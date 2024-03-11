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Minimalist Moda Tutkunlarının Yıllar Sonra Bile Severek Kullanacağı Çanta Modelleri

etiket Minimalist Moda Tutkunlarının Yıllar Sonra Bile Severek Kullanacağı Çanta Modelleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 17:42

Kimi high end marka sever kimine adı olsun yeter. Versace, Michael Kors, Calvin Klein, Guess, Nine West, Yargıcı, Defacto... Her bütçeye uygun bir marka var burada. Bir çantam olsun onu yıllarca kullanayım diyenlerin de her mevsime ayrı 1 çantam olsun diyenlerin de kendine uygun bir şeyler bulabileceği çanta içeriğimizi beğeneceğinizi umuyoruz. Haydi o zaman başlayalım.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 11 Mart 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Defacto marka mini boy suni deri el çantası.

1. Defacto marka mini boy suni deri el çantası.

Günlük yaşamın koşuşturmasında işlevselliği önemseyenler şıklığından da ödün vermek istemeyenler için ideal bir çanta.

Rengi de harika. 

Almak isteyenler için burada.

'Mağazada görüp almıştım. Çok güzel ve kaliteli.'

Hepsiburada

2. Michael Kors logo detaylı ve ayarlanabilir askılı deri çapraz çanta.

2. Michael Kors logo detaylı ve ayarlanabilir askılı deri çapraz çanta.

Yıllar geçse de kullanmaktan bıkmayacağınız son derece kaliteli ve şık bir çanta.

Çapraz çanta kullanmayı sevenler için ideal bir seçenek.

Fiyatı 10.299 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

3. Michael Kors siyah kadın omuz çantası.

3. Michael Kors siyah kadın omuz çantası.

O bir klasik.

İş yaşamında da günlük yaşamda da keyifle kullanacağınız bir parça.

Fiyatı 20.379 TL ancak şu anda %5 indirim fırsatı olduğu için daha uyguna alabilirsiniz.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

4. Yargıcı deri garnili bağlamalı kumaş çanta.

4. Yargıcı deri garnili bağlamalı kumaş çanta.

Ölçüleri 48 x 48 cm olan çantanın çantanın askısındaki deri garni tasarımın modern detaylarını güçlendirirken aynı zamanda ürünün daha dayanıklı olmasını da sağlıyor.

Fiyatı 749 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Güzel ve kaliteli.'

Hepsiburada

5. Defacto suni deri mini boy omuz çantası.

5. Defacto suni deri mini boy omuz çantası.

Küçük boy çok tatlı ve tarz duran bir çanta.

Bu tarz minik çantalar 2024 yılında oldukça revaçta.

Bu çantanın fiyatı normalde 499 TL ancak şu anda %70 indirimden çok daha ucuza alabilirsiniz.

Bu büyük fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler buraya.

Hepsiburada
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6. Michael Kors logolu zincir askılı kapitone çanta.

6. Michael Kors logolu zincir askılı kapitone çanta.

Kapitone çanta sevenler için harika bir seçenek.

Çantanın ölçüleri 21 x 14 x 7 cm.

Fiyatı şu anda indirimde 13.750 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

7. Nine West beyaz omuz çantası.

7. Nine West beyaz omuz çantası.

Küçük çantalara sığamayanların en sevdiği modellerden.

Fiyatı normalde 2199 TL ancak şu anda hem %20 indirim var hem de 100 TL indirim kuponu var.

Beğendiyseniz fırsatı kaçırmadan hemen alabilmeniz için burada.

Hepsiburada

8. Nine West düğüm detaylı bordo renk omuz çantası.

8. Nine West düğüm detaylı bordo renk omuz çantası.

Sadece bordo değil taba rengi ve yeşili de var.

Düğüm detaylı çantalar bazı markaların öncülüğünde olmak üzere oldukça gündemde. Nine West de geri kalmamış ve uygun fiyata alabileceğimiz harika modeller çıkarmış.

Bu modelin fiyatı da 1499 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

9. Guess Tia çıkarılabilir zincir askılı çanta.

9. Guess Tia çıkarılabilir zincir askılı çanta.

Askılı kullanmak istemediğinizde, askısını çıkarıp elinizde taşıyabileceğiniz mini boy, Guess logo detaylı çanta.

Ölçüleri 21 x 13 x 12 cm.

Fiyatı ise 5000 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

10. Calvin Klein fermuarlı ayarlanabilir omuz askılı çanta.

10. Calvin Klein fermuarlı ayarlanabilir omuz askılı çanta.

Çantanın ölçüsü 19x14x7 cm.

Telefon, ruj ve birkaç eşyanızı daha yanınıza alabileceğiniz minik ama kullanışlı ve şık bir çanta.

Özellikle gençlerin favorisi.

Fiyatı 1799 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Paketleme özenliydi. Ürün zaten muhteşem. ❤️ Ben buradayım diyor çanta. Orijinal ürün.'

Hepsiburada
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11. Calvin Klein logolu fermuarlı omuz çantası.

11. Calvin Klein logolu fermuarlı omuz çantası.

Büyük boy çanta seven Calvin Klein tutkunlarının favorisi olan model.

Fermuarlı olması bu çantanın artısı.

Fiyatı 4899 TL.

Boyner ve Hepsiburada güvencesiyle almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

12. Tommy Hilfiger beyaz renk deri omuz çantası.

12. Tommy Hilfiger beyaz renk deri omuz çantası.

Açık renk çanta için orta boy diyebiliriz. Ne çok minik ne de çok büyük. İster elde ister omuzda kullanıma uygun.

Yaz kış kullanılabilecek asil görünümlü bir çanta.

Fiyatı 9099 TL

Boyner güvencesiyle satın almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

13. Versace Jeans Couture logolu zincie askılı çanta...

13. Versace Jeans Couture logolu zincie askılı çanta...

Markayı sevenler için tam bir klasik.

Hem gündüz hem gece kullanımına uygun. Modası geçmez, hep tarz hep şık.

Fiyatı şu anda indirimde 7777 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

14. Love Moschino gold zincir detaylı siyah renk omuz çantası.

14. Love Moschino gold zincir detaylı siyah renk omuz çantası.

Moschino çantanın boyutları 19x26x9 cm.

Fiyatı 8699 TL ancak şu anda %20 indirim kampanyası ile daha uyguna alabilirsiniz.

Boyner ve Hepsiburada güvencesiyle hemen almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
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