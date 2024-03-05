Değişime Saçlarından Başlamak İsteyenlere: 2024 Saç Kesim Trendleri
Değişime Saçlarından Başlamak İsteyenlere: 2024 Saç Kesim Trendleri
Kaynak: https://www.southernliving.com/fashio...
Saçlarını kestirmeye ve bir yenilik yapmaya hazırsın ama modelde kararsız mısın? Merak etme senin için 2024 yılının en trend saç modellerini listeledik. Artık kesim konusunda karar vermen çok daha kolay olacak!
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1. Kısa katlı kesim saçlar 2024 yılında oldukça revaçta...
2. Kıvırcık pixie kesim saçlar da 2024'ün gözde saç modellerinden.
3. Kalın kahkülün eşlik ettiği katlı bir bob kesim.
4. Çene hizasında kesilmiş katsız küt modeller de 2024 yılında geri dönüyor.
5. Pulp Fiction'da akıllarda kalan Mia saçı! Kahküller 2024'e hızlı bir giriş yapıyor...
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6. Perçem detaylı katlı kesilmiş kıvırcık saçlarla devam edelim...
7. Bombeli bob kesim 2024 yıında bolca göreceğimiz kesimlerden.
8. Curtain bangs saç kesimi 2024 yılında yeniden yükselişte...
9. Bıçak gibi keskin, arka kısmı omuzlarda ön kısmı biraz daha uzun bir model.
10. Hafif dalgalı katmanlar ve perçemle bitişte keskin bir görüntü elde edeceğiniz küt bir model.
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11. Havalı, kabarık kıvırcık shag kesim saçlar...
12. Saçlarını kısa kestirmek istemeyenler için kat kat kesilmiş uzun saçlar...
Sizin en sevdiğiniz model hangisi oldu?
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