Minimalist Moda Tutkunlarının Yıllar Sonra Bile Severek Kullanacağı Çanta Modelleri
Minimalist Moda Tutkunlarının Yıllar Sonra Bile Severek Kullanacağı Çanta Modelleri
Kimi high end marka sever kimine adı olsun yeter. Versace, Michael Kors, Calvin Klein, Guess, Nine West, Yargıcı, Defacto... Her bütçeye uygun bir marka var burada. Bir çantam olsun onu yıllarca kullanayım diyenlerin de her mevsime ayrı 1 çantam olsun diyenlerin de kendine uygun bir şeyler bulabileceği çanta içeriğimizi beğeneceğinizi umuyoruz. Haydi o zaman başlayalım.
Bu içerik iş birliği içeriyor.
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1. Defacto marka mini boy suni deri el çantası.
2. Michael Kors logo detaylı ve ayarlanabilir askılı deri çapraz çanta.
3. Michael Kors siyah kadın omuz çantası.
4. Yargıcı deri garnili bağlamalı kumaş çanta.
5. Defacto suni deri mini boy omuz çantası.
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6. Michael Kors logolu zincir askılı kapitone çanta.
7. Nine West beyaz omuz çantası.
8. Nine West düğüm detaylı bordo renk omuz çantası.
9. Guess Tia çıkarılabilir zincir askılı çanta.
10. Calvin Klein fermuarlı ayarlanabilir omuz askılı çanta.
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11. Calvin Klein logolu fermuarlı omuz çantası.
12. Tommy Hilfiger beyaz renk deri omuz çantası.
13. Versace Jeans Couture logolu zincie askılı çanta...
14. Love Moschino gold zincir detaylı siyah renk omuz çantası.
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