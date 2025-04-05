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5 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

5 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.04.2025 - 01:01

'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Farah Zeynep Abdullah ve Gazeteci Hacı Yakışıklı Birbirine Girdi!

Farah Zeynep Abdullah ve Gazeteci Hacı Yakışıklı Birbirine Girdi!

Hacı Yakışıklı'nın X hesabından yönlendirdiği iddialara Farah Zeynep Abdullah çıkışta bulununca ikilinin arasındaki ipler gerildi.

Cem Yılmaz Ferhan Şensoy Göndermeli Eleştirilere Tepki Gösterdi!

Cem Yılmaz Ferhan Şensoy Göndermeli Eleştirilere Tepki Gösterdi!

Ferhan Şensoy'la ilgili eleştiri alan Cem Yılmaz kendisine tepki gösteren X kullanıcısına fena çıkıştı.

Burcu Biricik'in kızı Luna'nın Yüzü Gözüktü

Burcu Biricik'in kızı Luna'nın Yüzü Gözüktü

Geçtiğimiz sene temmuz ayında kızı Luna'yı kucağına alan güzel oyuncu Burcu Biricik kızını sosyal medyada ilk defa paylaştı. Ardından muhabirlere yakalanan oyuncunun kızı Luna'nın ilk defa yüzü gözüktü.

Cem Yılmaz Bluesky'a Göçtü!

Cem Yılmaz Bluesky'a Göçtü!

Ünlü isimler X'te kapatılan hesapların ardından bir bir Bluesky hesabı açmaya başladı. Cem Yılmaz da o isimlerden biri oldu ve paylaşımlara hız kesmeden devam etti.

Gökhan Özoğuz'dan "Apolitik" Tepkilerine Yanıt

Gökhan Özoğuz'dan "Apolitik" Tepkilerine Yanıt

Geçtiğimiz gece 'Apolitik hissediyorum' yorumuyla tepki çeken isim sosyal medyadan açıklamada bulundu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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