! Kahküller 2024'e hızlı bir giriş yapıyor...

Günlük olarak çok rahat kullanabileceğiniz bir model. Sade ama tarz.

Yarım at kuyruğu modeli de bu saç kesimine çok yakışıyor.

Saçınızın yapısına göre fırça şeklindeki düzleştiricilerden ya da klasik düzleştiricilerden faydalanarak bu modeli rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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6. Perçem detaylı katlı kesilmiş kıvırcık saçlarla devam edelim...

6. Perçem detaylı katlı kesilmiş kıvırcık saçlarla devam edelim...

Kahkül sadece düz saça yakışır diyenlere nispet yapar gibi bir model. Katlı kesimi ile kabarık, son derece tatlı bir görünüme sahip bu model perçemle birlikte daha da zengin bir görünüme kavuşuyor.

Siz de saçlarınızda bu kıvırcık görünümü seviyorsanız, bir maşa seti edinerek evde de bu görünümü kolaylıkla yakalayabilirsiniz.

Ayrıca kıvırcık saçlara özel bukle belirginleştirici kremlerden de destek alabilirsiniz.

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7. Bombeli bob kesim 2024 yıında bolca göreceğimiz kesimlerden.

7. Bombeli bob kesim 2024 yıında bolca göreceğimiz kesimlerden.

Saç düzleştirici bir fırça ve saç serumlarıyla bu kesimi oldukça rahat bir şekilde keyifle kullanabilirsiniz

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8. Curtain bangs saç kesimi 2024 yılında yeniden yükselişte...

8. Curtain bangs saç kesimi 2024 yılında yeniden yükselişte...

Yüze yumuşak bir hava katan güzel bir model. Kullanması da oldukça rahat. Saç açıkken de topluyken de çok güzel görünüyor.

Perde şeklinde kahküller geri döndü. Bu kahküllere istenilen şekli vermek için ısıtmalı yuvarlak fırçadan faydalanabilirsiniz.

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9. Bıçak gibi keskin, arka kısmı omuzlarda ön kısmı biraz daha uzun bir model.

9. Bıçak gibi keskin, arka kısmı omuzlarda ön kısmı biraz daha uzun bir model.

Bob kesimden esinlenen keskin hatların öne çıktığı bir model.

Kullanması da son derece kolay. Tek ihtiyacınız olan iyi bir düzleştirici. Ve saçınızı daha parlak ve düz gösterecek bir saç serumu.

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10. Hafif dalgalı katmanlar ve perçemle bitişte keskin bir görüntü elde edeceğiniz küt bir model.

10. Hafif dalgalı katmanlar ve perçemle bitişte keskin bir görüntü elde edeceğiniz küt bir model.

Dümdüz de kullanabileceğiniz bu model asıl havasını hafif dalgalı modeliyle daha çok ortaya çıkarıyor.

Bu görünümü elde etmek için kırık fön uygulaması yapabilirsiniz. Bunun için de ince plakalı bir düzleştiriciden yardım alabilirsiniz.

Saçlarınız hemen sönüyorsa, dolgunluk veren bir saç spreyinden de faydalanabilirsiniz.

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11. Havalı, kabarık kıvırcık shag kesim saçlar...

11. Havalı, kabarık kıvırcık shag kesim saçlar...

Kısa ve kıvırcık shag kesim saçlar ile çok havalı görüneceğiniz kesin. Saçlarınız doğal olarak kıvırcık değilse üzülmeyin.

Doğru maşa kullanımı ile siz de bu görünüme kolayca ulaşabilirsiniz.

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12. Saçlarını kısa kestirmek istemeyenler için kat kat kesilmiş uzun saçlar...

12. Saçlarını kısa kestirmek istemeyenler için kat kat kesilmiş uzun saçlar...

Saçlarınızda değişiklik için kısacık kestirmek şart değil elbette. Uzunluğunu koruyarak katlarla hareket vererek daha havalı ve daha trendy bir görünüm elde edebilirsiniz.

Saçlarınızda doğal dalgalar için gece yatarken takıp sabaha hazır saçlarla uyanabileceğiniz ısısız saç maşalarını kullanabilirsiniz.

Bu sayede hem saçlarınız ısıdan yıpranmaz hem de çok doğal bir görüntü elde etmiş olursunuz.

Zamandan tasarrufu da cabası...

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Sizin en sevdiğiniz model hangisi oldu?

Sizin en sevdiğiniz model hangisi oldu?

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